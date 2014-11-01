HTC son çeyrekte kar elde etmeye devam etti

Haber Editörü
Uzun bir dönem üst üste mali kayıplar yaşayan HTC, buna bir son vererek az miktarda olsa da artık üst üste çeyrek yıllarda kar elde ettiği yeni bir döneme giriyor. Firmanın üçüncü çeyrek mail tabloları da ümit verici.
Firmanın yılın üçüncü çeyrekteki geliri 1.4 milyar dolar oldu. Maliyetler çıkıldığında ise elde kalan net kar miktarı 19.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu üç aylık dönem içerisinde One M8, Desire 510, Desire 610, Desire 816 ve Desire 820 modellerinin satışları gelirleri artıran unsur oldu. Ancak yaşanan sıkı rekabet nedeniyle satışlar baltalanmaya devam etti.
Firma yılın dördüncü çeyreğinden de epey umutlu. Özellikle yeni ürünler Nexus 9, Desire EYE, One M8 EYE ve RE kamera aparatının başarılı satışlar yapması bekleniyor. Bu sayede gelirlerin 1.41-1.54 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak:http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/QuarterlyResults/HTC_3Q14_Investor_Conference_final.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/QuarterlyResults/HTC_3Q14_Investor_Conference_final.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yoksa bu htc piyasada samsung falan birakmamali..
Herşeyden önemlisi tek tepe model çıkarmalı o da senede bir, az model olduğu için çok daha rahat yazılım desteği de verebilir bu şekilde. Orta seviye model sayısı da 2-3'ü geçmemeli.
Bir modelin bile 10 farklı varyantının olması, ve bunların farklı SoC ve chipset kullanmaları yazılım desteğinin ülkelere göre dağınık şekilde gelmesine yol açıyor. Tabi ki Türkiye güncellemeyi en son alan ülkelerden oluyor.
Iphone güncellemelerini örnek almalılar, tüm ülkelere aynı anda aynı versiyon geliyor. Çünkü gereksiz sayıda varyantı yok.
Çok fazla model olduğu için tek cihazda markalaşmaları pek mümkün olmuyor. Aynı tasarımda 100 farklı modeli var yani, sattıkları pahalı telefonun bile ikonik olması pek mümkün olmuyor.
Bir de sürekli sense deyip abartıp duruyorsunuz xperia kullanmasak yiyeceğiz. Alüminyum'a fazla para vererek genius takılmak ortada olan gerçeği değiştirmez nokta
Burnuma fan kokuları geliyor
Gerçekten komiksiniz. Sony'de çalışan yakınlarınız yada hisseniz falan var herhalde ki onlardan çok savunuyorsunuz firmayı. Ben de Xperia Z kullandım, Z2 kullandım. Yaşadığım sorunlara rağmen donanımsal anlamda gayet iyi cihazlar. Hatta piyasada en tepeye oynadıkları söylenebilir. Arayüz görsel olarak hoş, Sony'nin kendi yazılımları da kullanışlı. Ama arayüzde belli altyapısal sıkıntılar var. Sistem tamamen sorunsuz çalışmıyor. Abartı bir sıkıntısı da yok tabi.
Tabi karşıma geçip bu cihazların üretim sıkıntılarını göremeyecek kadar kör davranırsan sana diyecek hiçbir şeyim yok. Her şeyi geçtim, zaten Sony Mobile'ın da, zamanında Sony Ericsson'un da ekranlarla ilgili hep sıkıntısı olmuştur. Ekran dokunmatik panelleri nedense hiç sıkıntıya gelemez bu firmanın cihazlarında. Bu olayı Arc/Arc S'lerde, Xperia S'te, Neo serilerinde ve Z serisinin büyük bir kısmında gördüm. Mağazalardaki cihazların nasıl birçok insan tarafından eziyet edercesine kullanıldığını bilirsiniz. Ama o mağazalarda (1-2 istisna hariç) dokunmatik panelleri sıkıntı çıkarmaya başlayan tek firma Sony'dir. Bu sorunlar bazen ekran üzerinde lokal yada çoklu parmak kullanımıyla ortaya çıkabiliyor. Zamanla ve biraz hor kullanımla oluşan bir durum olduğundan herkeste ortaya çıkacak diye bir kaide yok. Yine de ben bu sorunu yıllar öncesinin amiral gemilerinden taa Z3 Compact'a kadar bir sürü cihazda gördüm(Z3'de daha görmedim). Anormal de karşılamıyorum çünkü bahsettiğimiz firma daha Z1 compact ve ardından Z2'nin gelişine kadar ekranda rakiplerinden fersah fersah gerideydi.
Velhasıl, hiçbir firmayı boşu boşuna baban gibi savunmaya, abartmaya gerek yok. Sense konusunda da garip laflar etmişsin. Her insanın zevki ayrıdır, teknik galibiyeti ise anca güvenilir kaynakların uzun testleri belirler. Htc severler bunu sen dedin diye mi akıllarına sokacaklar? Sen kimsin kardeş? Niteliklerin neler?
Ben bir htc sever değilim. Şuan firmada sempatik yaklaştığım sadece Nexus ve iPhone serileri var. Bunun da nedeni fan olmak değil kişisel zevk ve tercihler. Kimseye de bu iki seriyi bana sempatik geliyor diye savunmam.
HTC Global (2498.TW; OneBVI, HTC Investment Corp. dahil değil) vergi sonrası net gelirleri 2014Q2'de NT$2.3Milyar 2014Q3'de NT$0.6Milyar'dır.
malzeme kalitesi çok iyi.tasarım güzel.lakin bence artık öndeki htc yazısını kaldırmaları gerekiyor.zaten üstte ve altta boomsound hopörler ile kendine has bir duruşu var telefonun.bide htc yazmaya gerek yok.iphone da yazmıyor.
android alacaksan ve bütçe sıkıntısı yoksa direk htc tavsiye ediyorum.arayüz gayet güzel.performans çok iyi.ince işcilik var.tek yapmaları gereken öndeki htc yazısını kaldırmaları