HTC U12+ özellikleri ve çıkış tarihi netleşti

HTC, 2017 yılında piyasaya sürdüğü U11 serisiyle yakalığı başarıyı U12+ modeliyle taçlandırmak istiyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun Mayıs sonu veyahut Haziran ayının başları gibi ana vatanı Tayvan'da piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Böylelikle telefonun Mayıs ayı içerisinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki ya HTC U12+ bizlere neler vaat edecek?

Ekran: 6 inç boyutunda 1440 x 2960 (QHD+) çözünürlüklü LCD ekran

6 inç boyutunda 1440 x 2960 (QHD+) çözünürlüklü LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği

64/128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 + 16 MP (f/1.5)

12 + 16 MP (f/1.5) Ön kamera: 8 + 8 MP (f/2.0)

8 + 8 MP (f/2.0) Batarya: 3420 mAh (Qualcomm Quick Charge 4+ destekli)

3420 mAh (Qualcomm Quick Charge 4+ destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü

Android 8.1 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü Diğer: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, IP68 sertifikası

Daha önce Tayvan'da düzenlenen 5G etkinliğinde çalışırken görüntülenen HTC U12+, tasarımı itibariyle HTC U11+ modeline bir hayli benzerlik gösteriyor. Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan telefonun gövdesi ise EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" metal malzemeyle desteklenecek. 6 inç boyutundaki 18,5: 9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü de Quad HD+ olacak gibi gözüküyor.

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği söylenen telefonun 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunan, 64 ve 128 GB dahili depolama birimine yer verilen iki modele sahip olacağı konuşulurken, 128 GB depolama kapasiteli versiyonda 8 GB sistem belleği kullanılacağı ihtimalleri de bulunuyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen 3420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek telefonda Qualcomm'un Quick Charge 4+ adını verdiği hızlı şarj desteği de yer alacak. Şarj olma süresi konusunda birçok rakibini alt etmesi beklenen U12+'ın 1 saat gibi kısa bir sürede yüzde 90'lara varan şarj seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

Toplamda 4 adet kameraya ev sahipliği yapacak HTC U12+'ın arka tarafında f/1.5 diyafram değerine sahip dual pixel özellikli 12 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü kullanılacakken, f/1.5 diyafram aralığına sahip 16 MP çözünürlüklü ikinci bir sensör ise birincil kameraya eşlik edecek. Selfie kısmı f/2.0 diyaframlı çift 8 MP çözünürlüğündeki kamera ile donatılacak HTC U12+ hem ön hem de arka kameradan fotoğraflara Bokeh efekti verebilecek.

Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlörler ile gelecek olan U12+'ın sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şöyle: suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68 sertifikası), arka panele konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici) ve çift SIM kart desteği.

HTC U12+ ne zaman çıkacak?

Mayıs ayı içerisinde tanıtılacak olan HTC U12+'ın ilk partisinin Haziran başı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun 880 dolardan alıcı bulması beklenirken ülkemizde ne zaman ve kaç TL'ye satılacağı ise bir hayli merak konusu.