Samsung One UI 8 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 beta Galaxy S25 serisi için kullanıma sunuldu. Diğer modellere ise kademeli olarak ulaşacak güncelleme için bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor. Peki hangi modeller güncelleme alacak? İşte detaylar...

Samsung One UI 8 beta daha fazla modele geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, One UI 8.0 beta programına daha fazla modeli daha edecek. Buna göre Galaxy S24 serisinin güncellemeyi Haziran sonuna doğru alacak, Galaxy S23 serisinin ise Temmuz başı veya ortasında beta programına katılması bekleniyor. Ancak bu tarihlerde ufak gecikmeler yaşanabileceğini hatırlatalım.

Samsung, One UI 8 beta'yı daha fazla cihaza genişletmek için yol haritasını resmi olarak paylaşmadı, ancak bu sefer işlerin daha hızlı ilerleyeceği yönünde bir neden var. Bunun nedeni, One UI 8'in çok daha büyük One UI 7 sürümüne kıyasla nispeten küçük bir yükseltme olması. Ayrıca Android 16'nın Haziran sonunda hazır olması bekleniyor ve kararlı One UI 8 dağıtımının bu yaz başlayacağı zaten doğrulandı.

Samsung One UI 8.0 yakında geliyor: İşte beklenen yenilikler 2 gün önce eklendi

Şu an için One UI 8.0, kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli yeniliklerle geliyor. Sistem genelinde kullanılabilen yeni fotoğraf seçici, uygulamalar arası görsel paylaşımı kolaylaştıracak. Bluetooth LE Audio desteğiyle ses paylaşımı gelişirken, çoklu ekran deneyimi de iyileşecek. Kamera tarafında ise hibrit pozlama, renk sıcaklığı ve Ultra HDR gibi özelliklerle sunulacak. Ayrıca arayüz bölümünde de gelişmelerin olacağını söyleyelim.

One UI 8.0 alacak Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

