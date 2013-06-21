HTC, Robert Downey Jr. ile reklam anlaşması yapıyor





HTC'nin son dönemde eleştiri aldığı ve yöneticilerinin de kabul ettiği en büyük problemi yeterince reklam yapamaması. Firma özellikle HTC One modelinin satışları ile reklam bütçesine katkı yapmayı ve ürünlerini daha iyi tanıtmayı hedefliyor.





Firmaya yakın kaynaklara göre HTC, yeni reklam yüzü olması için Tony Stark ve Sherlock Holmes rollerinden tanıdığımız Robert Downey Jr. ile bir anlaşmaya imza attı.





12 milyon dolar değerindeki anlaşma iki yıl sürecek. Anlaşma kapsamında ünlü oyuncu reklamlarda kendisini oynayacak. Canlandırdığı karakterlere yer verilmeyecek. Oyuncunun menajeri olan CAA firması ise konu ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.





HTC'nin yeni reklam anlaşmasının One satışlarının oldukça iyi ve şirketin gelirini artıracak düzeye çıktığına dair işaretler olarak yorumlanıyor. Robert Downey Jr. reklamlarının önümüzdeki dönemde görsel medyada görücüye çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-signs-Robert-Downey-Jr.-to-huge-contract_id44338