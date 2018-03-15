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İşte HTC U12+ hakkında tüm detaylar

Evan Blass, HTC U12+ akıllı cep telefonunun tüm detaylarını paylaşmış durumda. Nisan ayının sonlarına doğru satışa sunulacak telefona dair tüm bilinenler haberimizde.
1 yıl
4,8b
1
30
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İşte HTC U12+ hakkında tüm detaylar
Tayvanlı telefon üreticisi HTC, her ne kadar mali sıkıntılarla boğuşup telefon ekibini 1.1 milyar dolara Google'a transfer etse de yoluna U11 serisinin devamı U12 ailesiyle devam edecek. Meşhur sızıntı kaynağı Evan Blass, MWC 2018 Fuarı'nı pas geçen HTC'nin bir sonraki amiral gemisi U12+ akıllı telefonunun tüm teknik detaylarını paylaştı. 
WQHD + çözünürlüğe sahip 6 inçlik LCD panel ile birlikte geleceği söylenen HTC U12+ gücünü Snapdragon 845 platformundan alacak. 6 GB RAM ve 64 /128 GB microSD destekli dahili depolama birimine sahip olacak HTC U12+'a 3420mAh büyüklüğündeki pil güç sağlayacak. 
HTC U11 EYE'da olduğu gibi 8 megapiksellik çift ön kamera kombinasyonun yer aldığı telefonun arka tarafında ise LED flaş destekli 16 ve 12 MP çözünürlüğünde çift kamera dizilimi yer alacak. Toplamda 4 adet kamera sensörünün yer aldığı HTC U12+, hem ön hem de arka kamerada Bokeh efekti veren fotoğraflar çekebilecek. Parmak izi tarayıcısı ise bir önceki nesil HTC U11 modelinde olduğu gibi arka panele yerleştirilmiş.  
HTC'nin kendi arayüzü olan SENSE 10 ile giydirilmiş Android Oreo işletim sistemiyle gelecek olan  HTC U12+'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların cihazların yan taraflarını fiziksel olarak sıkarak çeşitli işlevleri kontrol edebilmeleri için tanıtılan Edge Sense donanımının ikinci neslinin yer alacağı da Evan Blass tarafından paylaşılan bilgiler arasında. Telefonun Nisan ayı sonu veya Mayıs ayının başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 
  • 6 inç boyutlu WQHD + LCD ekran
  • Snapdragon 845 yonga seti
  • 64/128 GB dahili depolama kapasitesi + microSD kart desteği
  • 16 + 12 MP çift arka kamera
  • 8 MP çözünürlüğünde çift ön kamera
  • 3420 mAh batarya
  • Android 8.0 Oreo ~ SENSE 10 ~ EdgeSense 2.0 

https://venturebeat.com/2018/03/15/this-is-the-htc-u12/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Yukarıda 3420mAh aşağıda 3980mAh yazıyor bir karar verin artık :/
1 Yanıt Yanıtla +21
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Mr. Jingles 1 yıl
10 modelinden beri çok güzel cihazlar yaptılar. 10 ve U11 yılın cihazlarıydı. Her yönüyle olmuş cihazlardı. Çerçevelerden de kurtulmalarıyla kullanıcıların ilgisini çekerler umarım. Bu kadar güzel cihazlar yapıp bir türlü istediği yere gelemeyen tek firma.
10 modelinden beri çok güzel cihazlar yaptılar. 10 ve U11 yılın cihazlarıydı. Her yönüyle olmuş cihazlardı. Çerçevelerden de kurtulmalarıyla kullanıcıların ilgi...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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burenstyler34 1 yıl
Ya şu htc bitmedi mi lafından vazgecin artik. Iphone x sahibi arkadaşımın yüzünü kizartacak kamera performansina sahip u11 cihazım htc nin bitmediğini en büyük kanıtı. Bos yapmayın bence.
Ya şu htc bitmedi mi lafından vazgecin artik. Iphone x sahibi arkadaşımın yüzünü kizartacak kamera performansina sahip u11 cihazım htc nin bitmediğini en büyük ...
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1 Avatar
s.memo 12 ay
Gerçekten telofona meraklı biri androidde HTC yi 1 numaraya koyar. şu boklama işinden vazgeçin artık.
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vesselam510 12 ay
U12 tanıtıldı ana konusu çöp gibi
Biraz heyecan ver admin konuya
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gyne_88 1 yıl
Çelik kasa ve 5.2 inç çerçevesiz ekran bi telefon için ideal. Çok büyük olmuş sanki
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er1710 1 yıl
Kullanan olarak Htc ve htc U11 harika bi cihazdir.. sacma msjlar atmayin sirf bi olay yasadiniz diye
Ilk mesajda u11de oldugu gibi parmak izi arkada diyor bu yanlis.. parmak izi u11+ da arkada u11de onde..
1 Yanıt Yanıtla +1
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TekilBey 1 yıl er1710
er1710
Kullanan olarak Htc ve htc U11 harika bi cihazdir.. sacma msjlar atmayin sirf bi olay yasadiniz diye
Ilk mesajda u11de oldugu gibi parmak izi arkada diyor bu yanlis.. parmak izi u11+ da arkada u11de onde..

birader sırf bir olay mı dedin? Fan boyluk yapma. insanları yanlış bilgilendirme senin sırf bir olay dediğin şey yüzünden forumda 1.5 yıldır herkes şikayetçi ve herkesin başı dertte bu firmadan uzak durmak en iyisi. Daha fazla para kazanmayıp, batarlar umarım.
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TekilBey 1 yıl
HTC 10 kullanıyorum. HTC almayın, aldırtmayın.
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salih-amel 1 yıl TekilBey
Neden
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Midgardian 1 yıl
Arka tarafını beğenmedim.Kameradan bahsediyorum. Umuyorum bu şekilde çıkmaz. Şık cihazlar üreten firmanın, bu şekilde cihaz çıkaracağını düşünmek istemiyorum. O arka taraf umuyorum değişir.
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Johan Elmander 1 yıl
Tasarım güzel durmuyor.
Ancak u11 de sızıntılarda güzel durmuyordu, çok güzel çıktı. Bu da öyle olur umarım.
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esmerbuyucu 1 yıl
HTC Windows Mobile zamanlarından beri akıllı telefon yapıyordu. Lakin özellikle bu Pixel mevzuu çıktıktan beri gündemden düşmeye başladı.
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burenstyler34 1 yıl
Ya şu htc bitmedi mi lafından vazgecin artik. Iphone x sahibi arkadaşımın yüzünü kizartacak kamera performansina sahip u11 cihazım htc nin bitmediğini en büyük kanıtı. Bos yapmayın bence.
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oguzhantezel92 1 yıl
HTC m8 in kasası efsaneydi, onun gibi mi son modelleri? Gri metal kasaya baya güzel duruyodu
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