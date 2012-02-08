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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC en yetenekli mühendis ve tasarımcılarını aynı çatı altında topladı

7 yıl
3,1b
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9
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son çeyrek finansal sonuçlarında kayıp açıklayan HTC, daha iddialı ürünler sunarak satış rakamlarını arttırabilmek adına şirket için yapılanmasında değişikliğe gitti. Tayvan merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, "Studio" adı verilen ve doğrudan tepe yöneticisi Peter Chou'ya rapor sunan özel bir bölüm oluşturuldu. HTC'nin en yenetekli mühendis ve tasarımcılarını bir araya getiren Studio, şirket adına "anahtar" öneme sahip ürünlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını üstlenecek.
Önceki yıllara nazaran 2012 için daha fazla "amiral gemisi" model sunacağı belirtilen HTC, model geliştirme çalışmalarında da bir takım değişiklikler planlıyor. Yapılan açıklamalara göre şirket, farklı telefon modellerinde farklı donanım ve komponentlere yer verecek. Bilindiği üzere HTC, şimdiye kadar tüm telefonlarında Qualcomm işlemci kullanıyordu ancak değişen stratejiye bağlı olarak HTC marka yeni telefonlarda farklı yarıiletken üreticileri tarafından geliştirilen işlemcileri de göreceğiz. Hatta Mobil Dünya Kongresi'nde HTC'nin, Nvidia Tegra 3 tabanlı Edge modelini tanıtması da bekleniyor. Bu önemli bir detay zira Qualcomm'un yol haritasında 2012 ortalarına kadar dört çekirdekli işlemci görünmediği için rekabette geri kalmak istemeyen HTC, pek çok rakip üretici gibi Nvidia Tegra 3 platformuna adapte olarak dört çekirdekli yeni modeller sunmayı planlıyor. 

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darkaura 7 yıl en beğenilen
Simdiye kadar gorunen oki en iyi ekrani sunanlar satiyor. Samsung apple aldi baslari gitti. Lg bile o kadar kotu yazilimlara ragmen nova ekraniyla amerikada iyi satislar yapiyor. Bu acidan htc nin isi zor. Zira samsung ekran ureticisi ve amoledi herkeze oyle kolay vermiyor. Apple donanim ureticisi olmasada genis kaynaklariyla panel ureticilerini kendine baglamis durumda. Gelecege yonelikde sharp'a 1milyar dolar yatirdi, ortak tesis kuruyorlar. Htc deyse bu alanda rekabete sokabilcegi hicbir sey yok gibi.
Simdiye kadar gorunen oki en iyi ekrani sunanlar satiyor. Samsung apple aldi baslari gitti. Lg bile o kadar kotu yazilimlara ragmen nova ekraniyla amerikada iyi...
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_-TaicHi-_ 7 yıl
Daha fazla amiral gemisi -_- Donanma kuracaklar
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K_Spartakus 7 yıl
htcnin inişi çok abartıldı diye düşünüyorum çünkü ilk 3 .eyrekte rekor kazançlar açıklarken son çeyrekte %25 gibi düşüş bu kadar kazanç içinde çok önemli olmasa gerek çünkü amerika pazarında akıllı telefonda hala lider gibi yada en azından samsunga kaptırdı . samsungun liderliği almasınada şaşırmamalı çünkü kendi parçasını üreten en büyük marka ve bu özelliğini çok iyi kullanıyor . benim düüşnceme ve tahminime göre ilk çeyrek olmasada sonraki 3 çeyrekte tekrar çıkışa geçecektir çünkü htnin çalışma ekibi çok başarılı işler çıkardı birkaç sene içinde .
lg belki ekran konusunda htcnin önüne geçmiş olabilir ama hala güncelleme ve kullanıcı arayüzü konularda hala lgnin ilerisinde .
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ZZ RAT 7 yıl
Hala Amerika'da catir catir satiyor HTC.
Ama kari dusmeseydi de bu elestiriler gelecekti.
HTC artik oncu telefonlar uretemiyor, her zaman Samsung'un 1 ya da 2 adim gerisinde.
Artik az telefon cikarip en iyisini uretmeye odaklanacaklarmis,
dogrusu budur. Bakalim bunu basarabilecekler mi ?

Ayrica, her kosulda HTC'yi LG'ye tercih ederim.
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Rainbow6 7 yıl
evet aynen oyle ekran oldukca etkiliyor insanlari bende asus tablet var hala ipad 2 nin ekranina bakinca aradaki farki rahatlikla goruyorum ve cihazi almak icin bi istek oluyor insanda ayni sey iphone icinde gecerli cok keskin ve net goruntu veriyor ... htc bana gore htc amerkan piyasasinda rahatca rekabet ederdi ama adamlar ya anlasmis yada kendinde odun vermiyolar fiyatta duzenlemeye gitmeleri lazim bu sayede bi cok insan motorola yada samsungun yerine tercih edecektir htc nin telefonlarini ama biz htc yiz superiz falan diye gezinince LG bile iddali modelleriyle htc yi geride birakacak belkide birakti tam bilmiyorum
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alpa07 7 yıl
Dh de baya ayşntayn var.Bence burdan da seçmeli
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xLmNt13 7 yıl
iyi ekran, kaliteli kamera, kaliteli ses :)
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E_Aydin35 7 yıl
Htc en iyisini yapmış bence de bu çok iyi olmuş Hyc inşallah bu düşüşü toparlıyıcak..
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
@darkaura senin görüşün doğru htc ekran ile alakalı bir şeyler yapmalı bravia gibi nova gibi ama htc dede arayüz ve donanım güzel ayrıca güncellemeler de yerinde
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Simdiye kadar gorunen oki en iyi ekrani sunanlar satiyor. Samsung apple aldi baslari gitti. Lg bile o kadar kotu yazilimlara ragmen nova ekraniyla amerikada iyi satislar yapiyor. Bu acidan htc nin isi zor. Zira samsung ekran ureticisi ve amoledi herkeze oyle kolay vermiyor. Apple donanim ureticisi olmasada genis kaynaklariyla panel ureticilerini kendine baglamis durumda. Gelecege yonelikde sharp'a 1milyar dolar yatirdi, ortak tesis kuruyorlar. Htc deyse bu alanda rekabete sokabilcegi hicbir sey yok gibi.
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_-TaicHi-_ 7 yıl
Daha fazla amiral gemisi -_- Donanma kuracaklar
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