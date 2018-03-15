Huawei P20, Geekbench testinde göründü

27 Mart günü tanıtılacak olan P20 ailesine mensup telefonların özellikleri büyük ölçüde netlik kazansa da bugüne kadar cihazların sentetik test sonuçlarına dair bir bilgi sızmamıştı. Nihayetinde Kirin 970 yonga setine sahip P20 modeli Geekbench 4.2 testinin konuğu oldu.

P20 modelinde 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli 10nm üretim sürecine tabii tutulan Kirin 970 çipine 4 GB sistem belleğinin eşlik ettiğini görüyoruz. Android 8.1.0 işletim sistemi yüklü olan Huawei P20'nin tek çekirdek skoru 1878 iken çoklu çekirdek skoru ise 6699 puan olarak karşımıza çıkıyor.

Rakipleri Galaxy S9 ve Sony Xperia XZ2'nin hem tek hem de çoklu çekirdek skorlarının gerisinde kalan P20, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve yine Kirin 970 platformunu gördüğümüz Mate 10 akıllı telefonuyla ise oldukça benzer sonuçlar alıyor.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/7468016