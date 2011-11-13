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HTC Rezound için yeni tanıtım filmi yayınlandı

7 yıl
25,2b
1
18
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni nesil akıllı telefonu Rezound için hazırladığı "Inception" esintili reklam filmini yayınladı.
Beats Audio teknolojisiyle donatılan HTC Rezound için hazırlanan reklam filmi de telefonun bu özelliği üzerinde duruyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde S-LCD ekrana sahip olan Rezound, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre Adreno 220 GPU'sunu kullanıyor.
1GB RAM ve 16GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Android 2.3.4 işletim sistemli akıllı telefon, SRS WOW HD ses geliştirme teknolojisi ve Beats Audio ekolayzır özellilerini de bünyesinde barındırıyor. Özel bir kulaklık ile sunulacak olan telefonda ayrıca 1080p video kaydı gerçekleştirebilen 8MP, görüntülü konuşma için de 2MP olmak üzere çift kamera bulunuyor.
HTC'nin en iddialı telefonlardan biri olan Rezound'ın yakın zamanda CDMA/LTE versiyonu ile Amerika'da satışa sunulması beklenirken, GSM versiyonu için henüz net bir bilgi bulunmuyor. 


 

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depeche35 7 yıl
Galaxy Note ... başka birşey demiyorum
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Sh0cK. 7 yıl
Bu reklam bana inception filmini hatırlattı nedense :].
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msw 7 yıl
Güzel telefon, gsm desteği de gelirse harika olur. Yalnız reklamın inception la bir bağlantısını bulamadım, yalnızca bir an ağırlaşıyor ortalık o kadar.
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Recharged 7 yıl
Tanıtım reklamı bence gayet iyi olmuş.Telefon iyi gözüküyor ancak ne kadar satılır orası tartışılır.
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sertacarslan 7 yıl
sahoron
Galaxy s2, Galaxy nexus, Lg Optimus 3D,Motorola Razr Htc Senseation ve Xe, ve de Rezound. Gelirsede Sony Nazomi. Gerçekten süper teller var piyasada ve 3-4 ay içinde birini almak istiyorum fiyatlar umarım normal olur hd ekran oldu diye uçmaz baya. Galaxy note da listemdeydi fakat çıkarttım sebebi büyüklügü degil fiyatı. İngiltere de 600 pound felan. euro ile 800 e felan yaklaşıyor. Çok çekişmeli bir sezon bence

Galaxy Note, amazon.de'de 517 EUR'dan satılıyor.
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kemalcakirca34 7 yıl
gerçektende mükemmel beats audio ses bir başka olmuş bakalım fiyatı ne kadar olacak
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sahoron 7 yıl
Stanislas Xavier
sahoron Galaxy s2, Galaxy nexus, Lg Optimus 3D,Motorola Razr Htc Senseation ve Xe, ve de Rezound. Gelirsede Sony Nazomi. Gerçekten süper teller var piyasada ve 3-4 ay içinde birini almak istiyorum fiyatlar umarım normal olur hd ekran oldu diye uçmaz baya. Galaxy note da listemdeydi fakat çıkarttım sebebi büyüklügü degil fiyatı. İngiltere de 600 pound felan. euro ile 800 e felan yaklaşıyor. Çok çekişmeli bir sezon bence
2012de LG Optimus 3Dnin 7mm inceliğinde yeni bir modelini çıkaracak.Ekran kesin HD olacaktır ve Ultra Amoled olma ihtimali de var..Texas Instrument işlemci kullanmaya devam eder umarım ayrıca zaten ilk modelde çok iyi bir 3D performansı veriyor bakın reviewlere 3d kalitesini çok övüyorlar yeni modelde bunun üzerine bir şeyler katar ise kusursuz olabilir ...3-4 ay süreniz varsa ben yeni yılın ilk çeyreğinde çıkacak müthiş modelleri beklemelisin derim..

valla dediğin gibi ekran da lg süper hem tasarımı diger lg modellerine göre iyi. Ekran 480e800 cözünürlükte ve bence fena degil. fiyatıda düştü valla alınabilcek bir cihaz hala ama yenisinide görmek gerek :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
sahoron

Galaxy s2, Galaxy nexus, Lg Optimus 3D,Motorola Razr Htc Senseation ve Xe, ve de Rezound. Gelirsede Sony Nazomi. Gerçekten süper teller var piyasada ve 3-4 ay içinde birini almak istiyorum fiyatlar umarım normal olur hd ekran oldu diye uçmaz baya. Galaxy note da listemdeydi fakat çıkarttım sebebi büyüklügü degil fiyatı. İngiltere de 600 pound felan. euro ile 800 e felan yaklaşıyor. Çok çekişmeli bir sezon bence


2012de LG Optimus 3D'nin 7mm inceliğinde yeni bir modelini çıkaracak.Ekran kesin HD olacaktır ve Ultra Amoled olma ihtimali de var..Texas Instrument işlemci kullanmaya devam eder umarım ayrıca zaten ilk modelde çok iyi bir 3D performansı veriyor bakın reviewlere 3d kalitesini çok övüyorlar yeni modelde bunun üzerine bir şeyler katar ise kusursuz olabilir ...3-4 ay süreniz varsa ben yeni yılın ilk çeyreğinde çıkacak müthiş modelleri beklemelisin derim..
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LKLC 7 yıl
sahoron
Galaxy s2, Galaxy nexus, Lg Optimus 3D,Motorola Razr Htc Senseation ve Xe, ve de Rezound. Gelirsede Sony Nazomi. Gerçekten süper teller var piyasada ve 3-4 ay içinde birini almak istiyorum fiyatlar umarım normal olur hd ekran oldu diye uçmaz baya. Galaxy note da listemdeydi fakat çıkarttım sebebi büyüklügü degil fiyatı. İngiltere de 600 pound felan. euro ile 800 e felan yaklaşıyor. Çok çekişmeli bir sezon bence

Hocam Almanya fiyatı 517 euro suan. Amazon dan bakabilirsiniz. Ebay da daha ucuza bulunabilir.
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Batuist 7 yıl
güzel reklam olmuş açıkcası.. yakışmış böyle güzel bir telefona.. android tarafında bence en iddialı modellerden biri hatta en iddialısı gibi duruyor
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