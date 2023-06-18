iOS 17 ile iPhone'ların AirDrop özelliği güçleniyor: İşte yeni özellikler

- 1. NameDrop
- 2. Yeni AirDrop hareketi
- 3. İnternet üzerinden AirDrop paylaşımı
- 4. AirDrop Üzerinden SharePlay
- 5. Hassas içerik uyarısı
- Yorumlar
Apple’ın önümüzdeki hafta iOS 17 beta 2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. iOS 17 ile iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran AirDrop’u güçlendiren bir dizi yeni özellik eklendi. İşte iOS 17 ile gelen yeni AirDrop özellikleri:
1. NameDrop
iPhone kullanıcılarının telefonlarını birbirine dokundurmaları halinde iletişim bilgileri de paylaşılmış oluyor. İki iPhone birbirine yakın tutulduğunda, her kişinin Kişi Posteri görünüyor. Kullanıcılar daha sonra kişi kartlarında paylaşmak istedikleri numaraları ve e-posta adreslerini seçebiliyor. Bu özellik, watchOS 10 ile Apple Watch’lara da geliyor.
2. Yeni AirDrop hareketi
NameDrop kullanıcıların fotoğraf ve dosya gibi içerikleri paylaşmasına da olanak tanıyor. İki iPhone birbirine yakınlaştırıldığında, AirDrop üzerinden aktarım başlıyor. Paylaşım menüsüne girip AirDrop’u açık kişinin bulunması ve seçilmesi gerekmiyor.
3. İnternet üzerinden AirDrop paylaşımı
iOS 17’de AirDrop menzilinden çıkıldığında, birisiyle paylaşılmaya çalışılan içerik, internet üzerinden güvenli ve kalite kaybı olmadan gönderilmeye devam ediyor. Tek gereksinim, iki kişinin de iCloud’a giriş yapması.
4. AirDrop Üzerinden SharePlay
İki iPhone birbirine yakın tutulduğunda, SharePlay üzerinden müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteler de mümkün hale geliyor. Ayrıca, yeni SharePlay API'si sayesinde geliştiriciler de uygulamalarına bunu entegre edebilecek.
5. Hassas içerik uyarısı
iOS 17 ile gelen birkaç yeni özelliği şimdiden denemek isteyenler için iOS 17 geliştirici betasının ücretsiz yüklenebildiğini hatırlatalım. iOS 17 public beta olarak geçen herkese açık sürüm, her sene olduğu gibi Temmuz ayında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi