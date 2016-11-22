HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu

Akıllı telefon pazarında artık eskisi kadar etkili olamasa da, HTC sanal gerçeklik sektöründe öncü firmalardan olmaya devam ediyor. HTC Vive tam donanımlı kaskı ile teknoloji dünyasını şaşırtan firma önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Yatırımlar Çin’e

Firmanın son hamlesi Çin’de bir Ar-Ge merkezi açmak oldu. Shenzen yerel yönetimi ile bir ortaklık yapan firma, 1.5 milyar dolar yatırımla China VR Research Institute adında bir araştırma merkezi kurduğunu duyurdu. Yeni merkez sadece Vive kaskı için değil sağlık, iş, hükümet yönetimi, askeri ve çeşitli endüstriyel alanlarda sanal gerçeklik kullanımını yaygınlaştırmak için çalışacak.

İlk etapta sadece oyunlara yönelik olacağı düşünülen sanal gerçeklik konseptinin şimdi pek çok sektörde sayısız imkan oluşturacağına inanılıyor. Bir kurumda sanal ortamda insanların toplantı yapması veya doktorun farklı bir noktadan sanal olarak tedavilere katılması gibi pek çok proje ortaya çıkmış durumda.

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Çin’de sanal gerçeklik konusunda yoğun bir ilgi var. Kısa süre önce bir proje kapsamında 10 000 adet HTC Vive kaskının Çin’de farklı deneyim noktalarına kurulması kararlaştırılmıştı. HTC ülkede pek çok önemli anlaşmaya imza atmış durumda. Bu bakımdan ülkeye yapılacak yeni yatırımlar da önem taşıyor. Bu sayede akıllı telefon pazarında bulamadığı başarıyı sanal gerçeklik sektöründe yakalayabilecek.