HTC Rezound için yeni tanıtım filmi yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni nesil akıllı telefonu Rezound için hazırladığı "Inception" esintili reklam filmini yayınladı.
Beats Audio teknolojisiyle donatılan HTC Rezound için hazırlanan reklam filmi de telefonun bu özelliği üzerinde duruyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde S-LCD ekrana sahip olan Rezound, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre Adreno 220 GPU'sunu kullanıyor.
1GB RAM ve 16GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Android 2.3.4 işletim sistemli akıllı telefon, SRS WOW HD ses geliştirme teknolojisi ve Beats Audio ekolayzır özellilerini de bünyesinde barındırıyor. Özel bir kulaklık ile sunulacak olan telefonda ayrıca 1080p video kaydı gerçekleştirebilen 8MP, görüntülü konuşma için de 2MP olmak üzere çift kamera bulunuyor.
HTC'nin en iddialı telefonlardan biri olan Rezound'ın yakın zamanda CDMA/LTE versiyonu ile Amerika'da satışa sunulması beklenirken, GSM versiyonu için henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Galaxy Note, amazon.de'de 517 EUR'dan satılıyor.
valla dediğin gibi ekran da lg süper hem tasarımı diger lg modellerine göre iyi. Ekran 480e800 cözünürlükte ve bence fena degil. fiyatıda düştü valla alınabilcek bir cihaz hala ama yenisinide görmek gerek :D
2012de LG Optimus 3D'nin 7mm inceliğinde yeni bir modelini çıkaracak.Ekran kesin HD olacaktır ve Ultra Amoled olma ihtimali de var..Texas Instrument işlemci kullanmaya devam eder umarım ayrıca zaten ilk modelde çok iyi bir 3D performansı veriyor bakın reviewlere 3d kalitesini çok övüyorlar yeni modelde bunun üzerine bir şeyler katar ise kusursuz olabilir ...3-4 ay süreniz varsa ben yeni yılın ilk çeyreğinde çıkacak müthiş modelleri beklemelisin derim..
Hocam Almanya fiyatı 517 euro suan. Amazon dan bakabilirsiniz. Ebay da daha ucuza bulunabilir.