HTC Vive telefonu ile tanışın

Bu hafta itibariyle önemli bir duyuru yapmaya hazırlanan HTC’nin sahneye neler çıkarabileceği yeni sızan bir videoda ortaya çıktı. Firma Vive ismini taşıyacak bir akıllı telefon hazırlığında.

Uzun Süredir Bekleniyordu

Sızdırılan video firmanın tanıtım için hazırladığı reklam çekimlerinden alınmış. Pek çok rakip markanın telefonları başlangıç kısmında yer alırken tüketicilerin neden HTC telefonlarını tercih etmeleri gerektiği anlatılmaya çalışılıyor.

Videonun sonuna doğru ise HTC’nin 3 yeni telefonu göze çarpıyor. En sağ tarafta HTC Vive yazan bir akıllı telefonu reklam karakteri alarak spor esnasında kullanmaya başlıyor. Sonrasında ise tanıtım tamamlanıyor.

Diğer iki telefonun videoda kısa bir süre ön planda olması HTC Vive telefonunun daha önemli olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz üzere HTC Vive tam donanımlı bir sanal gerçeklik kaskı. Peki telefon tarafında ne tür bir atılım olacak?

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Şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok ancak en iyi tahmin Samsung Gear VR gibi yeni bir aksesuar ile birlikte yeni telefonun piyasaya çıkacağı. HTC, elindeki sanal gerçeklik içeriği portföyünden muhtemelen mobil taraf için bazı optimizasyonlar yaptı ve özel bir uygulama mağazası ile karşımıza çıkacak. Samsung’un 5 milyon Gear VR sattığını düşündüğümüzde mobil sanal gerçeklik sektörü oldukça büyük potansiyele sahip.

Diğer taraftan kalan iki telefonun ne olduğu da şimdilik belirsiz ancak tahminlere bakarsak X10 modelinin devamı bir telefon ve Ocean olarak da bildiğimiz HTC U serisinin başlangıç modeli olabilir. HTC 11 amiral gemisinin en erken MWC 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor.