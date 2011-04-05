HTC Thunderbolt'un işlemci hızı 2GHz'e çıkartıldı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırladığı 4G LTE destekli akıllı telefonu Thunderbolt, 2GHz'e hız aşırtıldı. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8655 (Scorpion işlemci çekirdeği ve Adreno 205 GPU) platformuna sahip olan telefon, yeniden düzenlenen Kernel ile birlikte 2GHz'e (2016MHz) hız aşırtıldı. İşlemci çalışma frekansı iki kat arttırılan Thunderbolt'un, 1996MHz'de stabil çalıştığı belirtilirken, pil ömrü konusunda şu an için herhangi bir detay bulunuyor.

Google'ın Android 2.2 işletim sistemini kullanan ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde 4.3-inç ekrana sahip olan Thunderbolt'un bellek kapasitesi ise 768MB. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile 720p çözünürlüğünde kayıt yapabilen telefon, Verizon'ın ürün gamındaki en güçlü HTC telefon olma unvanını da taşıyor.



