HTC: Patent davaları bize zarar vermeyecek

Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou, yatırımcılarla yaptığı toplantıda Apple ile aralarındaki patent davalarının şirkete zarar vermeyeceğini söyledi.

Tepe yöneticisi Peter Chou, patent davalarının "başarılı olmalarının" sonucu olduğunu, diğer bir deyişle iş dünyasının bir parçası olduğunu söylerken; firmayı tehlikeli bir pozisyona getirmeyeceklerini belirtti.

Özellikle ITC'nin idari hukuk yargıcının Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde karar vermesinin ardından zor durumda kalma olasılığı artan HTC, S3'ü satın alarak patent savaşlarında elini güçlendirmişti. Bunun yanı sıra Google'da, HTC başta olmak üzere diğer Android'li üreticilerin arkasında olduğunu dile getirmiş ve patent savaşlarında iş ortaklarının da elini güçlendirebilmek için 1030 adet patentin fikri haklarını satın almıştı.

<a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/29/us-htc-apple-lawsuit-idUSTRE76S1HS20110729">Reuters</a>