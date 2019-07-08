iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda son dönemde önemli adımlar atan Apple, kendi kullanıcı girişi yönetimini duyurmasının ardından şimdi de iCloud Web uygulamasının güvenlik seviyesini yükseltiyor.

Daha güvenli

Normalde iCloud web uygulamasına şifre ile giriş yapılıyor ve geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerinin fotoğraflarının bu platformdan çalınması olay olmuştu. Apple bundan sonra Face ID ve Touch ID çözümlerinin de kullanılmasını sağlayacak.

Ayrıca Bkz.

"Binance buluşmaları bu kez Ankara’da"

Son iCloud beta sürümünde ortaya çıkan özellik iOS ve macOS kullanıcılarının daha güvenli giriş yapmasını sağlayacak. iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina için geçerli olan özellik Safari üzerinde iCloud uygulamasına girdiğinizde devreye alınıyor.

Kullanıcılar cihazlarında mevcut olan güvenlik yöntemine göre Touch ID veya Face ID çözümünü seçebiliyor. Bu sayede hem şifre girmekten kurtuluyor hem de daha güvenli bir seviyeye çıkıyor. Şimdilik biyometrik giriş destekli iCloud sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.