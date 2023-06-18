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    iOS 17 ile iPhone'ların AirDrop özelliği güçleniyor: İşte yeni özellikler

    Apple, iOS 17 güncellemesi ile AirDrop'a yeni özellikler ekledi. NameDrop bunlardan biri ancak iOS 17 beta yükleyenlerin de fark edeceği tek yenilik değil.      
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    Apple’ın önümüzdeki hafta iOS 17 beta 2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. iOS 17 ile iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran AirDrop’u güçlendiren bir dizi yeni özellik eklendi. İşte iOS 17 ile gelen yeni AirDrop özellikleri:

    1. NameDrop

    iOS 17 özelliği: NameDrop nedir Tam Boyutta Gör
    NameDrop, Apple'ın ‌iOS 17‌ tanıtımında gösterdiği yeni AirDrop özelliği. NameDrop, karşılıklı telefon numarası paylaşımını kolaylaştıran ve hızlandıran yeni özellik.

    iPhone kullanıcılarının telefonlarını birbirine dokundurmaları halinde iletişim bilgileri de paylaşılmış oluyor. İki iPhone birbirine yakın tutulduğunda, her kişinin Kişi Posteri görünüyor. Kullanıcılar daha sonra kişi kartlarında paylaşmak istedikleri numaraları ve e-posta adreslerini seçebiliyor. Bu özellik, watchOS 10 ile Apple Watch’lara da geliyor.

    2. Yeni AirDrop hareketi

    NameDrop kullanıcıların fotoğraf ve dosya gibi içerikleri paylaşmasına da olanak tanıyor. İki iPhone birbirine yakınlaştırıldığında, AirDrop üzerinden aktarım başlıyor. Paylaşım menüsüne girip AirDrop’u açık kişinin bulunması ve seçilmesi gerekmiyor.

    3. İnternet üzerinden AirDrop paylaşımı

    iOS 17 özelliği: İnternet üzerinden AirDrop paylaşımı Tam Boyutta Gör
    iOS 16 ve önceki sürümlerde AirDrop ile dosya aktarımının yapılabilmesi için paylaşılacak cihazın yakınında olması gerekiyor. AirDrop'un menzilinden çıkıldığında aktarım başarısız oluyor ve içerik paylaşılmıyor. Bu durum video gibi çok sayıda büyük dosya gönderip alırken sinir bozucu olabiliyor.

    iOS 17’de AirDrop menzilinden çıkıldığında, birisiyle paylaşılmaya çalışılan içerik, internet üzerinden güvenli ve kalite kaybı olmadan gönderilmeye devam ediyor. Tek gereksinim, iki kişinin de iCloud’a giriş yapması.

    4. AirDrop Üzerinden SharePlay

    İki iPhone birbirine yakın tutulduğunda, SharePlay üzerinden müzik dinleme, film izleme gibi aktiviteler de mümkün hale geliyor. Ayrıca, yeni SharePlay API'si sayesinde geliştiriciler de uygulamalarına bunu entegre edebilecek.

    5. Hassas içerik uyarısı

    iOS 17 hassas içerik uyarısı Tam Boyutta Gör
    Mevcut iOS sürümünde, kullanıcı kendisine gönderilen içeriği kabul etmediği paylaşım gerçekleşmiyor. Bununla birlikte, AirDrop ile ilgili uzun süredir devam eden bir sorun var; Gerçekten görmek isteseniz de istemeseniz de, paylaşılan içeriğin ön izlemesi gösteriliyor. Çıplaklık, müstehcen görüntülere maruz kalınabiliyor. Apple, ‌iOS 17‌'de bunu önlemek için, AirDrop üzerinden gönderilen ve çıplaklık gibi hassas içeriğe sahip olabilecek görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştıracak. Bu tür içerikler engellenecek ancak "Göster" düğmesine dokunarak görülebilecek.

    iOS 17 ile gelen birkaç yeni özelliği şimdiden denemek isteyenler için iOS 17 geliştirici betasının ücretsiz yüklenebildiğini hatırlatalım. iOS 17 public beta olarak geçen herkese açık sürüm, her sene olduğu gibi Temmuz ayında yayınlanacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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