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HTC, Samsung ve LG, PMA kablosuz şarj standardını benimsemek için görüşme halinde

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Samsung ve LG, PMA kablosuz şarj standardını benimsemek için görüşme halinde

Tüketicinin hayatına giren teknolojik yenilikler beraberinde pek çok kolaylığı getirse de, farklı standartlar olduğu zaman rahatsız edici ayrımlar yaşanabiliyor.

Geçen yıl Lumia 920 ile birlikte daha tanınır hale gelen kablosuz şarj teknolojisi, bu yıl Galaxy S4 gibi amiral gemi modellerinde kendisine daha çok yer bulmaya başladı. Ancak bu teknoloji de farklı standartlara sahip ve zaman zaman uyumsuzluklar yaşanabiliyor. 

Galaxy S4 ve Lumia 920 gibi modellerde karşımıza çıkan Qi standardı Wireless Power Consortium grubuna ait ve uzun bir üretici listesi bu grubun üyesi. Bu standart en yaygın kullanılan kablosuz şarj standardı konumunda.

Qi'nin en büyük rakibi ise Power Matters Alliance - PMA standardı. Bu standart Powermat ve Duracell ortaklığında kuruldu ve Starbucks ile AT&T tarafından destekleniyor.

Alliance for Wireless Power ise Samsung ve Qualcomm ortaklığında kuruldu ve Samsung'un standardın yayılması için çalışmalar yapıyor. Galaxy S4 sonrasında firma AWP standardını kullanmak istiyor.

Gelen son bilgilere göre AT&T operatörü, Samsung, LG ve HTC firmaları ile bir ortaklık anlaşması imzaladı ve sonraki nesil cihazlarda Powermat teknolojisine yer verilmesi gündemde. Qi şu an endüstride kabul gören bir standart olsa da, üç Android devini arkasına alan PMA'nın rekabetin fitilini ateşleyeceği belirtiliyor.

Farklı standart demek tüketicinin her model değiştirdiğinde aksesuarları da değiştirmesi anlamına geliyor. Kablosuz şarj teknolojisindeki bu ayrım henüz başlangıç aşamasında iken başarısız olmasına neden olabilir. Bu bakımdan ortak bir standart geliştirmek şart. 

http://www.techradar.com/news/portable-devices/samsung-htc-and-lg-team-up-to-start-a-wireless-charging-format-war-1145856 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung Galaxy S4 kendim denedim ama panel yerlersdirilmemis sadece panel icin yer belirlenmis. Nokia Lumia 920 bildigim kadariyla sorunsuz. denedim kendim de calisiyor. ama sunu soyleye bilirik ki, artik mobil cep telefon ureten sirketler cep telefonun arka kapaginin slim olmasina calisacaklar bu ondan dolayi ki kablosuz sarj sistemi arka kapagin daha kalin oldugu surecinde iyi calismiyor. tutduramiyorsunuz yani
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DH Misafiri 6 yıl
monokristal güneş hücrelerini arka kapağa kim ilk seri üretimde dahil edecek bakalım
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FRAPS 6 yıl
Nokia Qi standartıyla bu işi çoktan yaptı , bu totoşlar aralarında dönsün dursunlar
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Rust in Peace 6 yıl
Qi standartının nesi vardı da ekstra şeyler çıkarıyosunuz ki, hepsinin amacı belli
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LightningRaven 6 yıl
Sony dockları ilerletip kablosuza bağlasa güzel olacak.
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TeufeL-07 6 yıl
Bir ara 1m2 alan içerisinde kablosuz şarj diye bir haber okumuştum dh de. Bu konu hakkında bilgisi olan varmı acaba ?
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stalker(1979) 6 yıl
Sonunda güzel bir haber alabildik. Apple ve Sony'de bu kervana katılır inşallah. Apple bunu'da patent açısından ele almayı düşünmez umarım. Batarya tüm elektronik cihazların en büyük sıkıntısı bari bu konuda bütün şirketler işbirliğine gidebilseler:)
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alito 6 yıl
Kesinlikle katılıyorum. Ortak standart belirlenmezse, bu teknoloji tüketicilerde önyargılar oluşturabilir.
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BeYaBaN. 6 yıl
Galaxy S4 ün kablosuz şarj olayı ile ilgili bilgisi olan arkadaş var mı verimlilik durumu falan nasıl ?
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xconnect 6 yıl
Daha kablolu şarja standart yeni gelmişken bu biraz zaman alacak. Avrupa Birliği Apple için ne diyordu? hatırlayamadım, ona da yaptırım uygulayabilecekmi?
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