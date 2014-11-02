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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, quick charge 2.0 uyumlu hızlı şarj adaptörünü duyurdu

4 yıl
1,2b
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, quick charge 2.0 uyumlu hızlı şarj adaptörünü duyurdu

Qualcomm'un Snapdragon 800 yongaseti ile birlikte geçen sene duyurulan ve diğer yongasetlerine göre daha hızlı şarj olma imkanı veren Quick Charge 2.0 teknolojisi, bilindiği gibi uyumlu adaptörlerle bu değerlere ulaşabiliyor. Bu bakımdan üreticilerin kutu içerisinde veya harici olarak bu adaptörleri sağlaması halinde tüketicilerin kullanma imkanı oluyor. 

Snapdragon 8xx, 610 ve 4xx yongasetlerinde kullanılan QC 2.0 teknolojisi şimdilik yaygın olarak kutu içeriğindeki adaptörlerle desteklenmiyor. Bu bakımdan harici adaptörlere yönelmek gerekiyor. 

HTC de bu teknolojiye destek sunan akıllı telefonlarına yönelik olarak HTC Rapid Charger 2.0 şarj adaptörünü duyurdu. Adaptör uyumlu cihazları firmanın standart şarj adaptörlerine göre yüzde 40 daha hızlı şarj ediyor. 

Şarj adaptörü HTC One M8, HTC One M8 Harman Kardon Edition, HTC One E8, HTC One remix ve HTC Desire EYE modelleri ile uyumlu. Bunun dışında yeni modeller de listeye katılacak mı bilinmiyor. Adaptörün satışı ile ilgili de bir bilgi verilmedi. 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/HTC-Rapid-Charger-2.0-coming-soon-to-charge-select-smartphones-40-faster_id62362
http://www.phonearena.com/news/HTC-Rapid-Charger-2.0-coming-soon-to-charge-select-smartphones-40-faster_id62362 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
%40 büyük devrim cidden
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MegaWolt38 4 yıl
Bana adaptör verme, bataryamı güçlendir looooooooo
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omerfa 4 yıl
bi özelliği yok sadece 3 amper o kadar
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Golden Gate 4 yıl omerfa
omerfa

bi özelliği yok sadece 3 amper o kadar

Hikayeden yere hızlı şarj özelliği diyorlar ;

3 amperlik şarj aletini destekliyor demiyorlar .


Apple zaten iphone 6 ile birlikte destekliyor 1 amperden yukarı şarj cihazlarını . 2.4 amperlik ipad şarj aletiyle , hızlı şarj ediyorum .
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doctor_bey 4 yıl
Zaten söke söke 2500 lirayı alıyolar,kutuya konduruverseler ya bi tane? Bu kadar kar marjına bakmamak lazım,az cömert ol HTC
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bestercan 4 yıl
Hızlı şarj batarya ömrünü kısaltıyor mu
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vbalikci 4 yıl
Note4 ile bedava verildi.
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babacan52 4 yıl
bataryalar çıkmıyo bide hızlı şarjla 6 ayda 1 senede bi batarya değiştirmeye lüzum yok bence
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JohnMullins 4 yıl babacan52
babacan52

bataryalar çıkmıyo bide hızlı şarjla 6 ayda 1 senede bi batarya değiştirmeye lüzum yok bence

+1
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Xloud 4 yıl
Evrensel yap herkes alsın işte ne kasıyon
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kemalboran 4 yıl
Normal kutusundan çıkanlar desteklemiyor mu hızlı şarjı.
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