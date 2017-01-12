HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka

Uzun süredir HTC’nin merakla beklenen lansmanı nihayet gerçekleştir ve firmanın şimdiye kadar belki de en iyi özelliklere sahip akıllı telefonları ortaya çıktı. Amiral gemisinden ziyade HTC U serisiyle karşı karşıyayız ve serinin en iyisi de U Ultra.
Her Şeyiyle Farklı
Sızan görüntülerden de hatırlayacağımız üzere modelde ikinci bir ekran yer alıyor. 5.7 inçlik 2K ekranın tam üzerine yerleşen bu küçük ekranda kısayollar, bildirimler, hava durumu, batarya, tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Bu bakımdan HTC açısından bir ilk olacak.
Dİğer taraftan yine model ile birlikte sunulan Sense Companion adında özel bir sanal asistan yer alıyor. Google Assistant platformundan farklı olan bu yeni teknoloji kullanıcısının alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre öneriler yapıyor. Ayrıca ikinci ekranda yine yapay zekanın kullanıcıya göre bildirimler sunabildiği ifade ediliyor.
Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonunu benimseyen modelin dikkat çekici özelliği safir ekran kaplaması ile gelmesi. Daha dayanıklı bir yapıda olan safir ekran kaplaması sadece özel versiyonda yer alacak. Standart versiyonda ise Gorilla Glass 5 koruması göreceğiz. Ön kısımdaki Home butonunda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı"
Yine kullanıcının alışkanlıklarına göre sesleri yeniden üretebilen bir ses teknolojisi de telefondaki yerini almış. Bunun anlamı sesin 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Tip-C bağlantısı üzerinden verilmesi. Elbette kutu içerisinde kaliteli bir USB Tip-C kulaklığı da çıkıyor.
Donanım
Modele Snapdragon 821 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan geçen yılın amiral gemi modelleri ile aynı ayarda diyebiliriz. Arka kısımda 12 MP çözünürlüğünde Ultrapiksel bir kamera mevcut ve OIS ile destekleniyor. Faz algılamalı otomatik odaklama ve lazer tabanlı otomatik odaklama da unutulmamış. Ön kısımdaki 16MP çözünürlüğünde Ultrapiksel kamera da topladığı verileri daha kaliteli ve daha düşük çözünürlükte bir resmide birleştiriyor.
64GB/128GB depolama kapasite seçenekleri olan telefonda Android 7.0 işletim sistemine yer verilmiş. Batarya ise 3000mAh seviyesinde. Modelin fiyatı konusunda bir dezavantaj olduğunu belirtmek gerek. 750$ olan başlangıç fiyat etiketi pek çok amiral gemi modelinden yüksek. Bu noktada firma oldukça fazla eleştiri alacaktır. Safir ekranlı versiyon için ise 910$ isteniyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-U-Ultra-is-announced-premium-smartphone-with-sapphire-glass-secondary-display-AI-companion-built-in_id89902 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hele bunu TR getirirlerse tam komedi olur Kur yüksek olmasa bile bu fiyat çok yüksek.
Htc Türkiye allah yardımcınız olsun
Hani 2K ekranı ve ikinci ekranı çıkar zaten geri kalan şeyleri orta seviye telefonlarda veriyor, ne yani 750$ 2K ekran ve ikinci ekran içinmi?
Daha önce 3000mah bataryası ve 5.7" 2K ekrana sahip Note 5 kullanan birisi 3000mah batarya komedi resmen hele 750$ ayrı bir komedi,
Ercan Taner "Good Bye Liverpool" demişti ya, sende bu Hangover kafası ile gidersen birkaç seneye kalmaz sana da "Good Bye HTC" diyeceğiz..
Here maps in satılmış olması kötü oldu
Mix radio da aynı şekilde satıldı
Carl zeis lens den herkes umutlu ama o da olmazsa nokia nin geri dönmesi için tek sebep sağlamlık olacak
Nokia
Here maps
Mix radio
Carl zeis lensli kamera
Kendine ait sınırsız depolama gibi fark yaratan özellikleri olması şart.
Diğer türlü diğer firmalardan fark kalmıyor artık herkes snapdragon 835
4-6 gb ram
Çift kamera yi bir araya getirebiliyor
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