Honor Magic 9 serisi, 9.000 mAh’lik devasa batarya iddialarıyla ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor Magic 9 sızıntısı, markanın yaklaşan amiral gemisi serisinin batarya kapasitesi tarafında radikal bir değişime gidebileceğini ortaya çıkardı. Sızdırılan bilgilere göre Magic 9 serisi, 8.000 mAh ile 9.000 mAh arasında değişen batarya seçenekleriyle gelebilir. Bu kapasite artışı, Honor’un uzun süredir izlediği yüksek pil stratejisinin üst segmentte de devam edeceğine işaret ediyor.

İşte Honor Magic 9 serisine dair ilk detaylar:

Mevcut Honor Magic 8 serisi, batarya tarafında zaten segment ortalamasının üzerinde konumlanıyor. Standart Magic 8 modeli 6,58 inçlik ekranla 7.000 mAh pil sunarken, Magic 8 Pro ve Magic 8 RSR versiyonları 6,71 inçlik ekran boyutuyla 7.100 mAh kapasiteye sahip. Bu değerler, önceki nesil amiral gemileriyle kıyaslandığında önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor. Magic 9 serisinde konuşulan 8.000 mAh ve üzeri kapasiteler ise bu farkı daha da açabilir.

Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor 1 gün önce eklendi

İşlemci tarafında da dikkat çekici beklentiler bulunuyor. Magic 8 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu, performans ve enerji verimliliği dengesini öne çıkaran bir yapı sunuyordu. Söylentiler, Magic 9 serisinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setini kullanan ilk modellerden biri olabileceğine işaret ediyor.

Son olarak ekran boyutlarıyla ilgili sızıntılar da batarya stratejisini destekler nitelikte. Standart Magic 9 modelinin yaklaşık 6,3 inçlik daha kompakt bir ekranla gelmesi beklenirken Pro ve RSR modellerinin ise 6,85 inç civarında daha büyük paneller ile gelmesi ön görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: