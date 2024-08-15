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    Redmi K80 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'ni bütçe amiral gemisi telefonu Redmi K80 Pro için geri sayım resmen başladı. Redmi K80 serisinin tepe modeli, Snapdragon 8 Gen 4 ve daha fazlasıyla geliyor...
    Redmi K80 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Redmi K70 ve K70 Pro modellerini duyuran Xiaomi, odağını merakla beklenen K80 serisine çevirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, serinin tepe modeli Redmi K80 Pro'nun tüm özellikleri internete sızdı. Peki yeni "amiral gemisi katili" olarak lanse edilen telefon neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Yeni amiral gemisi katili

    Bildiğiniz gibi Xiaomi ve Redmi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan birden fazla telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K80 Pro'nun da bunlardan biri olması beklenirken, ön yüzünde 2K çözünürlük sunan düz bir OLED panel (ultra yüksek frekanslı) bulunacak. Ayrıca bu panelin TCL'in alt şirketlerinden Huaxing imzası taşıyacağı söyleniyor.

    Sızıntıya göre Redmi K80 Pro, 100W şarjı destekleyen yeni bir pil çözümüne sahip. Ancak bunun detayı paylaşılmadı. Daha önceki raporlar ise 5.500mAh ila 6.000mAh kapasiteye işaret ediyor. Keza geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K70 Pro, 5.000mAh pil ile donatılmıştı. Ek olarak, telefon tek noktalı ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

    Kamera bölümünde de yükseltmeler mevcut. Cihazın yuvarlak kamera modülü ve 50MP 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Yardımcı sensör bölümünde ise, 12MP geniş açı ve birincil sensörlerin korunması muhtemel. Diğer tarafta telefonun metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor. Redmi K80 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Redmi K80 ve K80 Pro çıkış tarihi

    Redmi K80 serisinin Ekim ayı sonunda Çin'de tanıtılması ve satışının Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca telefonların ülkemizde "POCO" markası altında satışa sunulması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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