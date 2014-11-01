HTC son çeyrekte kar elde etmeye devam etti





Uzun bir dönem üst üste mali kayıplar yaşayan HTC, buna bir son vererek az miktarda olsa da artık üst üste çeyrek yıllarda kar elde ettiği yeni bir döneme giriyor. Firmanın üçüncü çeyrek mail tabloları da ümit verici.





Firmanın yılın üçüncü çeyrekteki geliri 1.4 milyar dolar oldu. Maliyetler çıkıldığında ise elde kalan net kar miktarı 19.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu üç aylık dönem içerisinde One M8, Desire 510, Desire 610, Desire 816 ve Desire 820 modellerinin satışları gelirleri artıran unsur oldu. Ancak yaşanan sıkı rekabet nedeniyle satışlar baltalanmaya devam etti.





Firma yılın dördüncü çeyreğinden de epey umutlu. Özellikle yeni ürünler Nexus 9, Desire EYE, One M8 EYE ve RE kamera aparatının başarılı satışlar yapması bekleniyor. Bu sayede gelirlerin 1.41-1.54 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/QuarterlyResults/HTC_3Q14_Investor_Conference_final.pdf