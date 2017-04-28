Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı

Raspberry Pi ile birlikte mini geliştirici kartlarında adeta bir patlama yaşandı. Bugün sayısız üreticinin kendisine ait geliştirici kartları mevcut. Özellikle akıllı telefon pazarında isim yapmış şirketlerin bu konuda elinin daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Geliştiriciler için

Huawei’nin Google ortaklığında LeMaker tarafından geliştirilen HiKey 360 geliştirici kartı, güçlü bir Android bilgisayar isteyen veya uygulama geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan kullanıcıları hedefliyor. Kart Huawei’nin deneyimlerini miras almış.

HiKey 360 kartının kalbinde Huawei Kirin 960 yonga seti yer alıyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde ARM Mali-G71 grafik birimi bulunuyor. Yonga seti Android dünyasının en güçlüleri arasında. Sistem 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama"

HDMI 1.2a standardına destek verdiği için sadece Full HD görüntü aktarımı yapabilen geliştirici kartı çift bant WiFi AC ve Bluetooth 4.1 ile donatılmış. Ayrıca bir PCIe m.2 slotu da depolama veya kablosuz kartlar için ayrılmış.

Geliştirici kartı Android 7.1 için optimize edilmiş ancak yüklemeyi kullanıcının yapması gerekiyor. Gelecekte pek çok Linux versiyonu da listeye dahil edilecek. Mayıs ayında ABD, Avrupa ve Japonya’da satışa sunulacak olan kartın fiyatı 239$ olarak belirlenmiş.