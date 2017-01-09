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HTC Vive telefonu ile tanışın

Sanal gerçeklik sektöründe son dönemde önemli adımlar atan ve lider firmalardan birisi haline gelen HTC, bu tecrübesini şimdi mobil dünyaya aktarmaya hazırlanıyor.
2 yıl
6,9b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu hafta itibariyle önemli bir duyuru yapmaya hazırlanan HTC’nin sahneye neler çıkarabileceği yeni sızan bir videoda ortaya çıktı. Firma Vive ismini taşıyacak bir akıllı telefon hazırlığında.

Uzun Süredir Bekleniyordu

Sızdırılan video firmanın tanıtım için hazırladığı reklam çekimlerinden alınmış. Pek çok rakip markanın telefonları başlangıç kısmında yer alırken tüketicilerin neden HTC telefonlarını tercih etmeleri gerektiği anlatılmaya çalışılıyor.

Videonun sonuna doğru ise HTC’nin 3 yeni telefonu göze çarpıyor. En sağ tarafta HTC Vive yazan bir akıllı telefonu reklam karakteri alarak spor esnasında kullanmaya başlıyor. Sonrasında ise tanıtım tamamlanıyor.

Diğer iki telefonun videoda kısa bir süre ön planda olması HTC Vive telefonunun daha önemli olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz üzere HTC Vive tam donanımlı bir sanal gerçeklik kaskı. Peki telefon tarafında ne tür bir atılım olacak?

Ayrıca Bkz. "Audi’lere Samsung Exynos desteği"

Şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok ancak en iyi tahmin Samsung Gear VR gibi yeni bir aksesuar ile birlikte yeni telefonun piyasaya çıkacağı. HTC, elindeki sanal gerçeklik içeriği portföyünden muhtemelen mobil taraf için bazı optimizasyonlar yaptı ve özel bir uygulama mağazası ile karşımıza çıkacak. Samsung’un 5 milyon Gear VR sattığını düşündüğümüzde mobil sanal gerçeklik sektörü oldukça büyük potansiyele sahip.

Diğer taraftan kalan iki telefonun ne olduğu da şimdilik belirsiz ancak tahminlere bakarsak X10 modelinin devamı bir telefon ve Ocean olarak da bildiğimiz HTC U serisinin başlangıç modeli olabilir. HTC 11 amiral gemisinin en erken MWC 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.techradar.com/news/leaked-promo-videos-show-htcs-2017-handsets-including-a-vive-phone Yorum Yaz
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ekrem71 2 yıl en beğenilen Real Slim Shady
Real Slim Shady
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:
1milyon megapixel camera
Kurşun geçirmez ekran
200 yıl pil süresi gibi özellikler yazıyor. :)
Belki ben anlayamamışımdır emin değilim

Şu anki telefonların sunduğu abartı özelliklerden bahsediyor sanırım. Sonra da HTC telefonların sadece ve ihtiyacı karşılayan özelliklerine geçiyor.
Real Slim ShadyEditör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:1milyon megapixel cameraKurşun geçirme...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Real Slim Shady 2 yıl
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:
1milyon megapixel camera
Kurşun geçirmez ekran
200 yıl pil süresi gibi özellikler yazıyor. :)
Belki ben anlayamamışımdır emin değilim
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:1milyon megapixel cameraKurşun geçirmez ekran200 yıl pil süresi gi...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Umutcan 2 yıl
HTC Vive sanırım oculus rift'ten daha çok tuttu gibi. Steam ortaklığıyla geliştirilmiş, bu zaten önemli bir etken.
Youtube'da VR üzerine olan videolara baktığımda millet genelde vive kullanıyor. Ama fiyatları çok pahalı şimdilik.
Ben VR olayına giriş için uygun fiyatlı GearVR aldım bakalım, kargo gelsin deneyeceğim. Vridge yazılımı aracılığıyla oculus rift veya steamvr olarak
tanıtılıp pc vr oyunlarıyla da kullanılabiliyor. Tabi ki pahalı setlerdeki 3d uzay pozisyonunu tespit eden sensörleri kullanamıyorsunuz.
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esmerbuyucu 2 yıl
Arka kapak fikriyse eğer Moto Z modellerine benziyor.
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apodur 2 yıl
Videoyu izleyemedim :(
NOT: problem benim PC de
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Real Slim Shady 2 yıl
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:
1milyon megapixel camera
Kurşun geçirmez ekran
200 yıl pil süresi gibi özellikler yazıyor. :)
Belki ben anlayamamışımdır emin değilim
2 Yanıt Yanıtla +7
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ekrem71 2 yıl Real Slim Shady
Real Slim Shady
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:
1milyon megapixel camera
Kurşun geçirmez ekran
200 yıl pil süresi gibi özellikler yazıyor. :)
Belki ben anlayamamışımdır emin değilim

Şu anki telefonların sunduğu abartı özelliklerden bahsediyor sanırım. Sonra da HTC telefonların sadece ve ihtiyacı karşılayan özelliklerine geçiyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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sarahaten 2 yıl Real Slim Shady
Real Slim Shady
Editör kardeşim videoyu tam izlediğine emin misin? Troll bir video gibi çünkü:
1milyon megapixel camera
Kurşun geçirmez ekran
200 yıl pil süresi gibi özellikler yazıyor. :)
Belki ben anlayamamışımdır emin değilim

Sen bu videoyu izlediğine emin misin?
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