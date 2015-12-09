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HTC Vive VR ertelendi

Sanal gerçeklik dünyasının önemli isimlerinden HTC ile Valve'nin ortak başlıkları Vive VR, malesef kötü bir ertleme haberi ile gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTC Vive VR ertelendi

HTC'nin video incelemesine burada yer verdiğimiz başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR, beklenmedik bir erteleme haberi ile gündeme geldi.
HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. Bunu"Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi ile yerine getiren şirket, son gelen bilgilere göreyse bu güçlü cihazı satışa sunmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor.
Daha önce tüketiciler ile 2015 yılı sonunda buluşacağı söylenen Vive VR, HTC'nin yayınladığı yeni blog yazısına göreyse 2016 Nisan ayına ertelenmiş durumda. Bu erteleme hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, cihazın ikinci geliştirici versiyonu ise 18 Aralık tarihli bir konferans kapsamında görücüye çıkartılacak. 2016 yılıyla beraber geliştiricilere 7000 ünite vereceğini belirten HTC, gelecek için oldukça heyecanlı olduklarını da söylemeyi ihmal etmiyor.
HTC Vive VR sanal gerçeklik başlığının 2016'ya sarkması, Oculus Rift ve benzerleri ile olan rekabeti şimdiden daha yüksek bir seviyeye taşıyor. 

http://thenextweb.com/gadgets/2015/12/09/htcs-vive-vr-headset-launch-delayed-until-april-2016/ Yorum Yaz
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lapatid 3 yıl
ya su is bana hic cazip gelmiyor,ben ekrandan uzaklasma derdindeyim millet kafasina bagliyor,zarar hep
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smart1978 3 yıl
Bu tip VR de gelecek yok tutmaz... Samsung kac tane sattiki ?
Sagliga zarari da cok ayrica cocuklarda gelisimi engelledigi kullanim klavuzunda bile belirtiliyor.
Bircok uzman 4K pentile olmayan ekranlarda anlam ifade edecek diyor .
Varsa bir gelecek Microsoft HoloLens
microsoft.com/...
Hem de her alanda ...
1 Yanıt Yanıtla
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karaniler 3 yıl smart1978
Çok geç bir cevap ama yazmadan edemedim ilk olarak hololensle pc oyunları oynayamazsın çünkü mobil bazlı,telefonun gücü gibi düşün ama ilerde çok iyi olacağını düşünüyorum.

Şimdi htc vive ve oculus rift gibi cihazlara gelirsek zaten ön siparişlerde rağbetler çok yüksekti oyun firmalarının şuan göz bebeği bunları 3d monitörlerle karşılaştırmanızı önermem çünkü
tahminimce 3d monitörler için çok içerik yapılmadı bunun sebebi de vrların geleceğinin öğrenilmesi olabilir.

Ama bunların yanında şuan için verdikleri çözünürlük düşük bence 4k ile başlayabilirlerdi ama buda piyasada alabilecek insan sayısını büyük ölçüde azaltabilirdi çünkü 4kda iyi performans için iyi para gerekir ayrıca çok ilerdeki modellerinin ekransız olacağını yani kaskı taktığında insanı uyutan ve direk oyuna giren örn:nerve gear (animeden örnek ama gerçekleşme olasılığı çok yüksek) tabi bu teknoloji ne zaman gelir orası bilinmez
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Patren 3 yıl
2016 da çıkmayacak mıdı 2016 son ceyreğinemi ertelendi
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maximus8282 3 yıl
Bir şirket nasıl batırılır adlı çalışmadan örnekler.
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There goes your life 3 yıl
2020'ye kadar vr'den beklentim yok oda başarılı olursa tabi.
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