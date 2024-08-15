Redmi K80 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler

Yeni amiral gemisi katili
Bildiğiniz gibi Xiaomi ve Redmi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan birden fazla telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K80 Pro'nun da bunlardan biri olması beklenirken, ön yüzünde 2K çözünürlük sunan düz bir OLED panel (ultra yüksek frekanslı) bulunacak. Ayrıca bu panelin TCL'in alt şirketlerinden Huaxing imzası taşıyacağı söyleniyor.
Sızıntıya göre Redmi K80 Pro, 100W şarjı destekleyen yeni bir pil çözümüne sahip. Ancak bunun detayı paylaşılmadı. Daha önceki raporlar ise 5.500mAh ila 6.000mAh kapasiteye işaret ediyor. Keza geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K70 Pro, 5.000mAh pil ile donatılmıştı. Ek olarak, telefon tek noktalı ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.
Kamera bölümünde de yükseltmeler mevcut. Cihazın yuvarlak kamera modülü ve 50MP 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Yardımcı sensör bölümünde ise, 12MP geniş açı ve birincil sensörlerin korunması muhtemel. Diğer tarafta telefonun metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor. Redmi K80 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
Redmi K80 ve K80 Pro çıkış tarihi
Redmi K80 serisinin Ekim ayı sonunda Çin'de tanıtılması ve satışının Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca telefonların ülkemizde "POCO" markası altında satışa sunulması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.