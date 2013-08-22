HTC Zara adında yeni bir Android telefonun görseli ortaya çıktı





Eylül ayında 6 inçlik One Max adlı akıllı telefonunu tanıtmasını beklediğimiz tayvanlı HTC'nin bunun yanında orta seviyeye yönelik yeni bir Android modeli üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu.





Tedarik zincirine yakın bir kaynak tarafından basın görseli sızdırılan HTC Zara adlı model gelen bilgilere göre HTC One ve HTC Desire serisinin arasına konumlanacak. Görselde modelin HTC One tasarım çizgisinden epey faydalandığı göze çarpıyor. Ancak modelde plastik bir kasa tasarımına yer verileceği belirtiliyor.





HTC Zara modelinde 4.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, işlemci tarafında Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çözümü kullanılıyor ve 1GB RAM ile destekleniyor.





Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, BoomSound ses sistemi, 2100mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin dikkat çeken yanı ise Android 4.3 işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzünün çalışıyor olması.





Şimdilik sadece amiral gemi modellerinde Android 4.3 sürümü beklenirken, HTC sürümü orta seviyeye getiren ilk firma olabilir. Sense 5.5 sürümü ile hangi yeniliklerin sunulacağı ise belirtilmemiş. Modelin Eylül ayındaki tanıtımından sonra yılın sonlarına doğru pazara sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Images-of-the-4.5-inch-HTC-Zara-leaked-will-run-Sense-5.5-on-top-of-Android-4.3_id46565