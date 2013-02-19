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HTC One'ı (M7) birlikte keşfedelim. Londra'dan Canlı Yayın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
16,6b
1
672
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bugün lansmanı gerçekleştirilen HTC One'ın inceleme videosu öncesinde Londra'dan gerçekleştirdiğimiz canlı yayında telefonu birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

Tekrar yayın için ;
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/HTC-One-M7-Canli-Yayin-Tekrari.htm 

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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
Mesut abi senden ricam var orda bi yetkiliye sensation ve Evo3d nin jb alıp almaycagini sorarmisin

Arkadaslar bunu ben ve birçok kişi merak ediyor rica etsem + verip yukarıya tasirmisiniz yorumu mesut abi görsün

edit: abi video tam izleyemedim kesildi fakat bu konuya hiç değinmediysen üzüldüm.
Mesut abi senden ricam var orda bi yetkiliye sensation ve Evo3d nin jb alıp almaycagini sorarmisinArkadaslar bunu ben ve birçok kişi merak ediyor ...
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1 Yanıt Yanıtla +80
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kobra90 6 yıl
susadim çeşmeye inmez olaydim o güzel yüzünü görmez olaydim yayin gitti :D
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hancii05 6 yıl
Gül gibi yüzünü görünce mesut reyizin yayın bile kaldıramadı
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DH Misafiri 6 yıl
cihaz sızdırılmış gibi fakat erken konuşmuyum
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chinamarkt 6 yıl
Jiayu g3 ün tasarımın çalmış herif resmen vay be htc nin hallerine bak.
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DH Misafiri 6 yıl
xperia p kullanıyorum bataryaya bak bunu almak istiyorum mesut abi,,
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DH Misafiri 6 yıl
çok kötü duruyo yazılar
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut Çevik, yaptığın tanıtımından yola çıkarak "One X'e sahip olanların telefonlarını elinden çıkarıp One almaları gereksiz" yorumunu yapabiliriz değil mi? Yayın kesintisi gitti ; çok akışkan Teşekkürler bu hizmetiniz için.
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DH Misafiri 6 yıl
siysh rengi boya atması yaparmı ? acaba
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lakedx 6 yıl
Kendi Web sitesi Jiayu G3 cep telefonu aldım ve Jiayu 'G4 satın almak istiyorum, onlar gittikleri ve benzeri söyledi.
http://www.jiayuofficial.com/jiayu-g3-mtk6577-android-4-0-dual-core-4-5-inch-retina-gorilla-glass-screen-1g-ram-2750-mah-battery-smart-mobile-phone-black.html
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DH Misafiri 6 yıl
0.3 inç fark var madem büyük telefon alıcaz 5 inç lik alırız aslında ben htc one ı düşünüyordum ama arayüz hiç hoşuma gitmedi o yüzden s4 ü seçebilirim
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06ensar 6 yıl
kamera sıfır bence iphone 5 e göre..hemde bariz fark var..(bir türlü kurtulamıyacağız iphonelerden anlaşılan)
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DH Misafiri 6 yıl
mesut bey andeno 320 performansıyla konsol oyunları oynanabilecekmi ? isa
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut Başgan,
Ne olursun fikrini söyle, ioslu telefon mu, wp8 mi android mi hangi telefonu alayım, bekleye bekleye bir hal oldum ve sürekli yeni bir telefon çıkıyor
fiyat önemli değil ama beni uzun sene götürcek sağlam bir telefon önerine ihtiyacım var . teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
tasarım çok kötü değilmi sizce de :D teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
Sanırım yayın sonlandı. Bütün aksiliklere rağmen güzel bir program oldu. Her şey için teşekkür ediyorum Sayın Mesut Bey...
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