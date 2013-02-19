HTC One'ı (M7) birlikte keşfedelim. Londra'dan Canlı Yayın

Genel Yayın Yönetmeni
|cihaz sızdırılmış gibi fakat erken konuşmuyum
|Jiayu g3 ün tasarımın çalmış herif resmen vay be htc nin hallerine bak.
|xperia p kullanıyorum bataryaya bak bunu almak istiyorum mesut abi,,
|çok kötü duruyo yazılar
|Mesut Çevik, yaptığın tanıtımından yola çıkarak "One X'e sahip olanların telefonlarını elinden çıkarıp One almaları gereksiz" yorumunu yapabiliriz değil mi? Yayın kesintisi gitti ; çok akışkan Teşekkürler bu hizmetiniz için.
|siysh rengi boya atması yaparmı ? acaba
| Kendi Web sitesi Jiayu G3 cep telefonu aldım ve Jiayu 'G4 satın almak istiyorum, onlar gittikleri ve benzeri söyledi.
http://www.jiayuofficial.com/jiayu-g3-mtk6577-android-4-0-dual-core-4-5-inch-retina-gorilla-glass-screen-1g-ram-2750-mah-battery-smart-mobile-phone-black.html
|0.3 inç fark var madem büyük telefon alıcaz 5 inç lik alırız aslında ben htc one ı düşünüyordum ama arayüz hiç hoşuma gitmedi o yüzden s4 ü seçebilirim
|kamera sıfır bence iphone 5 e göre..hemde bariz fark var..(bir türlü kurtulamıyacağız iphonelerden anlaşılan)
|mesut bey andeno 320 performansıyla konsol oyunları oynanabilecekmi ? isa
|Mesut Başgan,
Ne olursun fikrini söyle, ioslu telefon mu, wp8 mi android mi hangi telefonu alayım, bekleye bekleye bir hal oldum ve sürekli yeni bir telefon çıkıyor
fiyat önemli değil ama beni uzun sene götürcek sağlam bir telefon önerine ihtiyacım var . teşekkürler
|tasarım çok kötü değilmi sizce de :D teşekkürler
|Sanırım yayın sonlandı. Bütün aksiliklere rağmen güzel bir program oldu. Her şey için teşekkür ediyorum Sayın Mesut Bey...
Arkadaslar bunu ben ve birçok kişi merak ediyor rica etsem + verip yukarıya tasirmisiniz yorumu mesut abi görsün
edit: abi video tam izleyemedim kesildi fakat bu konuya hiç değinmediysen üzüldüm.