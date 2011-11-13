HTC Rezound için yeni tanıtım filmi yayınlandı





Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni nesil akıllı telefonu Rezound için hazırladığı "Inception" esintili reklam filmini yayınladı.

Beats Audio teknolojisiyle donatılan HTC Rezound için hazırlanan reklam filmi de telefonun bu özelliği üzerinde duruyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde S-LCD ekrana sahip olan Rezound, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre Adreno 220 GPU'sunu kullanıyor.

1GB RAM ve 16GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Android 2.3.4 işletim sistemli akıllı telefon, SRS WOW HD ses geliştirme teknolojisi ve Beats Audio ekolayzır özellilerini de bünyesinde barındırıyor. Özel bir kulaklık ile sunulacak olan telefonda ayrıca 1080p video kaydı gerçekleştirebilen 8MP, görüntülü konuşma için de 2MP olmak üzere çift kamera bulunuyor.

HTC'nin en iddialı telefonlardan biri olan Rezound'ın yakın zamanda CDMA/LTE versiyonu ile Amerika'da satışa sunulması beklenirken, GSM versiyonu için henüz net bir bilgi bulunmuyor.





