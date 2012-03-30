HTC, bulut hizmetleri olan Sense Online Yedekleme ve Telefon Takip Sistemi'ni kapatıyor.

Genel Yayın Yönetmeni
HTC, HTC telefon kullanıcılarına göndermeye başladığı e-posta ile bazı bulut hizmetlerine son vereceğini duyurdu. 30 Nisan'a kadar yedek almaları konusunda kullanıcıları uyaran HTC, bu işlemin daha iyi servisler ve yenilikler sunabilmek adına yapıldığını belirtiyor olsa da bilgilerin silinecek olması yeni servislerin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayabileceğini düşündürüyor.
Eğer bilgilerinizi HTC'nin Sense servisi ile senkron halde tutuyorsanız 30 Nisan'a kadar http://htcsense.com 'a girerek yedek almanızda yarar var. Resmi duyuruyu aşağıda okuyabilirsiniz.
|Sayın HTCSense.com müşterisi,
|HTCSense.com, sizin gibi müşterilere sunduğu hizmet ve değerleri geliştirmek adına bir yeniliğe gidiyor.
|Yeni hizmetler hazır olana kadar, HTCSense.com’da daha önceden kullanılabilir olan özellikler kapanacak. Kişilerinizi, Mesajlarınızı, Ayak izlerinizi veya Arama Geçmişinizi eş zamanlamak için HTCSense.com’u kullanıyorsanız, 30 Nisan 2012’ye kadar verilerinizi indirebilirsiniz. 30 Nisan’dan sonra verileriniz ulaşılmaz hale gelecek ve silinecektir.
|.zip dosyanızı şu adımları izleyerek indirin:
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|Aygıtınız için telefon konumu veya yedek hizmeti istiyorsanız lütfen Google Play’i (eski adıyla Android Market) ziyaret edin ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde karşılık veren bir uygulama indirin.
|Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen HTC Müşteri Hizmeti ile iletişim kurun.
|Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yeni ve geliştirilmiş hizmetler hazır olduğunda ilk öğrenenlerden olacaksınız.
|Teşekkür ederiz,
HTC
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çok hızlısınız :)