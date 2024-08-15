Redmi K80 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Redmi K70 ve K70 Pro modellerini duyuran Xiaomi, odağını merakla beklenen K80 serisine çevirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, serinin tepe modeli Redmi K80 Pro'nun tüm özellikleri internete sızdı. Peki yeni "amiral gemisi katili" olarak lanse edilen telefon neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Yeni amiral gemisi katili

Bildiğiniz gibi Xiaomi ve Redmi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan birden fazla telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K80 Pro'nun da bunlardan biri olması beklenirken, ön yüzünde 2K çözünürlük sunan düz bir OLED panel (ultra yüksek frekanslı) bulunacak. Ayrıca bu panelin TCL'in alt şirketlerinden Huaxing imzası taşıyacağı söyleniyor.

Sızıntıya göre Redmi K80 Pro, 100W şarjı destekleyen yeni bir pil çözümüne sahip. Ancak bunun detayı paylaşılmadı. Daha önceki raporlar ise 5.500mAh ila 6.000mAh kapasiteye işaret ediyor. Keza geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K70 Pro, 5.000mAh pil ile donatılmıştı. Ek olarak, telefon tek noktalı ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

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Kamera bölümünde de yükseltmeler mevcut. Cihazın yuvarlak kamera modülü ve 50MP 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Yardımcı sensör bölümünde ise, 12MP geniş açı ve birincil sensörlerin korunması muhtemel. Diğer tarafta telefonun metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor. Redmi K80 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Redmi K80 ve K80 Pro çıkış tarihi

Redmi K80 serisinin Ekim ayı sonunda Çin'de tanıtılması ve satışının Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca telefonların ülkemizde "POCO" markası altında satışa sunulması muhtemel.

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