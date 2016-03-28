HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu

HTC Vive şu an piyasaya çıkacak en pahalı sanal gerçeklik teknoloji olaak göze çarpıyor. İlk izlenimler bu cihazın her ne kadar en iyi sanal gerçeklik deneyimini sunduğu yönünde olsa da 899 avro'luk fiyatı bu teknolojiye ilgi duyanları kaygılandırmıyor değil.

Peki HTC Vive'ı alanlar kutuda nelerle karılaşacaklar? HTC yayınladığı bir görselle bu sorumuzun yanıtını verdi. Kutuda bolca kablo bulunması dikkat çekici. Aşağıda nelerle karşılaşacağınızı ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

A) Şarj İstasyonu (x2)

B) Senkronizasyon kablosu

C) Şarj istasyonu güç adaptörü (x2)

D) Bağantı kutusu kiti

E) Bağlantı kutusu

F) Bağlantı kutusu pad'i

G) Link kablosu güç adaptörü

H) HDMI kablosu

I) USB kablosu

J) Kulaklıklar

K) Alternatif yüz bandı

L) Temizleme bezi

M) Dökümanlar

N) Başlık (kablolarla birlikte)

O) Kontrolcü (x2)

P) Micro USB şarjı (x2)





http://www.tweaktown.com/news/51296/final-box-contents-htc-vive-revealed/index.html