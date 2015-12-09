HTC Vive VR ertelendi

HTC'nin video incelemesine burada yer verdiğimiz başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR, beklenmedik bir erteleme haberi ile gündeme geldi.

HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. Bunu"Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi ile yerine getiren şirket , son gelen bilgilere göreyse bu güçlü cihazı satışa sunmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor.

Daha önce tüketiciler ile 2015 yılı sonunda buluşacağı söylenen Vive VR, HTC'nin yayınladığı yeni blog yazısına göreyse 2016 Nisan ayına ertelenmiş durumda. Bu erteleme hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, cihazın ikinci geliştirici versiyonu ise 18 Aralık tarihli bir konferans kapsamında görücüye çıkartılacak. 2016 yılıyla beraber geliştiricilere 7000 ünite vereceğini belirten HTC, gelecek için oldukça heyecanlı olduklarını da söylemeyi ihmal etmiyor.

HTC Vive VR sanal gerçeklik başlığının 2016'ya sarkması, Oculus Rift ve benzerleri ile olan rekabeti şimdiden daha yüksek bir seviyeye taşıyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/12/09/htcs-vive-vr-headset-launch-delayed-until-april-2016/