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HTC de Siri benzeri kişisel asistan uygulaması sunabilir

6 yıl
14,1b
1
24
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın Siri ve Samsung'un S-Voice adını verdiği sesle komut edilebilir kişisel asistan teknolojisine HTC cephesinden yanıt gelecek gibi görünüyor. Tayvan merkezli firmanın resmi Twitter hesabında yayınlanan yeni görselde bir köpek, Siri benzeri uygulama ile konuşuyor. Sense 4.0 arayüzünün tasarım özelliklerinden izler taşıyan uygulamanın ekran görüntüsünde ayrıca "Top Secret" yani "Çok Gizli" ibaresi de yer alıyor.
Kişisel asistan özelliği en azından şu an için telefonların satışına doğrudan etki eden bir unsur olmasa bile HTC, bu alanda rakiplerinden geri kalmamak adına böyle bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor olabilir. Tabi diğer taraftan Tayvanlı firma, köpek figürü ile yeni bir uygulama sunmak yerine rakiplerinin teknolojisini inceden alay konusu haline getirmiş te olabilir. Konuyla ilgili olarak HTC'nin nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz.


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DH Misafiri 6 yıl
HooMie
ismky Bu asistan uygulaması Siri ile başlamadı. Siri benzeri diyorsunuz sürekli. Bunun ilk örneği Samsung Galaxy SIIde yer alan Vlingodur. Apple bulmadı bunu yani..
Onun da temeli nokia nın n serisindeki sesli arama sesli mesaj okumadır bana göre.

sesle arama asd diyince asd yi ariyorsa o 15 sene onceki ericssonlardada vardi(sony ericsson diil)
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CWaRRioR 6 yıl
Pardus Linux

Majeli tercih ederim, Google tarafından Android için resmi uygulama duyurulmuşken bu telaş ne anlam vermek çok zor...


Bence Google bu konuda da iyi bir iş çıkaracak... Bekleyip göreceğiz artık
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CooperTime 6 yıl
kesinleşti artık link facebook linki offical htc sayfasında yayınlandı facebook.com/...
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JoeyBane 6 yıl
Zaten sesli komut algılaması vardı. Şimdi siri benzeri birşeyin olması daha iyi olacak. Umarım stabil olur.
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pijama61 6 yıl
top secret in bizim forumda ne işi var?
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phandroid 6 yıl
bizded ona benzer şey var telefon cevap vermiyor ama sesli komutları algılayıp uyguluyor.
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gulerxil 6 yıl
.Iphone kullansam ugrasirdim.Ayrica google play deki assistant programida ingilizce.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Foo Fighters 6 yıl
Bu asistan uygulaması Siri ile başlamadı.
Siri benzeri diyorsunuz sürekli.
Bunun ilk örneği Samsung Galaxy SII'de yer alan Vlingo'dur.
Apple bulmadı bunu yani..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Selfroot 6 yıl Foo Fighters
ismky

Bu asistan uygulaması Siri ile başlamadı.
Siri benzeri diyorsunuz sürekli.
Bunun ilk örneği Samsung Galaxy SII'de yer alan Vlingo'dur.
Apple bulmadı bunu yani..

Onun da temeli nokia nın n serisindeki sesli arama sesli mesaj okumadır bana göre.
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X-FI 6 yıl
yine türkçe muhabbeti dönüyor yaa :D :D :D inanamıyorum
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Ufocu 6 yıl
Türkçe desteği olmadıktan sonra SİRİ olmuş olmamış neye yarar ?
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BlessedSoul 6 yıl
Adamlar dalga geçmiş ciddiye almışsınız ya. :D
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