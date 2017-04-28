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Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı

Huawei’nin akıllı telefonlarında kullandığı yonga seti hoşunuza gidiyorsa, HiKey 360 adındaki geliştirici kartı ile Kirin 960 yonga setinde pek çok deneme yapabilirsiniz.
2 yıl
4,7b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ile birlikte mini geliştirici kartlarında adeta bir patlama yaşandı. Bugün sayısız üreticinin kendisine ait geliştirici kartları mevcut. Özellikle akıllı telefon pazarında isim yapmış şirketlerin bu konuda elinin daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı

Geliştiriciler için

Huawei’nin Google ortaklığında LeMaker tarafından geliştirilen HiKey 360 geliştirici kartı, güçlü bir Android bilgisayar isteyen veya uygulama geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan kullanıcıları hedefliyor. Kart Huawei’nin deneyimlerini miras almış.

HiKey 360 kartının kalbinde Huawei Kirin 960 yonga seti yer alıyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde ARM Mali-G71 grafik birimi bulunuyor. Yonga seti Android dünyasının en güçlüleri arasında. Sistem 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama"

HDMI 1.2a standardına destek verdiği için sadece Full HD görüntü aktarımı yapabilen geliştirici kartı çift bant WiFi AC ve Bluetooth 4.1 ile donatılmış. Ayrıca bir PCIe m.2 slotu da depolama veya kablosuz kartlar için ayrılmış.

Geliştirici kartı Android 7.1 için optimize edilmiş ancak yüklemeyi kullanıcının yapması gerekiyor. Gelecekte pek çok Linux versiyonu da listeye dahil edilecek. Mayıs ayında ABD, Avrupa ve Japonya’da satışa sunulacak olan kartın fiyatı 239$ olarak belirlenmiş. 


http://www.networkworld.com/article/3192430/android/huawei-google-supercharge-android-with-new-raspberry-pi-like-board.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-BF8E9B238 2 yıl
Uzun süredir çıkışını beklediğim bir karttı. Arm bilgisayarların en güçlüsü ancak elimdeki Odroid-c2 yi 40 dolara alırken buna 240 vermek bana koyar.
Ayrıca bir düzeltme yapılması gerekli. Bu kartın üreticisi Huawei değil, Lemaker.
lemaker.org/...
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acbold 2 yıl
Yazılım desteğinden bahsetmişsiniz. Huawei hali hazırda zaten android geliştirip kendi ürünleri ile sunan bir firma. Ürün odaklanma noktası Android olduğu için burada yazılım desteğinden yana bir sorun olmayacaktır.
-
Bu bir geliştirme kartı olabilir. Her geliştirme kartı her alana hitap edecek diye bir kural da yok. Bu kartın çıkış teması Android bunu kabul ederek düşünmek gerek.
-
Piyasa da yer alan bu seviye güçte ve sorunsuz android yazılıma sahip cihaz yok.
-
Bunları düşününce iyi bir açığı güzel bir cihaz ile doldurmuş diyebiliriz. Satış rakamları Raspberry Pi, Orange Pi gibi tek kart bilgisayar markaları ile yarışamayacaktır elbette fakat ihtiyaç duyulan alanlardan birisini kendi ürettiği işlemci ile 3rd party kart üretim fabrikasında ürettirerek şov yapmış diyebiliriz.
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seckinar 2 yıl
Böyle bir kartın başarılı olabilmesi için, iyi bir donanımı geniş yazılım desteği ile uygun fiyata sunabilmeli. Yani bu kart bu haliyle "çok güçlü" ama "son derece başarısız". Geniş yazılım desteği henüz olmadığı gibi fiyatı çok uçuk.
Deneysel çalışma olur, prototip olur, özel üretim olur, yüksek fiyat koyarsın ama madem geliştirici kartı; bu fiyat nedir arkadaş ?
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Kerim5100 2 yıl
Pardon da bu paraya neyi alıyoruz biz?
Media Center isteyen adam gider yeni NVIDIA Shield alır. PC desen Intel NUC lar var olmadı Raspberry Pi ler bunun yaptığı neyi yapamıyor?
Belli ki P10 kazığını başka yerlerden çıkarma peşinde...
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kadirirdem 2 yıl
Fiyat çok pahalı.Huawei kime satmayı düşünüyor.
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gxhero 2 yıl kadirirdem
Katılıyorum bu fiyata akıllı telefon alırım aparatlar ile kulanırım 239 döler ne satıyonuz a.q.
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interwap 2 yıl
Çok pahalı. Çok daha uygun fiyata bu kadar güçlü olmasada RP 'den 2-3-5 kat güçlü kartlar mevcut.
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Hasegawa 2 yıl
Fiyati cok pahali. Daha ucuza OTG'li telefon alip USB portu uzeriden kontrol etmek daha ucuza gelir. Ustelik ekran, batarya gibi artiari da olur. Bir de buna kutu, SIM modulu, ekran ve batarya v.b. eklameniz gerekiyorsa yapacaginiz proje patlar gider.
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Deleted_User-04 2 yıl
Ne işe yarıyor ?
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grafman09 2 yıl
Pahalı, bir geliştirme kartı daha uygun fiyata sunulabilmeli.. Bu ürüne alternatif olarak GeekBox Open Source Cross TV BOX alınabilir, Üstelik ubuntu ve android le geliyor. İki işletim sistemi arasında geçiş yapılabiliyor, videoları internette mevcut, monitöre bağlayıp günlük bilgisayar işleri için bile kullanılabilir..
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murdocklawless 2 yıl
yazılımlarının çıkmasını beklemek lazım.
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