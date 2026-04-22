Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dahili fanlı oyun telefonu Redmi K90 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, oyun odaklı Redmi K90 Max modelini Çin’de tanıtttı. Redmi K90 serisinin üçüncü modeli olan cihaz, aktif soğutma sistemiyle dikkatleri çekiyor.

    Redmi K90 Max neler sunuyor?

    Xiaomi, cihazda yer alan 18.1 mm çapındaki fanın, benzer çözümlerden büyük olduğunu ve bu sayede daha etkilili bir soğutma performansı sunduğunu belirtiyor. Dikey hava girişi, öne eğimli fan kanatları, sızdırmaz hava kanalı ve vorteks tipi hava akışı tasarımı sayesinde hava daha verimli yönlendiriliyor ve türbülans azaltılıyor.

    Xiaomi’nin testlerine göre bu sistem, yaklaşık 100 saniye içinde sıcaklığı 10°C kadar düşürebiliyor. Fan üç farklı modda çalışabiliyor ve maksimum gürültü seviyesi 32 dB olarak belirtiliyor. Fan mekanizması tamamen metal rulman sistemi kullanıyor ve 50.000 saatlik dayanıklılık testinden geçmiş. Ayrıca 5 Mayıs’tan önce satın alan kullanıcılar için fana özel 6 yıl garanti ve ömür boyu ücretsiz temizlik hizmeti sunuluyor.

    Performans tarafında cihaz, MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor ve buna D2 adlı yapay zeka odaklı ayrı bir grafik çipi eşlik ediyor. Bu kombinasyon, yüksek yenileme hızına sahip oyunlar için tasarlanmış olup, çeşitli oyunlarda 1.5K çözünürlükte 165Hz'e kadar destek sunuyor. 

    Oyun deneyimini destekleyen diğer özellikler arasında 400Hz jiroskop örnekleme hızı, oyunlara özel optimize edilmiş dokunma bölgeleri ve yatay kullanımda daha iyi performans sunan üçlü mikrofon sistemi bulunuyor. Ayrıca bağlantı stabilitesini artırmak için iki adet Surge T1+ sinyal güçlendirme çipi kullanılmış.

    Bellek tarafında LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama yer alıyor. Ön tarafta ise 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 165Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekran bulunuyor. M10 arka aydınlatma teknolojisi, DC karartma, 1 nit düşük parlaklık modu ve oyunlar için özel göz koruma ayarları da sunuluyor.

    Kamera tarafında daha sade bir kurulum tercih edilmiş: arkada 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı lens, önde ise 20 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Telefon, 8.550 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor ve 100W hızlı şarj desteğine sahip. Ek olarak cihazda Bose tarafından ayarlanmış çift hoparlör, 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve X ekseni lineer titreşim motoru yer alıyor. İlginç şekilde, dahili fana rağmen telefon IP66, IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına da sahip.

    Redmi K90 Max fiyatı

    Redmi K90 Max Çin’de 3.499 yuandan (513 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Cihaz; Space Silver, Shadow Black ve Sky Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

    • 12GB / 256GB — 3.499 CNY (513 dolar)
    • 12GB / 512GB — 3.999 CNY (586 dolar)
    • 16GB / 256GB — 3.799 CNY (557 dolar)
    • 16GB / 512GB — 4.299 CNY (630 dolar)
    • 16GB / 1TB — 4.999 CNY (733 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    roketsan çalışma saatleri kasko lastik patlamasını karşılar mı nissan qashqai 1.3 dig-t yorum petshop açmak mantıklı mı kaporta çatlak giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum