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HTC U12+ özellikleri ve çıkış tarihi netleşti

HTC'nin merakla beklenen amiral gemisi HTC U12+'ın çıkış tarihi ve özellikleri netlik kazanmaya başladı. İşte telefonun tahmini teknik özellikleri ve lansman tarihi:
1 yıl
4,7b
1
36
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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HTC, 2017 yılında piyasaya sürdüğü U11 serisiyle yakalığı başarıyı U12+ modeliyle taçlandırmak istiyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun Mayıs sonu veyahut Haziran ayının başları gibi ana vatanı Tayvan'da piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Böylelikle telefonun Mayıs ayı içerisinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki ya HTC U12+ bizlere neler vaat edecek?

Tahmini HTC U12+ özellikleri

  • Ekran: 6 inç boyutunda 1440 x 2960 (QHD+) çözünürlüklü LCD ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 + 16 MP (f/1.5)
  • Ön kamera: 8 + 8 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3420 mAh (Qualcomm Quick Charge 4+ destekli) 
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü
  • Diğer: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IP68 sertifikası
Daha önce Tayvan'da düzenlenen 5G etkinliğinde çalışırken görüntülenen HTC U12+, tasarımı itibariyle HTC U11+ modeline bir hayli benzerlik gösteriyor. Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan telefonun gövdesi ise EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" metal malzemeyle desteklenecek. 6 inç boyutundaki 18,5: 9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü de Quad HD+ olacak gibi gözüküyor. 
Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği söylenen telefonun 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunan, 64 ve 128 GB dahili depolama birimine yer verilen iki modele sahip olacağı konuşulurken, 128 GB depolama kapasiteli versiyonda 8 GB sistem belleği kullanılacağı ihtimalleri de bulunuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen 3420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek telefonda Qualcomm'un Quick Charge 4+ adını verdiği hızlı şarj desteği de yer alacak. Şarj olma süresi konusunda birçok rakibini alt etmesi beklenen U12+'ın 1 saat gibi kısa bir sürede yüzde 90'lara varan şarj seviyesine ulaşacağı düşünülüyor. 
Toplamda 4 adet kameraya ev sahipliği yapacak HTC U12+'ın arka tarafında f/1.5 diyafram değerine sahip dual pixel özellikli 12 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü kullanılacakken, f/1.5 diyafram aralığına sahip 16 MP çözünürlüklü ikinci bir sensör ise birincil kameraya eşlik edecek. Selfie kısmı f/2.0 diyaframlı çift 8 MP çözünürlüğündeki kamera ile donatılacak HTC U12+ hem ön hem de arka kameradan fotoğraflara Bokeh efekti verebilecek. 
Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlörler ile gelecek olan U12+'ın sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şöyle: suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası), arka panele konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici) ve çift SIM kart desteği.

HTC U12+ ne zaman çıkacak?

Mayıs ayı içerisinde tanıtılacak olan HTC U12+'ın ilk partisinin Haziran başı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun 880 dolardan alıcı bulması beklenirken ülkemizde ne zaman ve kaç TL'ye satılacağı ise bir hayli merak konusu. 

http://pocketnow.com/2018/04/20/htc-u12-plus-taiwan-release-pricing-speculation Yorum Yaz
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technoB 1 yıl en beğenilen Bluedn
6 senedir iphone kullaniyor en kisa zamanda androide gecicem.masal anlatma burada.git kendi forumunda masallarini anlat.islemci hizi dusurme olayi cikmasaydi gorurdum senin iphone x ini 1-2 sene sonra.hizli sarj adaptoru olmayan 6 bin tl lik telefonu mu ovuosun burada ? igrenc centigiyle , diger amiral gemilerinden geride kalan kamerasiyla , hele o CÖP on kamerasiyla , yuksek guc tuketen ekranina ragmen koyduklari pil kapasitesitle yerim o stabiliteyi de iosu da.gorduk ios 11 i en rezil ios surumu.aylarca insanlar surundu.elinde bir tek iosunuz kaldi.android her gecen gun stabilitesini arttiriyor.onu da elinizden kaybedince boyle ötebilcek misin bakalim
6 senedir iphone kullaniyor en kisa zamanda androide gecicem.masal anlatma burada.git kendi forumunda masallarini anlat.islemci hizi dusurme olayi cikmasaydi g...
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sakdis 1 yıl
HTC her zaman ne kadar fiyat/performans ürünleri ile ülkemizde bulunmuyor olsa da forever.
En kararlı Android ve saçma sapan kararlı çalışıpta eksiklerle dolu değil, kararlı ve dolu işletim sistemine sahip.
HTC her zaman ne kadar fiyat/performans ürünleri ile ülkemizde bulunmuyor olsa da forever.En kararlı Android ve saçma sapan kararlı çalışıpta eksiklerle dol...
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renega 1 yıl
Bokeh efekti veren telefonlara hiç ilgi duymuyorum. Bu da çöp
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DH Misafiri 1 yıl
Anlamsız bir yorum
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Tipik61Turk 1 yıl
Eline iphone x almamış adamların burda telefona çöp demesi çok gülünç bi durum 😂
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renega 1 yıl technoB
Ben sırf video kaydı için telefon alacağım, video kamera almaktan daha mantıklı. tabi x almam ama pek seçeneğim yok.. beklediğim modeller iyi çıksa bar
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renega 1 yıl technoB
Açıkcası bende iphone x sevmiyorum. ios 11 ile geliyor jailbreak olanağı yok, çentikli çerçeveli tamir olanağı neredeyse olmayan, kalın, paralı bir telefon. Ama kamerası geriden gelmiyor. Şimdşye kadar fotoğraf kalitesi en telefondu sonra huawei p20 pro çıktı resimleri daha iyi çekse de x daha iyi video çekiyor 4k 60fps hdr kayıt yapabilen piyasada telefon yok samsung'u adam yerine koymuyorum filtreli çekimler yapıyor hiçbir rengi doğal değil çektiklerinde. G7, v40, u12, mi7, pixel 3 ü'den umudum var ama şuan hala lider iphone x
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technoB 1 yıl renega
Video cekiminde tamam ama x in fotograf kalitesi su anki amiral gemilerinin gerisinde.hele on kamerayi hic saymiyorum.bariz fark var.bir amiral gemisi video cekimi daha iyi diye de alinmaz bence
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Bluedn 1 yıl
Maalesef dostum tekrar araştır, Iphone X u geçebilecek bir cihaz üretilmedi
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cngzmls 1 yıl Bluedn
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Kerim5100 1 yıl
iSheep sürüsü damlamaya başlamış gene :D
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BarbaraPalvin 1 yıl
Yazın telefon yenilemeyi düşünüyorum. Htc one m8 kullanıyorum şuan. Çıktığı gün almıştım hala düzgün çalışıyor. Tabiki genel olarak bir performans düşüklüğü var şuan ama seneler geçti üzerinden gayet normal. İthalatçı garantili olarak Temmuz-Ağustos gibi gelir mi sizce? (haziranın başında global satışa çıksa)
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Kerim5100 1 yıl BarbaraPalvin
Temmuz zor da Ağustos-Eylül daha olası.
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RİDEN7 1 yıl BarbaraPalvin
Bende m9 kullanıyorum 3 yıldır.. Telf.değiştirmek istiyorum ama, değiştirmek içinde mantıklı hiçbir sebep bulamıyorum :) hala müthiş çalışıyor... Bir yıl daha kullanırım rahat... Ama takipteyim u12 yi keşke 5.5 inç olsaymış...
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CR7_35 1 yıl
Sağlam bi amiral gemisi geliyor U11 in kamerası çok iyiydi bu nasıl acaba diyeceğim 1.5 diyaframla sağlam işler çıkartır.
Sony'nin yeni amiral gemisiyle bu telefon zirveye oynar.
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oguzhantezel92 1 yıl
Yeni bi çöpdroid telefonu LMAO
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Fenomenon 1 yıl
880$
gerisini okumaya gerek yok
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yashiii 1 yıl Fenomenon
zaten son cümle de soylenmiş
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