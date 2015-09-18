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HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünü İstanbul’da deneyimleyin

3 yıl
2,6b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğünü İstanbul’da deneyimleyin

HTC'nin gelecek yıl başlarında piyasaya sürmeyi planladığı sanal gerçeklik gözlüğü Vive için global tanıtım turlarına başlıyor. Firma İstanbul'da sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleme imkanı sunacak. 

HTC Türkiye tarafından başlatılan yarışma kapsamında katılımcıların #HTCViveistanbul etiketi ile "Kendini gerçek bir oyunun içerisinde bulsaydın ne yapardın?" sorusuna en yaratıcı cevabı vererek bunu Twitter'da tweet olarak göndermeleri gerekiyor.

15 Eylül 2015 – 28 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olan  HTC Vive İstanbul Twitter Yarışması adındaki etkinlikte HTC Türkiye tarafından verilen cevaplar arasından seçilecek 50 kişi davete katılma hakkı kazanacak. HTC Vive deneyimleme sürecinin nerede yapılacağı açıklanmadı. 

Bilindiği gibi HTC Vive tam donanımlı bir sanal gerçeklik gözlüğü. 70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, ayrıca duvara monte iki adet lazer sensör ile sadece kafa hareketlerinizi değil vücut hareketlerinizi de algılayabiliyor. Böylece tamamen oyunun içerisine dahil olabiliyorsunuz.  

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