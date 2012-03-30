Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, bulut hizmetleri olan Sense Online Yedekleme ve Telefon Takip Sistemi'ni kapatıyor.

7 yıl
2,9b
1
2
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, HTC telefon kullanıcılarına göndermeye başladığı e-posta ile  bazı bulut hizmetlerine son vereceğini duyurdu. 30 Nisan'a kadar yedek almaları konusunda kullanıcıları uyaran HTC, bu işlemin daha iyi servisler ve yenilikler sunabilmek adına yapıldığını belirtiyor olsa da bilgilerin silinecek olması yeni servislerin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayabileceğini düşündürüyor.
Eğer bilgilerinizi HTC'nin Sense servisi ile senkron halde tutuyorsanız 30 Nisan'a kadar http://htcsense.com 'a girerek yedek almanızda yarar var. Resmi duyuruyu aşağıda okuyabilirsiniz.
Sayın HTCSense.com müşterisi,
HTCSense.com, sizin gibi müşterilere sunduğu hizmet ve değerleri geliştirmek adına bir yeniliğe gidiyor.
Yeni hizmetler hazır olana kadar, HTCSense.com’da daha önceden kullanılabilir olan özellikler kapanacak. Kişilerinizi, Mesajlarınızı, Ayak izlerinizi veya Arama Geçmişinizi eş zamanlamak için HTCSense.com’u kullanıyorsanız, 30 Nisan 2012’ye kadar verilerinizi indirebilirsiniz. 30 Nisan’dan sonra verileriniz ulaşılmaz hale gelecek ve silinecektir.
.zip dosyanızı şu adımları izleyerek indirin:
http://htcsense.com adresini ziyaret edin
HTCSense.com kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açın
Hesaba Genel Bakış bölümünde ‘İndir’ düğmesini tıklatın
Kolay görüntüleme için, verilerinizi içeren bir .zip dosyası bilgisayarınıza inecektir
Aygıtınız için telefon konumu veya yedek hizmeti istiyorsanız lütfen Google Play’i (eski adıyla Android Market) ziyaret edin ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde karşılık veren bir uygulama indirin.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen HTC Müşteri Hizmeti ile iletişim kurun.
Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yeni ve geliştirilmiş hizmetler hazır olduğunda ilk öğrenenlerden olacaksınız.
Teşekkür ederiz,
HTC

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erci501 7 yıl
neredeyse 1 haftalık haber
çok hızlısınız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bu kapanıyor am aHTC'nin yeni yapacağı hizmetler bence şirketin ve kullanıcıların açısından çok dah aiyi olucak buda HTC'nin farklı sağlam geri dönüşler. ;).:)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme 7 yıl 1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -19- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim