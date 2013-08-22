Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Zara adında yeni bir Android telefonun görseli ortaya çıktı

5 yıl
1,3b
1
53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Zara adında yeni bir Android telefonun görseli ortaya çıktı

Eylül ayında 6 inçlik One Max adlı akıllı telefonunu tanıtmasını beklediğimiz tayvanlı HTC'nin bunun yanında orta seviyeye yönelik yeni bir Android modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. 

Tedarik zincirine yakın bir kaynak tarafından basın görseli sızdırılan HTC Zara adlı model gelen bilgilere göre HTC One ve HTC Desire serisinin arasına konumlanacak. Görselde modelin HTC One tasarım çizgisinden epey faydalandığı göze çarpıyor. Ancak modelde plastik bir kasa tasarımına yer verileceği belirtiliyor.

HTC Zara modelinde 4.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, işlemci tarafında Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çözümü kullanılıyor ve 1GB RAM ile destekleniyor. 

Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, BoomSound ses sistemi, 2100mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin dikkat çeken yanı ise Android 4.3 işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzünün çalışıyor olması.

Şimdilik sadece amiral gemi modellerinde Android 4.3 sürümü beklenirken, HTC sürümü orta seviyeye getiren ilk firma olabilir. Sense 5.5 sürümü ile hangi yeniliklerin sunulacağı ise belirtilmemiş. Modelin Eylül ayındaki tanıtımından sonra yılın sonlarına doğru pazara sunulması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Images-of-the-4.5-inch-HTC-Zara-leaked-will-run-Sense-5.5-on-top-of-Android-4.3_id46565 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Evren 5 yıl en beğenilen
Büyük ihtimal yakında HTC Kubat'ı da görecegiz.
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 5 yıl
Tasarım her zamanki gibi şahane.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 5 yıl
snapdragon 400 çhipsetinde cortex A5 tabanlı işlemci yok Cordex A7 tabancı dört çekirdekli bir işlemci var
qualcomm.com/...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gfbekir 5 yıl
Tamam beyler güldük, eğlendik, yeter. Bundan sonrası gereksiz espri artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 5 yıl
Telefon firmaları böyle .... yarıştırırlarsa biz daha çooookkk alfabe varyasyonu görürüz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 5 yıl
zarara
okumuşum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niLaysenveren 5 yıl
xe ayarinda bi cihaz yapmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuhu 5 yıl
HTC bu telefonu her halde "ahir zaman" da çıkartır. millet de çoktan gm discovery ve diğer minileri almış olurlar. hayret bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insipe12 5 yıl
Sanki herkes bir holding sahibi,bir CEO edasiyla telefonlari kotuleyip duruyor.Hayatta en buyuk urununuz kanalizasyona gidiyor hala burada o kadar insanin calistigi ve yaptigi bir urunu kotuleyin durun.2000 liralik telefon aldi diye kendini bir lord zannetsin,aksam da eve otobusle gitsin millet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuhu 5 yıl
bir çuval para verelim, ama gördüğümüz eksiklikleri dile getirmeyelim. neden? lord değilmişiz de ondan. peki htc ne lord mu ? para verilsin ya da verilmesin herkesin eleştirme hakkı vardır. özgürlük ve demokrasi yalnızca siyasetçileri değil pazara çıkanları da eleştirmeyi kapsar. tüketim toplumu olmamız hatalı olabilir ama eleştirme hakkı engellenemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk-bjk 5 yıl
HTC Zara
Samsung Mango
Sony Bershka
.
.
.

Apple Çöp

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuhu 5 yıl
şu ram pahalı bişey mi ki gıdım gıdım veriyorlar, saf htc diğer zorlu rakiplerden nasıl ön plana çıkacaksın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuhu 5 yıl
bunda uydurmasyon ultra piksel saçmalığı var mı? varsa düşünmeyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 5 yıl
Orta halli hoş bi cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
FearfulDream

Yanık sesli telefon














Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
One X te kendi ürünleri zaten çalmış olmuyorlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1319 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu" 5 yıl HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim