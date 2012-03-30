HTC, bulut hizmetleri olan Sense Online Yedekleme ve Telefon Takip Sistemi'ni kapatıyor.

HTC, HTC telefon kullanıcılarına göndermeye başladığı e-posta ile bazı bulut hizmetlerine son vereceğini duyurdu. 30 Nisan'a kadar yedek almaları konusunda kullanıcıları uyaran HTC, bu işlemin daha iyi servisler ve yenilikler sunabilmek adına yapıldığını belirtiyor olsa da bilgilerin silinecek olması yeni servislerin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayabileceğini düşündürüyor.

Eğer bilgilerinizi HTC'nin Sense servisi ile senkron halde tutuyorsanız 30 Nisan'a kadar http://htcsense.com 'a girerek yedek almanızda yarar var. Resmi duyuruyu aşağıda okuyabilirsiniz.