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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek

Bundan sonra iOS veya macOS cihazınızdan iCloud web uygulamasına girdiğiniz zaman şifre olarak Touch ID veya Face ID biyometrik güvenlik çözümlerini kullanabileceksiniz.
16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
548
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda son dönemde önemli adımlar atan Apple, kendi kullanıcı girişi yönetimini duyurmasının ardından şimdi de iCloud Web uygulamasının güvenlik seviyesini yükseltiyor.

Daha güvenli

Normalde iCloud web uygulamasına şifre ile giriş yapılıyor ve geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerinin fotoğraflarının bu platformdan çalınması olay olmuştu. Apple bundan sonra Face ID ve Touch ID çözümlerinin de kullanılmasını sağlayacak.

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Son iCloud beta sürümünde ortaya çıkan özellik iOS ve macOS kullanıcılarının daha güvenli giriş yapmasını sağlayacak. iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina için geçerli olan özellik Safari üzerinde iCloud uygulamasına girdiğinizde devreye alınıyor.

Kullanıcılar cihazlarında mevcut olan güvenlik yöntemine göre Touch ID veya Face ID çözümünü seçebiliyor. Bu sayede hem şifre girmekten kurtuluyor hem de daha güvenli bir seviyeye çıkıyor. Şimdilik biyometrik giriş destekli iCloud sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

 

https://www.slashgear.com/icloud-on-the-web-will-soon-allow-face-id-and-touch-id-sign-ins-07583139/ Yorum Yaz
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