HTC One mini 2 ülkemizde satışa çıkıyor

HTC'nin One M8 amiral gemi modeli sonrasında lanse ettiği yeni minisi One mini 2, ülkemizde de raflara çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok perakende mağazası cihaz için ön sipariş almaya başladı.





4.5 inçlik ekranda 720p çözünürlük barındıran One mini 2, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi bu kez microSD kartlarla desteklenebiliyor. Hatırlaanacağı üzere geçen yıl ki One ve One mini modellerinde bu özellik bulunmuyordu.





One M8 modelindeki Duo Camera sistemini kullanmak istemeyen HTC, arka tarafta 13MP çözünürlükte bir kameraya yer veriyor. Ön kamera ise selfie tutkunlarını tatmin edecek şekilde 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve geniş bir açı kazandırılmış.





Abisi gibi metal kasa tasarımını aynen devam ettiren HTC One mini 2 2100mAh gücünde bir batarya, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklere sahip. Ayrıca BoomSound ses sistemi ve Blinkfeed kullanıcı arayüzü de HTC One mini 2 modelinde kendisini gösteriyor.





HTC One mini 2 modelinin perakende satış fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş. Geçen yılın amiral gemi modellerinin 1000TL seviyesine gerilmeye başladığı bir dönemde HTC One mini 2 modelinin ne derece ilgi göreceği merak konusu. Modelin 23 Haziran'da sevkiyatına başlayacak.