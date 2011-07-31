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HTC: Patent davaları bize zarar vermeyecek

7 yıl
11,3b
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3
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Tayvan'lı akıllı telefon üreticisi HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou, yatırımcılarla yaptığı toplantıda Apple ile aralarındaki patent davalarının şirkete zarar vermeyeceğini söyledi.

Tepe yöneticisi Peter Chou, patent davalarının "başarılı olmalarının" sonucu olduğunu, diğer bir deyişle iş dünyasının bir parçası olduğunu söylerken; firmayı tehlikeli bir pozisyona getirmeyeceklerini belirtti.

Özellikle ITC'nin idari hukuk yargıcının Apple'ın iki patentini ihlal ettiği yönünde karar vermesinin ardından zor durumda kalma olasılığı artan HTC, S3'ü satın alarak patent savaşlarında elini güçlendirmişti. Bunun yanı sıra Google'da, HTC başta olmak üzere diğer Android'li üreticilerin arkasında olduğunu dile getirmiş ve patent savaşlarında iş ortaklarının da elini güçlendirebilmek için 1030 adet patentin fikri haklarını satın almıştı.


<a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/29/us-htc-apple-lawsuit-idUSTRE76S1HS20110729">Reuters</a> Yorum Yaz
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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
apple tekel olmak için ölebilcek bir firma diğerlerinin gelişmiş teknolojilerini gördükçe tırsmaya başlayıp onları yıldırmaya çalışması doğal ama şu varki samsung ve htc gibi devler var karşısında.
İşi oldukça zor apple ın !!!
apple tekel olmak için ölebilcek bir firma diğerlerinin gelişmiş teknolojilerini gördükçe tırsmaya başlayıp onları yıldırmaya çalışması doğal ama şu varki samsu...
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sahoron 7 yıl
Rang-e khoda
Bl00dyHell Adam doğru söylemiş, başarılı oldular ki düşmanları çoğaldı. Özellikle Apple gibi bir firma HTCye saldırıyorsa başarılarının kanıtıdır bu da.
Olaya çok yanlış yerden bakıyorsunuz. Apple, patent nedeniyle HTCye dava açıyorsa bu HTCnin başarısı mıdır ? Bu nasıl bir düşünce yapısıdır yahu ? Patent ihlali büyük emek hırsızlığıdır. Oh, sen yap, tutulsun, başka marka gelip kendisininmiş gibi kullansın. Ben de olsam ben de dava ederim. Ne var bunda ? HTC ve Samsungun başarısız olduğunu iddia etmiyorum asla. Patent konusunda yanlış düşündüğünüzü söylüyorum.

İşte AppleFanBoy! Herkes biliyor emek hırsızlıgının kötü oldugunu ve cezalandırılması gerektigini ama apple emegi icin dava acmıyor. İyi o zaman apple neden cin firmalarına dava acmıyor? Cünkü onlar sayesinde iphone tanınıyor populerleşiyor ama diger firmalar da (HTC gibi) ellerini güclendiriyorlar satış yapmaya başlıyorlar bunun üzerine apple her buldugu şeyle dava acıyor. Ve saten ön önemli şey Apple bir amerika firması ve bu mahkemeler Amerikada geröekleşiyor. Apple bu yüzdende şanslı. Ayrıca yakında telefon denen şeyi ben buldum derse şasırmam.
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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
apple tekel olmak için ölebilcek bir firma diğerlerinin gelişmiş teknolojilerini gördükçe tırsmaya başlayıp onları yıldırmaya çalışması doğal ama şu varki samsung ve htc gibi devler var karşısında.
İşi oldukça zor apple ın !!!
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Bl00dyHell 7 yıl
Adam doğru söylemiş, başarılı oldular ki düşmanları çoğaldı. Özellikle Apple gibi bir firma HTC'ye saldırıyorsa başarılarının kanıtıdır bu da.
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