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    Samsung One UI 8 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller

    İlk olarak Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunulan One UI 8 beta, çok yakında diğer Samsung telefonlara da gelecek. Peki hangi modeller güncellemeyi alacak? İşte o modeller...

    Samsung One UI 8 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 beta Galaxy S25 serisi için kullanıma sunuldu. Diğer modellere ise kademeli olarak ulaşacak güncelleme için bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor. Peki hangi modeller güncelleme alacak? İşte detaylar...

    Samsung One UI 8 beta daha fazla modele geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, One UI 8.0 beta programına daha fazla modeli daha edecek. Buna göre Galaxy S24 serisinin güncellemeyi Haziran sonuna doğru alacak, Galaxy S23 serisinin ise Temmuz başı veya ortasında beta programına katılması bekleniyor. Ancak bu tarihlerde ufak gecikmeler yaşanabileceğini hatırlatalım.

    Samsung, One UI 8 beta'yı daha fazla cihaza genişletmek için yol haritasını resmi olarak paylaşmadı, ancak bu sefer işlerin daha hızlı ilerleyeceği yönünde bir neden var. Bunun nedeni, One UI 8'in çok daha büyük One UI 7 sürümüne kıyasla nispeten küçük bir yükseltme olması. Ayrıca Android 16'nın Haziran sonunda hazır olması bekleniyor ve kararlı One UI 8 dağıtımının bu yaz başlayacağı zaten doğrulandı. 

    Şu an için One UI 8.0, kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli yeniliklerle geliyor. Sistem genelinde kullanılabilen yeni fotoğraf seçici, uygulamalar arası görsel paylaşımı kolaylaştıracak. Bluetooth LE Audio desteğiyle ses paylaşımı gelişirken, çoklu ekran deneyimi de iyileşecek. Kamera tarafında ise hibrit pozlama, renk sıcaklığı ve Ultra HDR gibi özelliklerle sunulacak. Ayrıca arayüz bölümünde de gelişmelerin olacağını söyleyelim.

    One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE/5G)
    • Galaxy A14 (LTE/5G)
    • Galaxy A16 (LTE/5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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