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HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu

Sanal gerçeklik alanında önde gelen firmalardan birisi haline gelen HTC, Çin’deki yatırımlarına devam ediyor. Firma 1.5 milyar dolar yatırımla bir Ar-Ge merkezi kurdu.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında artık eskisi kadar etkili olamasa da, HTC sanal gerçeklik sektöründe öncü firmalardan olmaya devam ediyor. HTC Vive tam donanımlı kaskı ile teknoloji dünyasını şaşırtan firma önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Yatırımlar Çin’e

Firmanın son hamlesi Çin’de bir Ar-Ge merkezi açmak oldu. Shenzen yerel yönetimi ile bir ortaklık yapan firma, 1.5 milyar dolar yatırımla China VR Research Institute adında bir araştırma merkezi kurduğunu duyurdu. Yeni merkez sadece Vive kaskı için değil sağlık, iş, hükümet yönetimi, askeri ve çeşitli endüstriyel alanlarda sanal gerçeklik kullanımını yaygınlaştırmak için çalışacak.

İlk etapta sadece oyunlara yönelik olacağı düşünülen sanal gerçeklik konseptinin şimdi pek çok sektörde sayısız imkan oluşturacağına inanılıyor. Bir kurumda sanal ortamda insanların toplantı yapması veya doktorun farklı bir noktadan sanal olarak tedavilere katılması gibi pek çok proje ortaya çıkmış durumda.

Ayrıca Bkz. "HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında"

Çin’de sanal gerçeklik konusunda yoğun bir ilgi var. Kısa süre önce bir proje kapsamında 10 000 adet HTC Vive kaskının Çin’de farklı deneyim noktalarına kurulması kararlaştırılmıştı. HTC ülkede pek çok önemli anlaşmaya imza atmış durumda. Bu bakımdan ülkeye yapılacak yeni yatırımlar da önem taşıyor. Bu sayede akıllı telefon pazarında bulamadığı başarıyı sanal gerçeklik sektöründe yakalayabilecek.

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-unveils-VR-research-center-worth-1.5-billion-denies-selling-the-phone-business_id88033 Yorum Yaz
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gxhero 2 yıl
Bir ara HTC iflasa gidiyor haberleri vardı, eğer bu kafada bir şirket iflas ediyorsa diğerleri nasıl ayakta mantığım anlamaya elvermiyor. Türkiye'den para babası şirketlerden bazıları şu şirkete ortak filan olsun da ülkeye mantıklı teknoloji girsin...
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DH Misafiri 2 yıl
bütün parasını buraya yatırmıs yoksa snapdragon 810 koymazdı evoya :)
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kadirirdem 2 yıl
telefonda istediklerini bulamadılar bari sanal gerçeklikte bulsalar...
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XPerience 2 yıl
Parayı buraya yatırdığına göre seneye amiral gemisine Snapdragon 805 koyar artık
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hsanlukk 2 yıl
Her yıl zarar açıklayan şirket yatırım üstüne yatırım yapıyor bu denizin suyu nerden geliyor. Buna rağmen en sevdiğim firmadır kendileri bunu da söylemeden edemicem :D
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