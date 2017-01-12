Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka

HTC’nin merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi U resmiyete kavuştu. Çift ekran, gelişmiş ses teknolojisi, gelişmiş yapay zeka asistan gibi pek çok özelliği saymak mümkün.
2 yıl
18,3b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir HTC’nin merakla beklenen lansmanı nihayet gerçekleştir ve firmanın şimdiye kadar belki de en iyi özelliklere sahip akıllı telefonları ortaya çıktı. Amiral gemisinden ziyade HTC U serisiyle karşı karşıyayız ve serinin en iyisi de U Ultra.

Her Şeyiyle Farklı

Sızan görüntülerden de hatırlayacağımız üzere modelde ikinci bir ekran yer alıyor. 5.7 inçlik 2K ekranın tam üzerine yerleşen bu küçük ekranda kısayollar, bildirimler, hava durumu, batarya, tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Bu bakımdan HTC açısından bir ilk olacak.

Dİğer taraftan yine model ile birlikte sunulan Sense Companion adında özel bir sanal asistan yer alıyor. Google Assistant platformundan farklı olan bu yeni teknoloji kullanıcısının alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre öneriler yapıyor. Ayrıca ikinci ekranda yine yapay zekanın kullanıcıya göre bildirimler sunabildiği ifade ediliyor.

 

HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka
Tam Boyutta Gör

Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu benimseyen modelin dikkat çekici özelliği safir ekran kaplaması ile gelmesi. Daha dayanıklı bir yapıda olan safir ekran kaplaması sadece özel versiyonda yer alacak. Standart versiyonda ise Gorilla Glass 5 koruması göreceğiz. Ön kısımdaki Home butonunda bir parmak izi okuyucu yer alıyor. 

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı"

Yine kullanıcının alışkanlıklarına göre sesleri yeniden üretebilen bir ses teknolojisi de telefondaki yerini almış. Bunun anlamı sesin 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Tip-C bağlantısı üzerinden verilmesi. Elbette kutu içerisinde kaliteli bir USB Tip-C kulaklığı da çıkıyor.

Donanım 

Modele Snapdragon 821 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan geçen yılın amiral gemi modelleri ile aynı ayarda diyebiliriz. Arka kısımda 12 MP çözünürlüğünde Ultrapiksel bir kamera mevcut ve OIS ile destekleniyor. Faz algılamalı otomatik odaklama ve lazer tabanlı otomatik odaklama da unutulmamış. Ön kısımdaki 16MP çözünürlüğünde Ultrapiksel kamera da topladığı verileri daha kaliteli ve daha düşük çözünürlükte bir resmide birleştiriyor.

64GB/128GB depolama kapasite seçenekleri olan telefonda Android 7.0 işletim sistemine yer verilmiş. Batarya ise 3000mAh seviyesinde. Modelin fiyatı konusunda bir dezavantaj olduğunu belirtmek gerek. 750$ olan başlangıç fiyat etiketi pek çok amiral gemi modelinden yüksek. Bu noktada firma oldukça fazla eleştiri alacaktır. Safir ekranlı versiyon için ise 910$ isteniyor. 



http://www.phonearena.com/news/HTC-U-Ultra-is-announced-premium-smartphone-with-sapphire-glass-secondary-display-AI-companion-built-in_id89902 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
basartenk 2 yıl en beğenilen
Nerede kulaklık girişi? Defol git HTC!
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adiyamanmp3 2 yıl
Bizim milletteki şu batırma sevdasını algılayamadım gitti. Her HTC ve Sony haberinde battın, bu sefer bittin, sana müstahak tarzı zırvalar.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 2 yıl
Fiyasko. SD821 nedir yaaa SD835 duyrulmuşken. Ayrıca batarya neden 3000, 5.7 inch telefon yapmışsın zaten batarya enaz 3600 olmalıydı. Apple kulaklık girişini çıkardı diye illaki sizdemi çıkaracaksınız yaaa, kötüden örnek olmaz. İkinci ekran olayının LG den çakma olduğunu söylemeye gerek bile yok, hiç olmazsa olumlu bir eklenti bence.
Fiyasko. SD821 nedir yaaa SD835 duyrulmuşken. Ayrıca batarya neden 3000, 5.7 inch telefon yapmışsın zaten batarya enaz 3600 olmalıydı. Apple kulaklık girişini ç...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
3000 mah 5.7 inch e küçük gelir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Valla bakıyorumda kime benzetmişler yerine acaba benzetmedikleri kim kalmış diyorum. Baba lg nin sızan görüntülerindeki cihazı alıp biraz parlatmışlar ve htc yazmışlar tam anlamıyla bu. Yani bu kadar mı vasat olur. Haberede bi başlık atmışlar sanarsın uzaya mekik fırlatıyoz yapmayın canlarım rezil bi cihaz olmuş fiyattan bahsetmek dahi istemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemecem21 2 yıl
Home buton simterik oslaydı da göze batmasaydı. Fiyatı da çok ama çok yüksek. Onun dışında telefon ilgi çekici.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 2 yıl
Tüm akıllı telefon firmaları batsın da, şu illetden kurtulalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 2 yıl
Bi batamadı bu Htc...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eroz 2 yıl
Çift ekran kullanan var mı merak ettim, bana hiç lazım olmuyor da.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Batarya Düşük , İşlemci s835 olması lazımdı , kulaklık girişi yok.Sadece sesli asistan var onun içinde o para verilmez Olmamış HTC...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Htc için durum çok sıkıntı ekranı başka firmadan işlemciyi başka firmadan yani yazılım hariç herşeyi dışarıdan tedarik ediyorlar bu nedenle fiyatları çok şişik oluyor. Ancak bu fiyata çok fazla kâr farkı eklemişler yazık güzelim telefon satılmayacak. 1 yıl sonra fiyatlarını indirmeye çalışırlar.
Hele bunu TR getirirlerse tam komedi olur
Kur yüksek olmasa bile bu fiyat çok yüksek.
Htc Türkiye allah yardımcınız olsun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 2 yıl
Yok yok bence bu direkt Hangover kafası, yoksa aklı selim birisi bu özelliklere sahip telefonun 750$ gibi etiketten satmayacağını bilir, zaten telefonda inovasyon adına hiçbirşey yok 750$ neyi nesi???
Hani 2K ekranı ve ikinci ekranı çıkar zaten geri kalan şeyleri orta seviye telefonlarda veriyor, ne yani 750$ 2K ekran ve ikinci ekran içinmi?
Daha önce 3000mah bataryası ve 5.7" 2K ekrana sahip Note 5 kullanan birisi 3000mah batarya komedi resmen hele 750$ ayrı bir komedi,
Ercan Taner "Good Bye Liverpool" demişti ya, sende bu Hangover kafası ile gidersen birkaç seneye kalmaz sana da "Good Bye HTC" diyeceğiz..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 2 yıl
Nokia nin bir çok teknolojisini artık diğer firmalarda kullanıyor ( galaxy S7 de gelen sürekli açık ekran gibi..)
Here maps in satılmış olması kötü oldu
Mix radio da aynı şekilde satıldı
Carl zeis lens den herkes umutlu ama o da olmazsa nokia nin geri dönmesi için tek sebep sağlamlık olacak
Nokia
Here maps
Mix radio
Carl zeis lensli kamera
Kendine ait sınırsız depolama gibi fark yaratan özellikleri olması şart.
Diğer türlü diğer firmalardan fark kalmıyor artık herkes snapdragon 835
4-6 gb ram
Çift kamera yi bir araya getirebiliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18347 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc u ultra ve
7 etiket daha htc u sense companion Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi 2 yıl Model S P100D artık Ludicrous+ modu ile 0'dan 100km/s hıza 2.4 saniyede ulaşıyor [Video] 2 yıl Apple ünlü tasarımcısını Tesla Motors'a kaptırdı 2 yıl İdeal akıllı telefon LG G6'nın ilk resmi teaser videosu yayınlandı 2 yıl Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı 2 yıl Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarını ve paylaşımlarını kıskanıyor 2 yıl LeEco, Çin'de 3 milyar dolarlık elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladı 2 yıl Lig TV’nin adı değişti: İşte yeni ismi 2 yıl Çelikten 10 kat daha güçlü grafen test edildi 2 yıl Adobe, fotoğraf düzenlemede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor 2 yıl SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veren ilk yerli bulut servisi oldu 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Avengers'a katılmak üzere 2 yıl HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti 2 yıl 12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu 2 yıl Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı 2 yıl ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor 2 yıl Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı 2 yıl HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası... 2 yıl Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek 2 yıl Amiral gemisi telefonların yeni rakibi Nokia 8'in özellikleri gün ışığına çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka Sonraki "Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon 2 yıl Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü 2 yıl Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu 2 yıl Gorilla Glass artık otomobillerde 2 yıl Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası 2 yıl BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive 2 yıl Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı 2 yıl iPhone'un yıllar içindeki evrimi: Tamir edilebilirlik puanlarıyla 2 yıl Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi? 2 yıl Uçaklardaki Note 7 uyarısı yakında sona erecek 2 yıl Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak 2 yıl Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor 2 yıl ABD, "Türkiye elektrik sistemine siber saldırı" iddialarına cevap verdi 2 yıl Spotify'dan Barack Obama’ya sürpriz iş teklifi 2 yıl Tesla otomobillerin yeni piline yakından bakıyoruz 2 yıl Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer 2 yıl Drone üreticisi DJI, ünlü kamera şirketi Hasselblad’i niye satın aldı? 2 yıl iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim