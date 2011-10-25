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HTC ve Dropbox ortaklığı Android kullanıcılarına 5GB ücretsiz depolama alanı sunuyor

7 yıl
3,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce yaptığı Beats Audio ortaklığı ile tüketicilere Beats by Dr.Dre ses teknolojisini amiral gemisi modellerinde sunmaya başlayan HTC şimdi de bulut depolama servislerinden Dropbox ile işbirliğine gidiyor.

İkilinin dün yaptığı basın duyurusuna göre ortaklık gelişerek devam edecek. Ortaklığın bir ürünü olarak Dropbox uygulaması tüm HTC Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek ve 5GB depolama kapasitesi sunacak.

Dropbox üyelerine hali hazırda ücretsiz olarak 2GB depolama kapasitesi sunuyor. HTC kullanıcıları bilgisayar uygulamasında da yine aynı kotadan faydalanabilecek.

HTC bahse konu ortaklıktan hangi modellerin yararlanacağına ayrıntılı olarak değinmedi. Daha önce Android modeli satın almış müşterilerde ister istemez bir beklenti oluşmaya başladı.

Ancak tahminler Sense 3.5 arayüzü yüklü olarak satılacak tüm cihazların Dropbox uygulaması ön yüklü olarak geleceği yönünde. Şu anki amiral gemisi modeller veya daha önce satın alınmış modeller bu imkandan faydalanamayacak.  

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben sensation kullanıcsıyım bnde sense 3.0 arayüz var bu uygulamayı kullanbilir miyim kullanabilrisem ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz..
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Guest-035855B5F 7 yıl
dun bununla ilgili bir mail geldi ve dedigine gore 1 yil boyunca alanimi 5.25 Gb olarak kullanabilecekmisim.Ah birde sense 3 gelseydi tadindan yenmezdin HTC...
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DH Misafiri 7 yıl
desire s kullanicisiyim ve dun mail geldi bu durumla ilgili ve dedigine gore 1 yil boyunca 5.25 Gb olarak kullanicam alanimi.ah birde sense 3 gelseydi yemede yaninda yat...
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Dreampark 7 yıl
Bence eski müsterileri de faydalanacaktır. Ben 2 yıldır kullanıyorum daha mağdur ettği bir cihaz görmedim. HTC'ye yolunda başarılar.



Edit: Tabi çeşke çok sık cihaz çıkarmasa daha da iyi olacak ya...
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Guest-1A72C1774 7 yıl
olmadı eski müsterilerinide görmesi lazım
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yasinemir 7 yıl
htc çok cazip
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Guest-F8946C419 7 yıl
apple'ın icloud una rakip olmak için yapılmış, güzel bir anlaşma.
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monsieurje 7 yıl
mevcut dropbox üyelerinin kotasini 5 gb'a çikarir mi ki acep?
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