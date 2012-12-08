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HTC Titan III, bir Xbox Live anketinde ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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 HTC'nin Windows Phone 8'li 8X ve 8S satışları, erken son çeyrek tahminlerini yukarı çekmesini sağladı.

Firmanın WP8 lansmanı öncesi internete sızan yol haritasında Accord, Zenith ve Rio adında 3 farklı model planladığı ortaya çıkmıştı. Accord, HTC 8X modelini temsil ederken, Rio ise 8S modelini işaret ediyordu. Bu iki cihaz şu anda satışta.

Son model ise asıl amiral gemisi olan Zenith modeli idi. Zenith modelinde 4.7 inçlik Super LCD2 ekran, 720p çözünürlük, 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 42Mbps hızına kadar HSPA+ desteği şeklinde özellikler olacağı iddia edilmişti.

Kısa süre önce Xbox Live ödülleri kapsamında kullanıcılarla yapılan bir ankette, HTC'nin Titan III adlı henüz tanıtılmamış bir modelinin izlerine rastlandı. Anket, kullanıcılara bir grup akıllı telefon içerisinden heyecan uyandıranını seçmelerini isterken, anket karşılığında 20 Microsoft puanı hediye ediyor.

Ankette adı geçen HTC Titan III'ün Zenith adlı modeli karşıladığı ve CES 2013 fuarında resmi olarak lansmanının yapılacağı iddia ediliyor. Firmanın Windows Phone tarafındaki amiral gemisi bu olacak.

Gelecek yıl için firmanın mutlaka bir amiral gemisi WP8 cihazı satışa sunacağı analizlerde belirtiliyordu. Bu bakımdan iddianın gerçeğe yakın olacağı düşünülebilir. Titan II modeli ise; 4.7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci ve 16MP arka kamera, Windows Phone 7.5 işletim sistemi gibi özelliklerle geçen yıl pazara sunulmuştu.


http://www.tomshardware.com/news/HTC-Titan-III-Windows-Phone,19525.html Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl
Titan 2 iyi özelliklere sahipti,megapiksel sayısını artırmak yerine özellikli lens kullanmaları daha iyi olacaktır.
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J0K3R61 6 yıl
artik windows mobilin full hd ekranlara destek vermesinin zamani geldi gibi bidahaki guncellemede bu eksiklik giderilmeli
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