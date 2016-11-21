HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında

Windows 10 mobil ekosistemine ilk Snapdragon 820 yonga setli Elite x3 amiral gemisini hediye eden HP, büyük satış rakamlarına ulaşamasa da kurumsal pazarda büyük beğeni topladı. Firma ekosistemde ağırlığını koymak istiyor.

Yeni Bir Amiral Gemisi

Sektörden gelen bilgilere göre Microsoft ve HP yeni bir Windows 10 mobil akıllı telefonu için kolları sıvamış durumda. Gelecek yılın ilk aylarında yeni cihazın piyasaya çıkması bekleniyor. İlk modele bakarak bunun da amiral gemi modeli seviyesinde olacağı tahminini yapabiliriz.

Donanım tarafında muhtemelen dönemin en iyi bileşenleri kullanılacak zira bu yıl Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi görmüştük. Gelecek yıl Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi sürpriz olmayacaktır.

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Microsoft’un akıllı telefon pazarından tamamen çıkarak Windows 10 mobil ekosistemini üçüncü taraf firmalara bırakacağı iddialarının ardından gündeme gelen haber oldukça anlamlı. Firma önemli ortakları ile işbirliği yaparak piyasaya yeni modellerin çıkması için çaba harcıyor gibi görünüyor. Dell’in de Intel Atom işlemci üzerinde çalışan bir Windows 10 telefon prototipi internete sızdırılmıştı. Gelecek önemli duyurular görebiliriz.