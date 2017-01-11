Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı

HTC’nin ürün lansmanına saatler kala tanıtılması muhtemel telefonlar birer birer internete sızmaya başladı. Kenar sensörlü akıllı telefondan sonra şimdi de üst seviye bir akıllı telefon internete sızdırıldı.

Modeller Farklı

Ocean Blue kod adlı bu akıllı telefon metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonuna sahip. HTC’nin tamamen metal tasarım anlayışına bakarsak yeni bir çizginin karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Dün sızan videolara bakıldığında bu model tamamen farklı. Ön kameranın hemen yanında LG V serisinden hatırlayacağımız ikinci bir ekran mevcut. Bu ekranda kısayollar, bildirimler, hava durumu, batarya, tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Bu bakımdan HTC açısından bir ilk olacak.

Arka kısımda kare tasarımlı bir kamera yuvası görülüyor. Üst kısımda SIM tepsisi ve kamera yer alırken, yan kısımda desenli bir güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. Alt kısımda ise yine 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış ve yerine USB Tip-C bağlantısı konmuş.

Bu telefonun nereye konumlanacağı kesin olarak bilinmiyor. Videodaki cihazdan oldukça farklı olması nedeniyle Ocean kod adlı U serisinde mi yer alacak yoksa farklı bir model mi olacak sorusu akıllara geliyor.

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İhtimallerde birisi HTC 11 amiral gemi modelinin yarın sahneye çıkacağı yönünde. 6 inçlik ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi sızan modele ait olabilir. İkinci ihtimal ise videoda görülen U serisinin yarın tanıtılacağı yönünde. Görselleri sızan bu model ise MWC 2017 fuarında tanıtılacak. Şimdilik yarını beklemek en iyi yol gibi görünüyor.