HTC, Samsung ve LG, PMA kablosuz şarj standardını benimsemek için görüşme halinde





Tüketicinin hayatına giren teknolojik yenilikler beraberinde pek çok kolaylığı getirse de, farklı standartlar olduğu zaman rahatsız edici ayrımlar yaşanabiliyor.





Geçen yıl Lumia 920 ile birlikte daha tanınır hale gelen kablosuz şarj teknolojisi, bu yıl Galaxy S4 gibi amiral gemi modellerinde kendisine daha çok yer bulmaya başladı. Ancak bu teknoloji de farklı standartlara sahip ve zaman zaman uyumsuzluklar yaşanabiliyor.





Galaxy S4 ve Lumia 920 gibi modellerde karşımıza çıkan Qi standardı Wireless Power Consortium grubuna ait ve uzun bir üretici listesi bu grubun üyesi. Bu standart en yaygın kullanılan kablosuz şarj standardı konumunda.





Qi'nin en büyük rakibi ise Power Matters Alliance - PMA standardı. Bu standart Powermat ve Duracell ortaklığında kuruldu ve Starbucks ile AT&T tarafından destekleniyor.





Alliance for Wireless Power ise Samsung ve Qualcomm ortaklığında kuruldu ve Samsung'un standardın yayılması için çalışmalar yapıyor. Galaxy S4 sonrasında firma AWP standardını kullanmak istiyor.





Gelen son bilgilere göre AT&T operatörü, Samsung, LG ve HTC firmaları ile bir ortaklık anlaşması imzaladı ve sonraki nesil cihazlarda Powermat teknolojisine yer verilmesi gündemde. Qi şu an endüstride kabul gören bir standart olsa da, üç Android devini arkasına alan PMA'nın rekabetin fitilini ateşleyeceği belirtiliyor.





Farklı standart demek tüketicinin her model değiştirdiğinde aksesuarları da değiştirmesi anlamına geliyor. Kablosuz şarj teknolojisindeki bu ayrım henüz başlangıç aşamasında iken başarısız olmasına neden olabilir. Bu bakımdan ortak bir standart geliştirmek şart.

http://www.techradar.com/news/portable-devices/samsung-htc-and-lg-team-up-to-start-a-wireless-charging-format-war-1145856