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HTC, Wildfire'ın tanıtım videosunu yayınladı

HTC, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli cep telefonu Wildfire'ın tanıtım videosunu yayınladı
9 yıl
15,5b
1
9
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden HTC, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Wildfire isimli Android telefonu için hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. Videoya geçmeden önce HTC Wildfire'ın sahip olduğu özellikleri kısaca hatırlatalım. HTC Wildfire, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in kullanımda olan son sürümü olan Android 2.1(eclair) işletim sistemine sahip. 3.2 inç'lik 320x240 çözünürlüğe sahip olan kapasitif ekranların yer verildiği telefonda Qualcomm MSM 7225 kodlu 528 MHz'lık işlemci, 384 MB RAM - 512 MB ROM kapasiteleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor. HTC Sense arayüzünün kullanıldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, geotagging destekli 5 mp kamera, WiFi, bluetooth, microSD kart girişi gibi özellikler de yer alıyor.

HTC Wildfire'ın genel özelliklerini hatırlattıktan sonra, HTC'nin yayınladığı tanıtım videosunu hep birlikte izleyelim

 


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LesEnfantsTerribles 9 yıl
_KadirşinaS_
HTC wildfire, Android işletim sistemi kullanmak isteyen ve maliyet odaklı telefon arayanlar için ideal bir seçim olacak gibi görünüyor..
@Batuist
rica ederim
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
_KadirşinaS_
HTC wildfire, Android işletim sistemi kullanmak isteyen ve maliyet odaklı telefon arayanlar için ideal bir seçim olacak gibi görünüyor..
@Batuist
rica ederim
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@Batuist
video youtube linki, youtube ile ilgili ayarlarında sorun olabilirmi?
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Batuist 9 yıl
LesEnfantsTerribles

@Batuist

video youtube linki, youtube ile ilgili ayarlarında sorun olabilirmi?

tamam saol... sorun bendeymiş...
gerçi 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 kullanıyorum o yüzden sorun yokta başka biryerde vardı hallettim saol..
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Alt seviye bir cihaz olmuş. Gereksiz bir alet bence.Desire'dan sonra niye çıkardılarsa??[>:]
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Batuist 9 yıl
video yok ortada!!!! firefox 3.6.3
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aktorun 9 yıl
Sanırım, HTC - Android lerin temel problemi düşük ROM kapasiteleri ve SD kartları Uygulama kurup/çalıştırmak için kullanamamaları.
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Emre Kocakaya 9 yıl
HTC tamamen android'e kayıyor gibi.
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