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HTC Thunderbolt'un işlemci hızı 2GHz'e çıkartıldı

8 yıl
24,4b
1
33
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırladığı 4G LTE destekli akıllı telefonu Thunderbolt, 2GHz'e hız aşırtıldı. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8655 (Scorpion işlemci çekirdeği ve Adreno 205 GPU) platformuna sahip olan telefon, yeniden düzenlenen Kernel ile birlikte 2GHz'e (2016MHz) hız aşırtıldı. İşlemci çalışma frekansı iki kat arttırılan Thunderbolt'un, 1996MHz'de stabil çalıştığı belirtilirken, pil ömrü konusunda şu an için herhangi bir detay bulunuyor.

Google'ın Android 2.2 işletim sistemini kullanan ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde 4.3-inç ekrana sahip olan Thunderbolt'un bellek kapasitesi ise 768MB. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile 720p çözünürlüğünde kayıt yapabilen telefon, Verizon'ın ürün gamındaki en güçlü HTC telefon olma unvanını da taşıyor.




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umutarslan.com 8 yıl

vsclub

yedek batarya alırsın olur biter allah allah amma büyüttünüz bu pil olayını ha .

adamlar 2ghz hıza ulaşmış 1ghzlik işlemciyle sizin derbdinize bakın.


6volt 12 amper kuru aküler var 2 kilo ama olsun 2ghz hıza ulaşıldı konumuz bu

vsclubyedek batarya alırsın olur biter allah allah amma büyüttünüz bu pil olayını ha .adamlar 2ghz hıza ulaşmış 1ghzli...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
2 GHz'i hakedecek uygulama var mı? Autocad, 3dsMax port edilse bu cihazlara anlayacağım hız arttırımını, tamamıyla show amaçlı denemeler bunlar. Mobil cihazlarda bu tür hız arttırımları o hızı hakedecek programlar olmadıkça hiç bir anlam taşımamaktadır.
2 GHz'i hakedecek uygulama var mı? Autocad, 3dsMax port edilse bu cihazlara anlayacağım hız arttırımını, tamamıyla show amaçlı denemeler bunlar. Mobil cihazlard...
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DH Misafiri 8 yıl
MHz çok önemli değil önemli olan işlemcinin MIPS değeridir. Düşük MHz'li bir ARM işlemci daha yüksek MHz değeri taşıyan işlemciden çok daha iyi performans verebilmektedir.
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fatihcanery 8 yıl
kont_andre:
dediklerinle beni kastediyorsan ben özellikle "hız"ifaderisini kullandım,iddia aettiğin gibi düşünmüş olsaydım aynı performans derdim..
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solidfb 8 yıl
Gereksiz işler bence. 55 tane uygulamayı aynı anda çalıştırma fantazisi yoksa.

Yapabileceğinden fazlasına gerek yok. Desire HD fazlasıyla yapıyor bence şimdilik yapması gerekenleri.
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mk2kill 8 yıl
ayni islemcilerin tabletlerde de kullanildigini ve tabletlerin gun gectikce netbooklarin ve laptoplarin yerini almaya basladigini cogu kisi atlamis. Islemci hizi o acidan onem arzediyor kanimca. Telefonlarda bir getirisi olmayabilir ama daha genis bakmak lazim olaya.
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huseyincarnege 8 yıl
böle giderse pcleri çöpe atıcaz gibi :)
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halitkin 8 yıl
2 ghz olması göz boyamadan başka birşey değil. bakıp bakıp oha deriz o kadar.
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kımyasal 8 yıl
yakında mıllet telefonlardan OC yarısında gırmesın :)
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kont_andre 8 yıl
Pek cok arkadas gigahertz degerine bakarak yorum yapiyor nedense.demek istedigim tutupta bu islemcileri pentium islemcilerle karistirmayin.oyleki bir pentium 2 400 cpu bile bu telefonlardaki cpulari yerden yere vurur.burada farkli deger ve donanimsal farkliliklar mevcut.herz hersey degildir.
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Batuist 8 yıl

kont_andre

Pek cok arkadas gigahertz degerine bakarak yorum yapiyor nedense.demek istedigim tutupta bu islemcileri pentium islemcilerle karistirmayin.oyleki bir pentium 2 400 cpu bile bu telefonlardaki cpulari yerden yere vurur.burada farkli deger ve donanimsal farkliliklar mevcut.herz hersey degildir.

aynen öyle insanlar o 1GHz işlemcinin bilgisayarlarında ki 1GHzlık işlemcilere denk zannediyorlar... komedi...
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real_kuru 8 yıl

kont_andre

Pek cok arkadas gigahertz degerine bakarak yorum yapiyor nedense.demek istedigim tutupta bu islemcileri pentium islemcilerle karistirmayin.oyleki bir pentium 2 400 cpu bile bu telefonlardaki cpulari yerden yere vurur.burada farkli deger ve donanimsal farkliliklar mevcut.herz hersey degildir.


Biraz sallamışsınız, bu işlemciler öyle zannettiğiniz kadar da tırışka değiller. Sonuçta HD video kaydedebiliyor ve oynatabiliyorlar. Üstelik bütün bunları 1 wattan daha düşük güçlerle sağlıyorlar. Bırakın p2-400'ü p3-900 bile bu işlemcilerle aşık atamaz. Yanlış bilmiyorsam içerlerinde birde GPU bulunduruyorlar.
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darkaura 8 yıl

kont_andre

Pek cok arkadas gigahertz degerine bakarak yorum yapiyor nedense.demek istedigim tutupta bu islemcileri pentium islemcilerle karistirmayin.oyleki bir pentium 2 400 cpu bile bu telefonlardaki cpulari yerden yere vurur.burada farkli deger ve donanimsal farkliliklar mevcut.herz hersey degildir.


soylediginiz ozunde dogru ama p2 400'u biraz abartmissiniz. hos iki islemciyi karsilastirmak elmayla armutu karsilastirmak gibi. farkli ekosistemlerde farkli kullanimlar icin evrilmisler. integer hesablamada arm x86 ile ayni ghz de ayni performansi verebiliyor ama floating point hesablamada x86nin farki cok buyuk. genede floating pointte bile p2 400 simdiki armlarin dengi olamaz. ama arm in bu tip bir rekabet icin evrilmedigini dusunursek ornegin memory yollari ve band genisligi hala komik degerlerde, uygun optimisizyonlarla cok buyuk potansiyellere ulasabilcegi acik.
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Batuist 8 yıl
keşke haberde o kadar hız androidde neye lazımmış onuda yazsaymış.. isterse 10GHz olsun kullanımda hiçbir fark yaratmaz..
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infom@n 8 yıl
Saçma sapan işler. Ne oldu şimdi başın göğe mi erdi? Bizde oturup ağzı açık ayran delisi gibi bakalım. işlemciyi üreten sanki o değerlere çıkamıyorda biri çıkıp olmayanı olduruyor.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Yakında Telefonların Arka Tarafları Sogutucu Plaka ile kaplanacak :D
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kaansen32 8 yıl
o cihaza o ekran çözünürlüğü olmuş mu ? qHD olmalıydı en az zaten android için en yüksek oydu galiba
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