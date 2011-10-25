HTC ve Dropbox ortaklığı Android kullanıcılarına 5GB ücretsiz depolama alanı sunuyor

Kısa süre önce yaptığı Beats Audio ortaklığı ile tüketicilere Beats by Dr.Dre ses teknolojisini amiral gemisi modellerinde sunmaya başlayan HTC şimdi de bulut depolama servislerinden Dropbox ile işbirliğine gidiyor.





İkilinin dün yaptığı basın duyurusuna göre ortaklık gelişerek devam edecek. Ortaklığın bir ürünü olarak Dropbox uygulaması tüm HTC Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek ve 5GB depolama kapasitesi sunacak.





Dropbox üyelerine hali hazırda ücretsiz olarak 2GB depolama kapasitesi sunuyor. HTC kullanıcıları bilgisayar uygulamasında da yine aynı kotadan faydalanabilecek.





HTC bahse konu ortaklıktan hangi modellerin yararlanacağına ayrıntılı olarak değinmedi. Daha önce Android modeli satın almış müşterilerde ister istemez bir beklenti oluşmaya başladı.





Ancak tahminler Sense 3.5 arayüzü yüklü olarak satılacak tüm cihazların Dropbox uygulaması ön yüklü olarak geleceği yönünde. Şu anki amiral gemisi modeller veya daha önce satın alınmış modeller bu imkandan faydalanamayacak.