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HTC One mini 2 ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl
544
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77
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One mini 2 ülkemizde satışa çıkıyor

HTC'nin One M8 amiral gemi modeli sonrasında lanse ettiği yeni minisi One mini 2, ülkemizde de raflara çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok perakende mağazası cihaz için ön sipariş almaya başladı.

4.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük barındıran One mini 2, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD kartlarla desteklenebiliyor. Hatırlaanacağı üzere geçen yıl ki One ve One mini modellerinde bu özellik bulunmuyordu.

One M8 modelindeki Duo Camera sistemini kullanmak istemeyen HTC, arka tarafta 13MP çözünürlükte bir kameraya yer veriyor. Ön kamera ise selfie tutkunlarını tatmin edecek şekilde 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve geniş bir açı kazandırılmış.

Abisi gibi metal kasa tasarımını aynen devam ettiren HTC One mini 2 2100mAh gücünde bir batarya, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklere sahip. Ayrıca BoomSound ses sistemi ve Blinkfeed kullanıcı arayüzü de HTC One mini 2 modelinde kendisini gösteriyor.

HTC One mini 2 modelinin perakende satış fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş. Geçen yılın amiral gemi modellerinin 1000TL seviyesine gerilmeye başladığı bir dönemde HTC One mini 2 modelinin ne derece ilgi göreceği merak konusu. Modelin 23 Haziran'da sevkiyatına başlayacak.

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Zey4li 4 yıl en beğenilen
Ölü doğmuş resmen, satmamak için telefonladı ı elinden geleni yapıyor htc eee bizede kendine iyi bak demek kalırr :))
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hukuksever 4 yıl
Allah rızası içi elinizi vicdanınıza koyun 1599 ne kadar yüksek bir fiyat farkında değil misiniz?
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MrKemal17 4 yıl
Htc one mini two__137.4 x 65 x 10.6 mm____1599TL
Lg G2 32GB______138.5 x 70.9 x 8.9 mm___1200TL
1 Yanıt Yanıtla +24
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DH Misafiri 4 yıl
gençler bildemedn g*tünüzden sallıyosunuz bende htc one mini 2 var elimde hiçte pişman değilim telefon herşeyiyle bi harika gören hiç kimseden ters bi tepki almadım. kullanmadan yorum yapmayın tel elimden düşmüyo bence kullanmadan yorum yapmayın derim
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DH Misafiri 4 yıl
HTC ONE MİNİ 2 DİYOR Kİ: BEN DOĞARKEN ÖLMÜŞÜM
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bu fiyata gelmeseydi keşke
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szr1907 4 yıl
İki buçuk tane moto g alınır neredeyse. Hepsiburada da 629 tl ye düşmüş
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Guaire 4 yıl
Bu telefonu HTC manyağı bile almaz. Aynı paraya HTC One M7 var. Fiziki boyutları da aynı.

O paraya HTC One M7 de alınmaz gerçi, ama...
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yc#1 4 yıl
HTC resmen harakiri yapmış.
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E_Aydin35 4 yıl
HTC elinden geleni yapıyor bu pazarda üst sıralarda olmak için, stratejileri belirliyor, mühendisleri topluyor, kurum toplantıları yapıyor ama şunu nasıl atlayabiliyor? Sunduğun ne? İstediğin ne?
Gerçekten çok şaşırtıcı...
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gcb1903 4 yıl
Adamlar işi biliyor en pahalı en iyidir mantığı yürüten insanlar için birebir.
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matmuhendisi 4 yıl
O paraya yazık yahu .. htc bat artık yahu
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MoRTaLSouL 4 yıl
2 hafta sonra HTC açıklama yapar satışlarımız çok güzel diye.
1 ay sonra ise beklenen satış rakamının altında kaldı derler.
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DH Misafiri 4 yıl
Android telefonlar içinde şekil açısından en iyi telefon. ancak diğer özellikler yerlerde. fiyatı da katınca. Allah aşkına siz milleti salak mı zannediyorsunuz. KENDİNE GEL HTC!!!
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GRİNG0 4 yıl
Bu htc yi kimler kullaniyor cok merak ediyorum. Telefon fiyatlari cok yuksek, kufur eder gibi fiyat koyuyorlar.
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