HTC: Telefonlarımız özellikle Amerika ve Avrupa'da çok popüler

HD2, Evo 4G, Desire gibi güçlü akıllı telefonları mucidi HTC'nin tepesindeki isim Peter Chou, firmanın ürün gamındaki orta ve üst segmentteki akıllı telefonlarının özellikle Avrupa ve Amerika'da çok popüler olduğunu açıklayarak, HTC'nin bu pazarlara özel ilgi göstermeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Bazı analistlerin düşük fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefon üretmediği için eleştirdiği HTC'nin hemen hemen her modelinin neredeyse bütün pazarlarda satıldığını da belirten Chou, bu talebin az da olsa stok sıkıntısına neden olduğunu ancak firma olarak bunun üstünden geldiklerini ifade etti.

Her ne kadar bazı analistler ürün gamından dolayı HTC'i eleştirse de özellikle gelişmiş ülkelerde kullanıcıların çoğu üst düzey- yüksek fiyatlı akıllı telefonları tercih ettiğini hep birlikte görebiliyoruz.