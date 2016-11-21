Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında

Windows 10 mobil dünyası son dönemde oldukça durgun ve adeta yaprak kımıldamıyor. Gelecek yıl için bazı üreticilerde hareketlilik yaşanabileceği konuşuluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 10 mobil ekosistemine ilk Snapdragon 820 yonga setli Elite x3 amiral gemisini hediye eden HP, büyük satış rakamlarına ulaşamasa da kurumsal pazarda büyük beğeni topladı. Firma ekosistemde ağırlığını koymak istiyor.

Yeni Bir Amiral Gemisi

Sektörden gelen bilgilere göre Microsoft ve HP yeni bir Windows 10 mobil akıllı telefonu için kolları sıvamış durumda. Gelecek yılın ilk aylarında yeni cihazın piyasaya çıkması bekleniyor. İlk modele bakarak bunun da amiral gemi modeli seviyesinde olacağı tahminini yapabiliriz.

Donanım tarafında muhtemelen dönemin en iyi bileşenleri kullanılacak zira bu yıl Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi görmüştük. Gelecek yıl Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi sürpriz olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı"

Microsoft’un akıllı telefon pazarından tamamen çıkarak Windows 10 mobil ekosistemini üçüncü taraf firmalara bırakacağı iddialarının ardından gündeme gelen haber oldukça anlamlı. Firma önemli ortakları ile işbirliği yaparak piyasaya yeni modellerin çıkması için çaba harcıyor gibi görünüyor. Dell’in de Intel Atom işlemci üzerinde çalışan bir Windows 10 telefon prototipi internete sızdırılmıştı. Gelecek önemli duyurular görebiliriz.

 

http://www.ubergizmo.com/2016/11/hp-microsoft-working-on-windows-10-phone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 3 yıl en beğenilen
Hazırlasınlar hazırlasınlar. MS HP'yide satın alır, hiç eder :))
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl ddnet
ddnet
Pes ettiğine dair bir kaynak ?

Adamlar yapıyor bir tık geriden gelse bile zira sistem kümülatif, toplu bişey oldu. Wp10 mobile'nin bitmesi windows 10'un bitmesi gibi bişey zira..

Her neyse.. Hp'ye hayırlı olsun wp ailesine de..

Windows mobile takımındaki kıdemli herkes win mobile harici telefon kullanıyor. Bütün uygulamaları diğer platformlara çıkarıp çatır çatır güncellerken kendi platformlarında doğru düzgün güncelleme bile vermiyorlar. Bunlar gayet yeterli kanıtlar tabii görmesini bilene.

Unutmadan madem pes etmedi 950xl alana 950 bedava gibi stok eritmelik kampanyaları niye yaptılar ki
ddnetPes ettiğine dair bir kaynak ?Adamlar yapıyor bir tık geriden gelse bile zira sistem kümülatif, toplu bişey oldu. Wp10 mobile...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
HP meego ile telefon çıkarmayarak hata yaptı zamanında. Şimdi androidli telefon çıkarmayaraksa doğruyu yapıyor.
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 3 yıl
Bu telefonların piyasa için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kurumsal şirketler bilgisayar + telefon masrafından kurtulup çalışanlarına sadece bu telefonu alarak maliyetten kısabilirler. Hem de cihaz geçişinin kolay olması yüzünden iş verimi artıyor. Windows 10 mobile'ın bu yönden avantajı var.
Windows bilgisayarıyla uyumlu çalışacak telefon üretecek tabii ki. Bir de gelmiş HP Android telefon üretsin falan filan demişler. En büyük Windows PC üreticilerinden HP niye gidip Android telefon üretsin. Hiç mi aklınız almıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanercan 3 yıl
Hp nin android veya ios cihazının olup olmamasıyla ne alakası var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
Bazı markalar vardır kalite kokar. Değerlidir. Güvenliğe önem verir. HP de bunlardan biridir. Bu zamana kadar android telefon çıkarmayarak, kısa zamanda 2. Windows teli çıkarmakla doğru yolda olduğunu öğreniyoruz bu politikasından. İşte bu gibi firmalar gerçek donanım üreticileridir. Buzdolaplarından, çamaşır makinelerinden artan parçalarla telefon üretmektense ortaya tasarım harikası ürünler çıkartıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Bazı markalar vardır kalite kokar. Değerlidir. Güvenliğe önem verir. HP de bunlardan biridir. Bu zamana kadar android telefon çıkarmayarak, kısa zamanda 2. Windows teli çıkarmakla doğru yolda olduğunu öğreniyoruz bu politikasından. İşte bu gibi firmalar gerçek donanım üreticileridir. Buzdolaplarından, çamaşır makinelerinden artan parçalarla telefon üretmektense ortaya tasarım harikası ürünler çıkartıyorlar.

Hp mi tasarım harikası ürünler çıkarıyor ? Hp nin mi Android işletim sistemli cihazı yok ?
Bu kadar boş yorum yapmayın lütfen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl e-Militarist
HP kullanmamış olsam bu dediklerine inanırdım.
Arkadaşımda dizüstü HP vardı. Bir marka ancak bu kadar adi ve kalitesiz olur. En ufak bir ısınmada açılmıyordu. On dakika bekliyorduk soğusun diye. Açılıyordu beş dakika sonra yine kapanıyordu. İllallah ettirdi artık. Isınma sorunları yüzünden sattı. Dell aldık işte kalite budur dedik. Ne bir ses ne bir ısınma ne bir kapanma. Gerçekten HP kullandın mı bilmiyorum ama insanları burada yanlış bilgilendirmeyelim lütfen. Ben bizzat deneyimleyip tecrübe ettim. Tasarımın bu noktada hiçbir önemi yok. Anca bilmeyenleri görüntüleriyle kandırırlar. Beni yarı yolda bıraktıktan sonra tasarım harikası olsa kaç yazar?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Nası yani şimdi Windows Mobile 10 dandik bir işletim sistemi mi? Hani Continuum falan vardı ne oldu ona? Hani çok iyi gelecekti vs?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 3 yıl
Bu gün maxicep.com 'da yayınlana bir habere ( maxicep.com/... ) göre; HP ile Microsoft Windows 10'un bilgisayar sürümünü, telefonlarda Continuum modunda öykünümle/emülasyonla çalıştıracakmış.
Yani telefon işlemcisi ile telefon modunda windwos 10 mobil, continuum modunda ise Windows 10 ve .exe desteği olacak.
Bu çerçevede, yıllardır arzu edilen telefon gibi bilgisayar hayali gerçeğe dönecek.
Ayrıca; Ekrem71 Dell'in geliştirdiği söylenen ve Stack olarak isimlendirilen telefonun Intel Atom olduğunu yazmış. Yabancı ve yerli sitelerin tümü Intel Core serisi dizüstü bilgisayar işlemcisi olacağını yazmasına rağmen bu bilgiye ve kaynağa nereden ulaşmış merak ettim doğrusu...
Eğer bu haber doğru ise; Mesut'da dahil olmak üzere, Windows öldü diyen herkes efsane yanılmış olacak.
Ben bu konuda Erdi'nin tavrını doru bulmaktayım. Gelecekte kendini bağlayacak büyük sözler etmek yerine, eldeki var olan duruma göre yorum yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 yıl
Ülkemize gelmeyeceği için sorun değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 3 yıl
Windows mobile ölmedimi daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Ya para bol ya vakit ya da ikiside
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
Microsoft x86 değil isterse x64 bir mobile işletim sistemi çıkarsın yine sabahtan akşama kadar günlerinin %99.4'lük diliminde whatsapp, Facebook, twitter, instagram takılacağını :) bildiği için insanların gereksiz bir yatırım olacaktır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 3 yıl
microsoft telefonda dünyasında başarılı olmak istiyorsa ilk yapacağı
1. windows mobili hemen rafa kaldırmak.
2. bu sektördeki öteki başarısız firma intel'le anlaşıp düzgün 10 nm enerji performans oranlı bir x86 işlemci çıkartmak.
3. bildiğimiz windows 10'u düzgün bir yüzle telefona çıkarmak olmalıdır.
direk tv'ye (veya monitör) bağlayınca normal windows olan, asus padfone gibi tablete dönen aparatlar da yaparsa tadından yenmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3539 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hp, hp elite x3 ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Android 2.3 Gingerbread'e destek kesiliyor 3 yıl Galaxy S6 Android 7.0 Nougat ile testlerde gözüktü 3 yıl Samsung Galaxy S7′ye "Jet Black" renk seçeneği geliyor 3 yıl Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak 3 yıl Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var 3 yıl Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor 3 yıl Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9 3 yıl Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi 3 yıl Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı 3 yıl Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu 3 yıl HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu 3 yıl Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure 3 yıl Bazı yeni MacBook Pro modellerinde trackpad problemleri ortaya çıktı 3 yıl Asus GTX1050Ti Strix incelemesi "Daha verimli, daha performanslı" 3 yıl Bulunan Rootkit 3 milyon Android cihazı etkiliyor 3 yıl Volkswagen’den geri adım: kendi pil fabrikasını açacak 3 yıl Doom oyununda Macbook Pro’nun OLED ekranını kullanan ilginç çözüm 3 yıl Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor 3 yıl Samsung patlayan Galaxy S7′lerle ilgili açıklama yayınladı 3 yıl iPhone 6s modellerinin şarj bitmeden kapanma sorunu çözülüyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında Sonraki Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu 3 yıl Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı 3 yıl LG V30 ile ikinci ekran değişebilir 3 yıl Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı! 3 yıl Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında! 3 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 3 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme 3 yıl Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon 3 yıl Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi 3 yıl Patlayıcıları uzaktan tespit eden Drone sistemi geliştirildi 3 yıl Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı 3 yıl İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı 3 yıl Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı 3 yıl Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu? 3 yıl Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun 3 yıl 2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma 3 yıl Deadpool 2'yi kimin yöneteceği belli oldu 3 yıl Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı 3 yıl Çift GTX 1080 ekran kartlı Asus ROG GX800 dizüstü bilgisayarı duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim