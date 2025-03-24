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OnePlus, yeni nesil tableti Pad 2 Pro ile performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan cihaz, hem 3C sertifikasyon veritabanında hem de Geekbench performans testlerinde ortaya çıktı. Bu sızıntılar sayesinde donanıma dair önemli detaylar şimdiden netleşmiş durumda.

Geekbench’te “OPPO OPD2409” model numarasıyla listelenen cihaz, sekiz çekirdekli güçlü bir işlemciye sahip. İki ana çekirdek 4.32GHz’e kadar çıkabilirken, diğer altı çekirdek 3.53GHz hızında çalışıyor. Bu yapı, tablete güç veren Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin (Snapdragon 8 Elite) varlığını doğruluyor. Test sonuçlarında 2633 tek çekirdek, 7779 çoklu çekirdek puanı alan tablet, performans tarafında iddialı geliyor. Cihazda Android 15 işletim sistemi ve 16 GB RAM bulunuyor.

Ekran tarafında da önemli bir güncelleme var. OnePlus Pad 2 Pro’nun 13.2 inç büyüklüğünde ve 3.4K çözünürlüğünde bir LCD panelle gelmesi bekleniyor. Bu da önceki modele kıyasla daha net ve canlı bir görüntü deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Depolama kapasitesi ise 1 TB’a kadar çıkabiliyor ve UFS 4.0 teknolojisi sayesinde oldukça hızlı veri aktarımı vadediyor.

OnePlus Pad 2 Pro güçlü donanımıyla tanıtıma gün s 21 sa. önce eklendi

Tabletin pili 10.000 mAh kapasitesinde kalmış olsa da, artık 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kamera tarafında ise 13 MP arka ve 8 MP ön sensör yer alıyor; bu da cihazın daha çok üretkenlik ve multimedya kullanımı için geliştirildiğini gösteriyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise OnePlus Pad 2 Pro’nun, Oppo’nun yakın zamanda tanıtacağı Pad 4 Pro ile büyük oranda benzer donanıma sahip olması. Yazılım ve tasarım tarafında ayrışmaları beklenen bu iki modelin, 2025’in ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşması muhtemel görünüyor.

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OnePlus Pad 2 Pro performans ve ekran gücüyle sahneye çıkıyor