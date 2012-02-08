HTC en yetenekli mühendis ve tasarımcılarını aynı çatı altında topladı

Son çeyrek finansal sonuçlarında kayıp açıklayan HTC, daha iddialı ürünler sunarak satış rakamlarını arttırabilmek adına şirket için yapılanmasında değişikliğe gitti. Tayvan merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, "Studio" adı verilen ve doğrudan tepe yöneticisi Peter Chou'ya rapor sunan özel bir bölüm oluşturuldu. HTC'nin en yenetekli mühendis ve tasarımcılarını bir araya getiren Studio, şirket adına "anahtar" öneme sahip ürünlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını üstlenecek.

Önceki yıllara nazaran 2012 için daha fazla "amiral gemisi" model sunacağı belirtilen HTC, model geliştirme çalışmalarında da bir takım değişiklikler planlıyor. Yapılan açıklamalara göre şirket, farklı telefon modellerinde farklı donanım ve komponentlere yer verecek. Bilindiği üzere HTC, şimdiye kadar tüm telefonlarında Qualcomm işlemci kullanıyordu ancak değişen stratejiye bağlı olarak HTC marka yeni telefonlarda farklı yarıiletken üreticileri tarafından geliştirilen işlemcileri de göreceğiz. Hatta Mobil Dünya Kongresi'nde HTC'nin, Nvidia Tegra 3 tabanlı Edge modelini tanıtması da bekleniyor. Bu önemli bir detay zira Qualcomm'un yol haritasında 2012 ortalarına kadar dört çekirdekli işlemci görünmediği için rekabette geri kalmak istemeyen HTC, pek çok rakip üretici gibi Nvidia Tegra 3 platformuna adapte olarak dört çekirdekli yeni modeller sunmayı planlıyor.