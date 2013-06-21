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HTC, Robert Downey Jr. ile reklam anlaşması yapıyor

5 yıl
923
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Robert Downey Jr. ile reklam anlaşması yapıyor

HTC'nin son dönemde eleştiri aldığı ve yöneticilerinin de kabul ettiği en büyük problemi yeterince reklam yapamaması. Firma özellikle HTC One modelinin satışları ile reklam bütçesine katkı yapmayı ve ürünlerini daha iyi tanıtmayı hedefliyor.

Firmaya yakın kaynaklara göre HTC, yeni reklam yüzü olması için Tony Stark ve Sherlock Holmes rollerinden tanıdığımız Robert Downey Jr. ile bir anlaşmaya imza attı.

12 milyon dolar değerindeki anlaşma iki yıl sürecek. Anlaşma kapsamında ünlü oyuncu reklamlarda kendisini oynayacak. Canlandırdığı karakterlere yer verilmeyecek. Oyuncunun menajeri olan CAA firması ise konu ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

HTC'nin yeni reklam anlaşmasının One satışlarının oldukça iyi ve şirketin gelirini artıracak düzeye çıktığına dair işaretler olarak yorumlanıyor. Robert Downey Jr. reklamlarının önümüzdeki dönemde görsel medyada görücüye çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-signs-Robert-Downey-Jr.-to-huge-contract_id44338 Yorum Yaz
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iSpeedy 5 yıl en beğenilen
orientem
Sherlock Holmes olarak oynasaymış keşke

Sherlock Holmes'un elinde cep telefonu tutması sence de biraz saçma değil mi :)
2 Yanıt Yanıtla +22
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PsychicPower 5 yıl
BeYaBaN.
butze
BeYaBaN. Bizim orada büyükler şöyle der. Paran yoğğkk pulun yoğğkk neden bindim gayyumee HTC nin de aynı o biçim yani. Kendilerini batıracaklar illa.
12 milyon dolar ile htc battı evet.
Çeyrek rakamlarına bir bak istersen derim mali raporlarına sonra konuşalım.

Önceki çeyreklerde doğru düzgün kar edememişler diye adamların ellerinde hiç nakit olmuyor mu peki kendini çok bilmiş sanan kardeşim?
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numb83 5 yıl
HTC nin malı bayağı bir kişinin çenesini, parmaklarını yormuş sanırım :)
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Jacobıan 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kissofblade 5 yıl
Bence iyi bir anlaşma. En metal telefona en metal adam. Sanırım HTC en büyük açığının farkına vardı
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LegendM 5 yıl
Yeni htc'de tony stark'ın arkaplan resmi yüklü gelirse bile onu alırım :D
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TipsizSap 5 yıl
htc kendini iyice batırıyor
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Gl4dius 5 yıl
HTC herzaman başarılı bulduğum firmalardan'dan bi sıra başlattığı telefon saldırısınıda bir nevi azalttı gibi her hafta yeni bir telefon çıkartmıyor artık. Bana samsungdan daha cazip gelen bir firma htc
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karakaya_o 5 yıl
Ölümüne kazam
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BeYaBaN. 5 yıl
Adam 2.8 milyon dolar demiş yok milyardır o diyorlar hala donanımhaberi hem takip etmiyorsun hem de savunduğun şirketin ne halde olduğunu bilmiyorsun hala dikine dikine milyardır o diyorsun.
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DH Misafiri 5 yıl
gently weeps
xLemposte
***Respect***
xLemposte
wolf silver
xLemposte
gently weeps htc kendini iyice batırıyor 12milyon dolar nedir yahu
12 milyon dolar HTC gibi büyük firmalar için cep harçlığı 1 saatlik kazancıdır en fazla
Htc geçen çeyrekte 2.8 milyon dolar kâr yapmıştı.. Bu 12 milyon dolar adamların kaç yıllık kâri biliyor musun
2.8 milyon dolar olucağını sanmıyorum milyardır o resmen karın tokluğu çünkü o para o şirket için
2.8 MİLYON dolar milyar değil. Yanlışlık falan yok yani. HTC batmak için elinden geleni yapıyor valla. Helal olsun :D zuaha
en.wikipedia.org/... Vikipediye göre milyar ama
hocam kinke bakmadım ama htc nin değeri zaten birkaç milyar dolar

ohaaa 2.8 milyon dolar dediğin zaten media markt gibi marketlerin kazancı naptın yahu
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***Respect*** 5 yıl
xLemposte
wolf silver
xLemposte
gently weeps htc kendini iyice batırıyor 12milyon dolar nedir yahu
12 milyon dolar HTC gibi büyük firmalar için cep harçlığı 1 saatlik kazancıdır en fazla
Htc geçen çeyrekte 2.8 milyon dolar kâr yapmıştı.. Bu 12 milyon dolar adamların kaç yıllık kâri biliyor musun
2.8 milyon dolar olucağını sanmıyorum milyardır o resmen karın tokluğu çünkü o para o şirket için

2.8 MİLYON dolar milyar değil. Yanlışlık falan yok yani. HTC batmak için elinden geleni yapıyor valla. Helal olsun :D zuaha
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orhanyıldız 5 yıl
Gec kalınan hamle.
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