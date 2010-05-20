HTC, Wildfire'ın tanıtım videosunu yayınladı

Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden HTC, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Wildfire isimli Android telefonu için hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. Videoya geçmeden önce HTC Wildfire'ın sahip olduğu özellikleri kısaca hatırlatalım. HTC Wildfire, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android'in kullanımda olan son sürümü olan Android 2.1(eclair) işletim sistemine sahip. 3.2 inç'lik 320x240 çözünürlüğe sahip olan kapasitif ekranların yer verildiği telefonda Qualcomm MSM 7225 kodlu 528 MHz'lık işlemci, 384 MB RAM - 512 MB ROM kapasiteleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor. HTC Sense arayüzünün kullanıldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, geotagging destekli 5 mp kamera, WiFi, bluetooth, microSD kart girişi gibi özellikler de yer alıyor.

HTC Wildfire'ın genel özelliklerini hatırlattıktan sonra, HTC'nin yayınladığı tanıtım videosunu hep birlikte izleyelim