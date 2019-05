HTC, quick charge 2.0 uyumlu hızlı şarj adaptörünü duyurdu

Qualcomm'un Snapdragon 800 yongaseti ile birlikte geçen sene duyurulan ve diğer yongasetlerine göre daha hızlı şarj olma imkanı veren Quick Charge 2.0 teknolojisi, bilindiği gibi uyumlu adaptörlerle bu değerlere ulaşabiliyor. Bu bakımdan üreticilerin kutu içerisinde veya harici olarak bu adaptörleri sağlaması halinde tüketicilerin kullanma imkanı oluyor.





Snapdragon 8xx, 610 ve 4xx yongasetlerinde kullanılan QC 2.0 teknolojisi şimdilik yaygın olarak kutu içeriğindeki adaptörlerle desteklenmiyor. Bu bakımdan harici adaptörlere yönelmek gerekiyor.





HTC de bu teknolojiye destek sunan akıllı telefonlarına yönelik olarak HTC Rapid Charger 2.0 şarj adaptörünü duyurdu. Adaptör uyumlu cihazları firmanın standart şarj adaptörlerine göre yüzde 40 daha hızlı şarj ediyor.





Şarj adaptörü HTC One M8, HTC One M8 Harman Kardon Edition, HTC One E8, HTC One remix ve HTC Desire EYE modelleri ile uyumlu. Bunun dışında yeni modeller de listeye katılacak mı bilinmiyor. Adaptörün satışı ile ilgili de bir bilgi verilmedi.

