    Honor Magic 9 serisi, 9.000 mAh’lik devasa batarya iddialarıyla ortaya çıktı

    Honor Magic 9 serisi için ortaya çıkan sızıntılar, 8.000–9.000 mAh batarya kapasitesi ve yeni nesil bir işlemciyi işaret ediyor. İşte Honor'un yeni amiral gemisi serisinin beklenen özellikleri:

    Honor Magic 9 serisi, 9.000 mAh’lik bataryasıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 9 sızıntısı, markanın yaklaşan amiral gemisi serisinin batarya kapasitesi tarafında radikal bir değişime gidebileceğini ortaya çıkardı. Sızdırılan bilgilere göre Magic 9 serisi, 8.000 mAh ile 9.000 mAh arasında değişen batarya seçenekleriyle gelebilir. Bu kapasite artışı, Honor’un uzun süredir izlediği yüksek pil stratejisinin üst segmentte de devam edeceğine işaret ediyor.

    İşte Honor Magic 9 serisine dair ilk detaylar:

    Mevcut Honor Magic 8 serisi, batarya tarafında zaten segment ortalamasının üzerinde konumlanıyor. Standart Magic 8 modeli 6,58 inçlik ekranla 7.000 mAh pil sunarken, Magic 8 Pro ve Magic 8 RSR versiyonları 6,71 inçlik ekran boyutuyla 7.100 mAh kapasiteye sahip. Bu değerler, önceki nesil amiral gemileriyle kıyaslandığında önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor. Magic 9 serisinde konuşulan 8.000 mAh ve üzeri kapasiteler ise bu farkı daha da açabilir.

    İşlemci tarafında da dikkat çekici beklentiler bulunuyor. Magic 8 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu, performans ve enerji verimliliği dengesini öne çıkaran bir yapı sunuyordu. Söylentiler, Magic 9 serisinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setini kullanan ilk modellerden biri olabileceğine işaret ediyor.

    Son olarak ekran boyutlarıyla ilgili sızıntılar da batarya stratejisini destekler nitelikte. Standart Magic 9 modelinin yaklaşık 6,3 inçlik daha kompakt bir ekranla gelmesi beklenirken Pro ve RSR modellerinin ise 6,85 inç civarında daha büyük paneller ile gelmesi ön görülüyor.

