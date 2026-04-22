Dahili fanlı oyun telefonu Redmi K90 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi K90 Max neler sunuyor?
Xiaomi, cihazda yer alan 18.1 mm çapındaki fanın, benzer çözümlerden büyük olduğunu ve bu sayede daha etkilili bir soğutma performansı sunduğunu belirtiyor. Dikey hava girişi, öne eğimli fan kanatları, sızdırmaz hava kanalı ve vorteks tipi hava akışı tasarımı sayesinde hava daha verimli yönlendiriliyor ve türbülans azaltılıyor.
Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor ve buna D2 adlı yapay zeka odaklı ayrı bir grafik çipi eşlik ediyor. Bu kombinasyon, yüksek yenileme hızına sahip oyunlar için tasarlanmış olup, çeşitli oyunlarda 1.5K çözünürlükte 165Hz'e kadar destek sunuyor.
Oyun deneyimini destekleyen diğer özellikler arasında 400Hz jiroskop örnekleme hızı, oyunlara özel optimize edilmiş dokunma bölgeleri ve yatay kullanımda daha iyi performans sunan üçlü mikrofon sistemi bulunuyor. Ayrıca bağlantı stabilitesini artırmak için iki adet Surge T1+ sinyal güçlendirme çipi kullanılmış.
Bellek tarafında LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama yer alıyor. Ön tarafta ise 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 165Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekran bulunuyor. M10 arka aydınlatma teknolojisi, DC karartma, 1 nit düşük parlaklık modu ve oyunlar için özel göz koruma ayarları da sunuluyor.
Telefon, 8.550 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor ve 100W hızlı şarj desteğine sahip. Ek olarak cihazda Bose tarafından ayarlanmış çift hoparlör, 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve X ekseni lineer titreşim motoru yer alıyor. İlginç şekilde, dahili fana rağmen telefon IP66, IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına da sahip.
Redmi K90 Max fiyatı
Redmi K90 Max Çin’de 3.499 yuandan (513 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Cihaz; Space Silver, Shadow Black ve Sky Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
- 12GB / 256GB — 3.499 CNY (513 dolar)
- 12GB / 512GB — 3.999 CNY (586 dolar)
- 16GB / 256GB — 3.799 CNY (557 dolar)
- 16GB / 512GB — 4.299 CNY (630 dolar)
- 16GB / 1TB — 4.999 CNY (733 dolar)