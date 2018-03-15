İşte HTC U12+ hakkında tüm detaylar

Tayvanlı telefon üreticisi HTC, her ne kadar mali sıkıntılarla boğuşup telefon ekibini 1.1 milyar dolara Google'a transfer etse de yoluna U11 serisinin devamı U12 ailesiyle devam edecek. Meşhur sızıntı kaynağı Evan Blass, MWC 2018 Fuarı'nı pas geçen HTC'nin bir sonraki amiral gemisi U12+ akıllı telefonunun tüm teknik detaylarını paylaştı.

WQHD + çözünürlüğe sahip 6 inçlik LCD panel ile birlikte geleceği söylenen HTC U12+ gücünü Snapdragon 845 platformundan alacak. 6 GB RAM ve 64 /128 GB microSD destekli dahili depolama birimine sahip olacak HTC U12+'a 3420mAh büyüklüğündeki pil güç sağlayacak.

HTC U11 EYE'da olduğu gibi 8 megapiksellik çift ön kamera kombinasyonun yer aldığı telefonun arka tarafında ise LED flaş destekli 16 ve 12 MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimi yer alacak. Toplamda 4 adet kamera sensörünün yer aldığı HTC U12+, hem ön hem de arka kamerada Bokeh efekti veren fotoğraflar çekebilecek. Parmak izi tarayıcısı ise bir önceki nesil HTC U11 modelinde olduğu gibi arka panele yerleştirilmiş.

HTC'nin kendi arayüzü olan SENSE 10 ile giydirilmiş Android Oreo işletim sistemiyle gelecek olan HTC U12+'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların cihazların yan taraflarını fiziksel olarak sıkarak çeşitli işlevleri kontrol edebilmeleri için tanıtılan Edge Sense donanımının ikinci neslinin yer alacağı da Evan Blass tarafından paylaşılan bilgiler arasında. Telefonun Nisan ayı sonu veya Mayıs ayının başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

6 inç boyutlu WQHD + LCD ekran

Snapdragon 845 yonga seti

64/128 GB dahili depolama kapasitesi + microSD kart desteği

16 + 12 MP çift arka kamera

8 MP çözünürlüğünde çift ön kamera

3420 mAh batarya

Android 8.0 Oreo ~ SENSE 10 ~ EdgeSense 2.0

https://venturebeat.com/2018/03/15/this-is-the-htc-u12/