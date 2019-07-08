HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Akıllı telefon pazarında istediğini bulamayan HTC, en azından eski modellerine güncelleme sözü vererek müşterilerini biraz da olsa sevindirdi. Ancak güncellemelerin oldukça geciktiğini söyleyebiliriz. Android Q’nun final sürümü çıkış yapmaya hazırlanırken, HTC U11+’ın Android 9 Pie güncellemesi bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı.

2017 çıkışlı amiral gemisi

HTC U11+ modeli 2017’nin son aylarında raflardaki yerini aldı. Kutudan Android 8.0 ile çıkan HTC U11+, Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. Dolayısıyla hala güçlü ve kullanılabilir bir model olduğunu söyleyebiliriz. Android 9 Pie güncellemesi alması, kullanıcıların cihazlarını bir süre daha rahatça kullanılabilecekleri manasına geliyor.

Şimdilik güncelleme Tayvan’da yaşayan HTC U11+ sahiplerine yollandı. Başta Android 9 Pie güncellemesi olmak üzere, çeşitli sistem geliştirmeleri ve Google+’ın ön yüklü uygulamalardan kaldırılması gibi yenilikleri içeriyor. 2.15.709.1 sürümlü güncellemenin boyutu ise 1.45 GB.

Ayrıca Bkz.

"iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek"

Tahmin edebileceğiniz üzere güncelleme kademeli olarak dağıtılacak. Yani HTC U11+ sahibiyseniz Android 9 Pie’a kavuşmanız birkaç hafta daha sürebilir. Büyük ihtimalle cihazın aldığı son işletim sistemi güncellemesi Android 9 Pie olarak kalacaktır.

https://www.gsmarena.com/htc_u11_is_getting_android_90_pie-news-37988.php