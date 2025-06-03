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    Vivo X Fold 5 özellikleri belli oldu: Bir özelliğiyle rekor kıracak

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Vivo X Fold 5 modelinin kilit özellikleri belli oldu. Peki amiral gemisi telefon neler sunacak? İşte detaylar.         

    Vivo X Fold 5 tanıtılmaya başlandı: Bir özelliğiyle rekor kırıyor Tam Boyutta Gör
    Telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 5 ile vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak modelin tanıtımı öncesinde Çin'de yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Vivo Çin Ürün Müdürü Han Boxiao’nun paylaştığı video, cihazın bir özelliğiyle rekor kıracağını gösteriyor.

    Şimdiye kadarki en hafif X Fold

    Vivo'nun yaptığı paylaşıma göre Vivo X Fold 5'in 209 gram ağırlığında olduğu doğrulandı. Ayrıca telefon açıldığında yalnızca 4.3 mm, katlandığında ise 9.33 mm kalınlığında olacak. Dolayısıyla piyasaya çıktığında "dünyanın en hafif katlanabilir telefonu" olacak. Kıyaslamak adına bu değerlerle cihaz, X Fold 3'ten daha hafif ve daha ince. Ancak yine de 8.9 mm kalınlıkta olan Oppo Find N5’ten biraz daha kalın.

    Şu ana kadar paylaşılanlara göre Vivo X Fold 5'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Bu konfigürasyonda ise 16GB RAM ve 1TB depolama seçeneği sunulacak. Pil bölümünde ise hızlı şarj rakamları paylaşılmadı ancak 6.000mAh kapasiteye işaret ediliyor. Son olarak kamera bölümünde X Fold 5, 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto sensörü ile geliyor. Kapak ve iç ekranda ise 20 MP’lik iki selfie kamerası bulunacak.

    Vivo X Fold 5'in bu ay Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Küresel pazara ise muhtemel olarak Temmuz başında ulaşacak. X Fold 5 modeline ek olarak Vivo, aynı etkinlikte Pad 5e tablet ve TWS Air 3 Pro kablosuz kulaklık modelini de tanıtmayı planlıyor. Pad 5e'nin 12.1 inç LCD ekranla gelmesi ve Snapdragon 8 Gen 3 platformunu kullanması bekleniyor. Ancak tabletin diğer teknik özellikleri henüz açıklanmadı. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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