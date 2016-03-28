Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu

Valve ve HTC ortaklığı ile geliştirilen sanal gerçeklik cihazı Vive'ın kutu içeriği belli oldu. Fiyatı 899 avro olan cihazın kutusunda neler var ayrıntılı bir şekilde ortaya açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
2
8
Diğer Elektronik Cihazlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC Vive şu an piyasaya çıkacak en pahalı sanal gerçeklik teknoloji olaak göze çarpıyor. İlk izlenimler bu cihazın her ne kadar en iyi sanal gerçeklik deneyimini sunduğu yönünde olsa da 899 avro'luk fiyatı bu teknolojiye ilgi duyanları kaygılandırmıyor değil. 
Peki HTC Vive'ı alanlar kutuda nelerle karılaşacaklar? HTC yayınladığı bir görselle bu sorumuzun yanıtını verdi. Kutuda bolca kablo bulunması dikkat çekici. Aşağıda nelerle karşılaşacağınızı ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.
A) Şarj İstasyonu (x2)
B) Senkronizasyon kablosu
C) Şarj istasyonu güç adaptörü (x2)
D) Bağantı kutusu kiti
E) Bağlantı kutusu
F) Bağlantı kutusu pad'i
G) Link kablosu güç adaptörü
H) HDMI kablosu
I) USB kablosu
J) Kulaklıklar
K) Alternatif yüz bandı
L) Temizleme bezi
M) Dökümanlar
N) Başlık (kablolarla birlikte)
O) Kontrolcü (x2)
P) Micro USB şarjı (x2)

HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu
 

http://www.tweaktown.com/news/51296/final-box-contents-htc-vive-revealed/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 3 yıl en beğenilen
Yahu APPLE bir kablo için 100-150 TL istese fazla değil ama HTC bu kadar istedi diye mi fazla?? Üstelik bizim 5-10 TL Ye aldığımiz kabloya onlar 100-150 tl ödüyor..
Yahu APPLE bir kablo için 100-150 TL istese fazla değil ama HTC bu kadar istedi diye mi fazla?? Üstelik bizim 5-10 TL Ye aldığımiz kabloya onlar 100-150 tl öd...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nufyat19 3 yıl
beyler yaziyoruz yine bas donmesi olanlar vergidonhastasi olanlar veya olmayanlar gozluk kulanlar icinzor her nekadar lens ayari olsada zor ben almam almisim babalar gibi lg bf80g ful hd 1080p porejeksiyon 3 tl ye 2 metre oda ben indirdim 3 4 olur hic solma goruntu bozuldu vsvs yok bilen bilir cihazi 30000 saat te omur gel keyfim gel kamba bitti derdide yok darisi her kesin basina
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Fiyatı çok dusmesi lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 3 yıl
Ben sinema keyfi için almak istiyorum acaba nasıl bir deneyim sunacak görmek istiyorum sinemada gibi hissettircekmi bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
ciksinda isteyene temin ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 3 yıl
2d devam.3d için erken, basit bir kulaklığı bile çok uzun süre takamıyorum.900 avro ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 yıl
Şu bir gerçek 200-300 Dolar aralığında olsaydı çoğu kişinin evinde yer edeceğine inanıyorum ve bu seviyelere düşmedikce kesinlikle almıyacağım bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl en beğenilen
Yahu APPLE bir kablo için 100-150 TL istese fazla değil ama HTC bu kadar istedi diye mi fazla?? Üstelik bizim 5-10 TL Ye aldığımiz kabloya onlar 100-150 tl ödüyor..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 3 yıl
Harbi tam Apple'lık ürün olmuş. Çıkar kabloların hepsini, tanesi 49 dolara sat




Ben hala piyasaya yeni giren bi ürün olduğu için bu fiyatları normal karşılıyorum, umarım verimli olup yaygınlaşırda sonraki sürümlerini daha ucuza satın alabiliriz. Şimdilik alanların yorumlarını okumakla yetinicez
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı 3 yıl Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor 3 yıl Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu Sonraki Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir 3 yıl Samsung Exynos 8890’da ısınma problemleri yaşanıyor 3 yıl iOS 9.3 sürümünde yine hata 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili ilk bilgiler 3 yıl NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek 3 yıl Satürn'ün halkaları ne zaman oluştu? 3 yıl iPhone SE tasarım çizgileri, Apple’ın yeni tercihi olabilir 3 yıl Mobilite "iPhone SE, Meizu M3 Note, Xiaomi'den 4K tv, Zopo Speed 8 ve fazlası" 3 yıl Voltran efsanesi geri dönüyor 3 yıl Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım 3 yıl Oculus'un kurucusu ilk müşterilerine Oculus Rift'i kendi elleriyle teslim etti 3 yıl Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş 3 yıl Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu 3 yıl HTC 10'un metal kasası net görüntülerle sızdırıldı 3 yıl Batman v Superman ilk gecesinde $27.7 milyon dolar gelir elde etti 3 yıl En güçlü Xiaomi Mi 5 versiyonu nihayet piyasaya çıkıyor 3 yıl Thermaltake’den sessizlik odaklı Riing Silent 12 işlemci soğutucusu 3 yıl Yenilenebilir enerjide yatırım rekoru: Türkiye hangi konumda? 3 yıl Samsung, yeniden bir girişim olmayı istiyor 3 yıl Gücüne güvenenler, mobil telefon fırlatma şampiyonasına bekleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim