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Huawei P20, Geekbench testinde göründü

Tanıtımına iki haftadan az bir süre kalan Huawei P20 modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte Kirin 970 yonga seti, 4 GB RAM ve Android 8.1.0 işletim sistemine sahip telefonun test sonuçları:
1 yıl
2,8b
1
8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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27 Mart günü tanıtılacak olan P20 ailesine mensup telefonların özellikleri büyük ölçüde netlik kazansa da bugüne kadar cihazların sentetik test sonuçlarına dair bir bilgi sızmamıştı. Nihayetinde Kirin 970 yonga setine sahip P20 modeli Geekbench 4.2 testinin konuğu oldu. 
P20 modelinde 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli 10nm üretim sürecine tabii tutulan Kirin 970 çipine 4 GB sistem belleğinin eşlik ettiğini görüyoruz. Android 8.1.0 işletim sistemi yüklü olan Huawei P20'nin tek çekirdek skoru 1878 iken çoklu çekirdek skoru ise 6699 puan olarak karşımıza çıkıyor. 
Rakipleri Galaxy S9 ve Sony Xperia XZ2'nin hem tek hem de çoklu çekirdek skorlarının gerisinde kalan P20, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve yine Kirin 970 platformunu gördüğümüz Mate 10 akıllı telefonuyla ise oldukça benzer sonuçlar alıyor.  

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/7468016 Yorum Yaz
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balcis 1 yıl en beğenilen
neredeyse tam sd660 performansı.
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ogzhnakcy90 1 yıl
2 sene önce p9 modeli de sentetik testlerde geri kalmıştı ama günlük hayattaki pratikte hepsine kök söktürdü. Hala daha sular gibi akan günümüz telefonlarıyla rahat kıyas edilebilecek kadar hızlı bir cihaz.
2018 yılında hala bu abidik gubidik testleri referans alanlar var.
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BlackberryBB 1 yıl
Lg'nin yaptığı çok mantıklı bunu Huawei yapmalıydı isteyen istediği şekilde kullanabilir böylece yazılıma bakar ılerıde boyle bır ozellık gelebilir gunceleme ile :)
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Mr. Jingles 1 yıl
Bu haliyle bildiğin iki jenerasyon önceki işlemci performansı sunuyor. Qualcomm'un orta seviye işlemcisine eşit ki P20 için hiç de iç açıcı bir sonuç değil. Bir de bu cihazı 700$ üzeri fiyata satarsa geçmiş olsun.
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susesa 1 yıl
tühhh.... huawei rekabette geri düşüyor. Tüketici için iyi değil
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ERIKCI 1 yıl
Huawei Payne 2: The Fall of Huawei
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aycibin 1 yıl
günlük kullanım hızında çok fark farkedilmeyecekse bari güç tüketiminde radikal birşeyler katsaydı.p20 modeli huawei'in kasım ayına kadar en güncel amiral gemisi olacak.o zamana kadar piyasada s9,note9,iphone9/9plus,lg g7,htc u12,sony xzpremium2,xiaomi mi7 olacak.p20'nin bunlarla rekabet edebilmesi için fiyatı baya düşük tutması gerek.
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balcis 1 yıl en beğenilen
neredeyse tam sd660 performansı.
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fbyram 1 yıl
Günlük kullanıma etkisi olmaz bu testlerin. Test performansının sd821-835 arası bir seviyede kalması can sıkıcı bir durum orası ayrı...
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