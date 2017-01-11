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Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı

Yarın itibariyle yeni yılın ilk akıllı telefon duyurusunu yapacak olan HTC’nin farklı telefonları internete sızmaya başladı. Modeller tasarım olarak farklılık arz ediyor.
2 yıl
31,5b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı

HTC’nin ürün lansmanına saatler kala tanıtılması muhtemel telefonlar birer birer internete sızmaya başladı. Kenar sensörlü akıllı telefondan sonra şimdi de üst seviye bir akıllı telefon internete sızdırıldı.

Modeller Farklı

Ocean Blue kod adlı bu akıllı telefon metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonuna sahip. HTC’nin tamamen metal tasarım anlayışına bakarsak yeni bir çizginin karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Dün sızan videolara bakıldığında bu model tamamen farklı. Ön kameranın hemen yanında LG V serisinden hatırlayacağımız ikinci bir ekran mevcut. Bu ekranda kısayollar, bildirimler, hava durumu, batarya, tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Bu bakımdan HTC açısından bir ilk olacak. 

Arka kısımda kare tasarımlı bir kamera yuvası görülüyor. Üst kısımda SIM tepsisi ve kamera yer alırken, yan kısımda desenli bir güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. Alt kısımda ise yine 3.5mm kulaklık girişi kaldırılmış ve yerine USB Tip-C bağlantısı konmuş.

Bu telefonun nereye konumlanacağı kesin olarak bilinmiyor. Videodaki cihazdan oldukça farklı olması nedeniyle Ocean kod adlı U serisinde mi yer alacak yoksa farklı bir model mi olacak sorusu akıllara geliyor.

Ayrıca Bkz. "HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda"

İhtimallerde birisi HTC 11 amiral gemi modelinin yarın sahneye çıkacağı yönünde. 6 inçlik ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi sızan modele ait olabilir. İkinci ihtimal ise videoda görülen U serisinin yarın tanıtılacağı yönünde. Görselleri sızan bu model ise MWC 2017 fuarında tanıtılacak. Şimdilik yarını beklemek en iyi yol gibi görünüyor. 

 
Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı
 
Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/1/10/14228506/htc-u-ocean-note-leak-android-samsung-lg Yorum Yaz
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Sasaki Kojiro 2 yıl en beğenilen
Kamerayı telefondan ayrı verseydiler. Kameranın sadece bağlantı noktaları kasanın içinde heralde. Geri kalan kısımlar dışarda komple.
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viper17 2 yıl
arkası note 5 den, 2. ekran lg den arak.
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cosica 1 yıl
artık aynı telefonda çift sim kartla iki ayrı oturum açabileceğimiz bir teknoloji bekliyorum telefonlarda. masaüstü bilgisayarda bunu yapabiliyoruz ve bence çoktan telefonlarda da yapılabilmeliydi. iki ayrı sim kart için iki ayrı oturum ve her birinin hesabı kullanıcı bilgileri ve verileri ayrı olmalı. olmayan bir şey değil. sadece bunu telefona uyarlayacaklar hepsi bu.
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DH Misafiri 2 yıl
kamera çıkıntısının telefonu var ??
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pyschoo 2 yıl
arkasi bildigin samsung
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hadjimurat 2 yıl
Kamera cıkıntısı zaten sacmalanmıs hadi de ikinci ekran ne abi bide ön kamera yüzünden şekilsiz durmus zaten yapılan bişey bu daha inovatif bişey düşün bi yıl sonra çıkar telefonu son çıkan bütün akıllı telefonlar coy paste olmaktan öteye gidemiyor artık
Daha yenilikçi bişey bulunması lazım diye düşünüyorum
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volverine_007 2 yıl
kasası guzelmıs:DD
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fthkn 2 yıl
HTC Kendini premium üretici sana sıradan android üreticisi işte.
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Herakles_Kratos 2 yıl
Bu kadar kaba bir telefon görmedim sanki ilk çıkan dokunmatikler gibi ayrıca iki ekran olayida saçma çünkü tek ekran içinde iki bölmeye ayirmislar napsin millet aynı lcd içinde iki ekranı sırf işte telefon yaptık desinler diye bence yapılmış bir telefon .
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murat5555 2 yıl
bence bu telefon tasarım olarak htc çalışanlarından çıkmamış. çin deki bir firmaya bir şeyler karalayın gönderin demişler sonuç bu
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huseyincarnege 2 yıl
htc bir sevemedim gitti gene sevemedim :)
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-BraveHeart- 2 yıl
Kamera bağımsızlığını ilan etmiş onun dışında fena görünmüyor.
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