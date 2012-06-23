HTC de Siri benzeri kişisel asistan uygulaması sunabilir

Apple'ın Siri ve Samsung'un S-Voice adını verdiği sesle komut edilebilir kişisel asistan teknolojisine HTC cephesinden yanıt gelecek gibi görünüyor. Tayvan merkezli firmanın resmi Twitter hesabında yayınlanan yeni görselde bir köpek, Siri benzeri uygulama ile konuşuyor. Sense 4.0 arayüzünün tasarım özelliklerinden izler taşıyan uygulamanın ekran görüntüsünde ayrıca "Top Secret" yani "Çok Gizli" ibaresi de yer alıyor.

Kişisel asistan özelliği en azından şu an için telefonların satışına doğrudan etki eden bir unsur olmasa bile HTC, bu alanda rakiplerinden geri kalmamak adına böyle bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor olabilir. Tabi diğer taraftan Tayvanlı firma, köpek figürü ile yeni bir uygulama sunmak yerine rakiplerinin teknolojisini inceden alay konusu haline getirmiş te olabilir. Konuyla ilgili olarak HTC'nin nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz.



