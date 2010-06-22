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HTC: Telefonlarımız özellikle Amerika ve Avrupa'da çok popüler

8 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HD2, Evo 4G, Desire gibi güçlü akıllı telefonları mucidi HTC'nin tepesindeki isim Peter Chou, firmanın ürün gamındaki orta ve üst segmentteki akıllı telefonlarının özellikle Avrupa ve Amerika'da çok popüler olduğunu açıklayarak, HTC'nin bu pazarlara özel ilgi göstermeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Bazı analistlerin düşük fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefon üretmediği için eleştirdiği HTC'nin hemen hemen her modelinin neredeyse bütün pazarlarda satıldığını da belirten Chou, bu talebin az da olsa stok sıkıntısına neden olduğunu ancak firma olarak bunun üstünden geldiklerini ifade etti.

Her ne kadar bazı analistler ürün gamından dolayı HTC'i eleştirse de özellikle gelişmiş ülkelerde kullanıcıların çoğu üst düzey- yüksek fiyatlı akıllı telefonları tercih ettiğini hep birlikte görebiliyoruz.


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gorlinux 8 yıl
piyasada ki en iyi telefon markası: HTC
piyasada ki en iyi işletim sistemi: ANDROİD
piyasada ki en iyi telfon HTC EVO 4G
Bu kadar abi ... ;)
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BuZZLuCK 8 yıl
ama malesef Turkiye distribitoru KVK
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Batuist 8 yıl
bence kalite olarak ihpnedan sonra gelen firma... özellik olarak demiyorum ama kaliteli ürünler üretiyor..
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sahafiec 8 yıl
...
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Inalough 8 yıl

sahafiec

ne yaptığını iyi bilen bir firma HTC ve ürünlerinin tutulması bunun kanıtı.

@1337

amma abartın hocam 900TL'nin altında Wave bulmak mümkün ve bu fiyat gayet makul o telefona bence. ;)

vallahi ben dün gazete ile gelen vatan broşürünün yalancısıyım
wave e 1000tl yazıyordu orada
akıl var mantık var dedim kendi kendime
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ozancn 8 yıl
birileri şu adama söylesinde ucuz satsınlar ;)
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Inalough 8 yıl
wave in bin lira oldugu türkiyede 1.4 hd2 al rahatına bak :)
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