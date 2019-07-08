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HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı

HTC’nin 2017 yılı çıkışlı U11+ modelinin Android 9 Pie güncellemesi alacağı biliniyordu. Güncelleme bugün itibariyle bazı bölgelerde dağıtılmaya başlandı. Detaylar haberimizde.
14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı
Akıllı telefon pazarında istediğini bulamayan HTC, en azından eski modellerine güncelleme sözü vererek müşterilerini biraz da olsa sevindirdi. Ancak güncellemelerin oldukça geciktiğini söyleyebiliriz. Android Q’nun final sürümü çıkış yapmaya hazırlanırken, HTC U11+’ın Android 9 Pie güncellemesi bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı.

2017 çıkışlı amiral gemisi

HTC U11+ modeli 2017’nin son aylarında raflardaki yerini aldı. Kutudan Android 8.0 ile çıkan HTC U11+, Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. Dolayısıyla hala güçlü ve kullanılabilir bir model olduğunu söyleyebiliriz. Android 9 Pie güncellemesi alması, kullanıcıların cihazlarını bir süre daha rahatça kullanılabilecekleri manasına geliyor.

HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı
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Şimdilik güncelleme Tayvan’da yaşayan HTC U11+ sahiplerine yollandı. Başta Android 9 Pie güncellemesi olmak üzere, çeşitli sistem geliştirmeleri ve Google+’ın ön yüklü uygulamalardan kaldırılması gibi yenilikleri içeriyor. 2.15.709.1 sürümlü güncellemenin boyutu ise 1.45 GB.

Ayrıca Bkz. "iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek"

Tahmin edebileceğiniz üzere güncelleme kademeli olarak dağıtılacak. Yani HTC U11+ sahibiyseniz Android 9 Pie’a kavuşmanız birkaç hafta daha sürebilir. Büyük ihtimalle cihazın aldığı son işletim sistemi güncellemesi Android 9 Pie olarak kalacaktır.


https://www.gsmarena.com/htc_u11_is_getting_android_90_pie-news-37988.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
High Sierra 11 sa.
Bravo htc, geç ama güç olmasın.
LG için geç bile kullanılabilir bir kavram olarak ağza alınamıyor.
V30 kullanıcılarının sabrı tükendi Pie bekleyişinde.
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Dexter Morgan 13 sa.
Şerefsiz htc. Htc 10 gibi amiral gemisine pie vermedi.
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clb12 10 sa. Dexter Morgan
oneplus hariç o yıl çıkmış amiral gemisine güncelleme veren firma yok zaten. sadece htc değil bunu yapan
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intel7mix 10 sa. Dexter Morgan
2 büyük güncelleme aldı neye kızıyorsunuz çözemedim.
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Kirylo Sidorovich Razumov 14 sa.
P9 Lite 2017 var bende ama pek şansımız yok gibi Pie için.
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