Vivo X Fold 5 özellikleri belli oldu: Bir özelliğiyle rekor kıracak

Şimdiye kadarki en hafif X Fold
Vivo'nun yaptığı paylaşıma göre Vivo X Fold 5'in 209 gram ağırlığında olduğu doğrulandı. Ayrıca telefon açıldığında yalnızca 4.3 mm, katlandığında ise 9.33 mm kalınlığında olacak. Dolayısıyla piyasaya çıktığında "dünyanın en hafif katlanabilir telefonu" olacak. Kıyaslamak adına bu değerlerle cihaz, X Fold 3'ten daha hafif ve daha ince. Ancak yine de 8.9 mm kalınlıkta olan Oppo Find N5’ten biraz daha kalın.
Şu ana kadar paylaşılanlara göre Vivo X Fold 5'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Bu konfigürasyonda ise 16GB RAM ve 1TB depolama seçeneği sunulacak. Pil bölümünde ise hızlı şarj rakamları paylaşılmadı ancak 6.000mAh kapasiteye işaret ediliyor. Son olarak kamera bölümünde X Fold 5, 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto sensörü ile geliyor. Kapak ve iç ekranda ise 20 MP’lik iki selfie kamerası bulunacak.
Vivo X Fold 5'in bu ay Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Küresel pazara ise muhtemel olarak Temmuz başında ulaşacak. X Fold 5 modeline ek olarak Vivo, aynı etkinlikte Pad 5e tablet ve TWS Air 3 Pro kablosuz kulaklık modelini de tanıtmayı planlıyor. Pad 5e'nin 12.1 inç LCD ekranla gelmesi ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu kullanması bekleniyor. Ancak tabletin diğer teknik özellikleri henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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