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HTC'den Beats Audio ses teknolojili telefonlar geliyor

7 yıl
24,5b
2
22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli işlemciye sahip Sensation modeliyle dikkatleri üzerine çeken, üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen ve gözlüksüz olarak izletebilen EVO 3D modelini de yakın zamanda ülkemizde pazara sunmaya hazırlanan HTC, yepyeni modellerle iddiasını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Arka arkaya rekor gelir açıklayan ve akıllı telefon pazarında satışlarını sürekli arttıran firmanın son sürprizi "Beats Audio By Dr. Dre" olacak.
HTC'den Beats Audio ses teknolojili telefonlar geliyor
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Bilindiği üzere Dr. Dre şu anda dizüstü bilgisayarları için HP ile işbirliğine gitmiş durumda. Ünlü müzisyenin katkılarıyla geliştirilen ses teknolojisinin kullanıldığı özel tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ülkemizde dahil olmak üzere global ölçekte satışa sunulmuş durumda. HTC ise akıllı telefon pazarında ilk olacak ve ses tutkunları ile cep telefonunda müzik dinlemekten hoşlananlar için Dr. Dre'nin Beats Audio teknolojisine sahip özel bir model çıkartacak.
HTC tepe yöneticisi Peter Chou açıklamasında, "... O (Beats Audio by Dr. Dre) çok özel bir şeyler sunan bir telefon inşa etmek için heyecan verici bir marka, inanıyoruz ki stratejik işbirliğimiz tüketicilere HTC telefonlar üzerinde eşi görülmemiş bir ses deneyimi sunacak..." dedi. HP'den farklı bir strateji izleyen HTC'nin, henüz tam anlamıyla doğrulanmasa da  Beats şirketine 300 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve şirketin %51'ini aldığı ifade ediliyor.
HTC'den Beats Audio ses teknolojili telefonlar geliyor
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Peki HTC'nin Beats Audio teknolojili ilk telefonu hangisi olacak? Donanım Haber farkıyla, elimize ulaşan ilk bilgiler açıklıyoruz. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da kulağımıza gelen ilk bilgilere göre HTC'nin Beats Audio teknolojili ilk telefonu Eylül ayında pazara girecek.Yepyeni bir ses teknolojisi ve özel kulaklığın yanı sıra üst segmentte yer alacak bu telefonda 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemcinin güç vereceği yönündeki bilgiyi de not düşelim.

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Brumack 7 yıl en beğenilen
Bu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.
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Ehlika 7 yıl
Brumack
Bu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.

Dr. Dre dünyanın en iyi müzik prodüktörüdür.Onun tecrübe ve bilgi birikimi ses sisteminin geliştirilmesinde etkili oluyor.Çünkü kaliteyi müzik kulağı çok iyi biri daha iyi anlar dünyada en iyi müzik kulağı Dre de oldugu için firmalar bu yüzden ihtiyaç duyuyorlar.
BrumackBu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo....
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Poyri 7 yıl
Kulaklığını kullanıyorum sesler iyi güzel de bassı çok abartmışlar bazen bass diğerlerini bastırabiliyor ama yinede bu kulaklıkla müzik dinlemek başka bir keyif insanın daha çok dinleyesi geliyor. Eğer htc denildiği iyi donanımlı(en azından sensation gibi) donanıma sahip vede güzel ses verebilen bir telefon çıkarırsa ilk alan ben olurum herhalde. Müzik için özel yapılırsa telefonun flac ve daha üst ses kalitesi sunan formatlarada izin vermesi iyi olur.
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mawoix 7 yıl
çok ama çok güzel bir cihaz olucak belli ki.. HTC benim gözümde telefon sektöründe lider..
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Tanarri 7 yıl
Ehlika
BrumackBu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.
Dr. Dre dünyanın en iyi müzik prodüktörüdür.Onun tecrübe ve bilgi birikimi ses sisteminin geliştirilmesinde etkili oluyor.Çünkü kaliteyi müzik kulağı çok iyi biri daha iyi anlar dünyada en iyi müzik kulağı Dre de oldugu için firmalar bu yüzden ihtiyaç duyuyorlar.

aslında dre gelene kadar başka prodüktör yokmu var dre olan üstü bi ses kalitesine sahip bi parçasını yada birine parça yaptını duymadım etmedim burası bana biraz reklam kokan heraketler kısmı gibi geliyo yoksa öne birini sürmesen bu kulaklık bukadar moda olmazdı müzik kanalllarında her üç kılip den birinde bu kulaklık biyerde görünüyo
1 Yanıt Yanıtla
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helaxes 7 yıl

Tanarri

Ehlika



BrumackBu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.
Dr. Dre dünyanın en iyi müzik prodüktörüdür.Onun tecrübe ve bilgi birikimi ses sisteminin geliştirilmesinde etkili oluyor.Çünkü kaliteyi müzik kulağı çok iyi biri daha iyi anlar dünyada en iyi müzik kulağı Dre de oldugu için firmalar bu yüzden ihtiyaç duyuyorlar.




aslında dre gelene kadar başka prodüktör yokmu var dre olan üstü bi ses kalitesine sahip bi parçasını yada birine parça yaptını duymadım etmedim burası bana biraz reklam kokan heraketler kısmı gibi geliyo yoksa öne birini sürmesen bu kulaklık bukadar moda olmazdı müzik kanalllarında her üç kılip den birinde bu kulaklık biyerde görünüyo



Snoop dogg , eminem , 50 cent, 2pac'in son albümünde , gwen steffani , g-unit ve daha birçok ünlünün prodüktörüydü...
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aslanemre58 7 yıl Tanarri
Tanarri

Ehlika



BrumackBu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.
Dr. Dre dünyanın en iyi müzik prodüktörüdür.Onun tecrübe ve bilgi birikimi ses sisteminin geliştirilmesinde etkili oluyor.Çünkü kaliteyi müzik kulağı çok iyi biri daha iyi anlar dünyada en iyi müzik kulağı Dre de oldugu için firmalar bu yüzden ihtiyaç duyuyorlar.




aslında dre gelene kadar başka prodüktör yokmu var dre olan üstü bi ses kalitesine sahip bi parçasını yada birine parça yaptını duymadım etmedim burası bana biraz reklam kokan heraketler kısmı gibi geliyo yoksa öne birini sürmesen bu kulaklık bukadar moda olmazdı müzik kanalllarında her üç kılip den birinde bu kulaklık biyerde görünüyo



In da Club,How We Do,Still DRE,California Love,Gin and Juice,The Next Episode,Lay Low ve daha aklıma gelmeyen bomba gibi eserler yapmış bir adamı diğerleri ile karşılaştırmayın
Eminem,Snoop Dogg,The Game,50 Cent gibi bombaları keşfeden birisidir
Tabi kulaklıkları ederinin çok üzerinde satılıyor nedeni de bahsettiğin klipler.Çok iyi reklam kampanyası yaptılar şimdi meyvelerini topluyorlar
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Yedaself 7 yıl
İlk fotoğrafı biraz önce HTC'nin Facebook sayfası ''Let’s get to work.'' başlığıyla paylaştı.
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mehmetgirgin 7 yıl
ardada da bu kulaklıktan vardı ama o gitti
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halken 7 yıl
Güzel haber. Ancak 3 nokta tam olmalı:
1. Şarjı uzun süre gitmeli en az 2 gün.
2. Hafızası yüksek olmalı. 16GB nedir ki? 32GB ve üstü olmalı.
3. Flac çalabilmeli.
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IceRulez 7 yıl
kulaklık yanında verirlerse iyi yoksa gidip orjinal dr dre beats kulaklığıa 800 tl veremem
hp nin dr dre beats audio lu laptopunu kullanıyorum dv 6030-et diye kulaklık verilmedi yanında yemişim beats audiosunu
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AlperenT 7 yıl
bide şöyle bişe var bahsedilen kulaklık telefon fiyatında.. ne gibi bi fiyatlandırması olucak acaba
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Yedaself 7 yıl
Şarjı bir günü bile çıkaramayacaksa n'apayım Dr. Dre'yi n'apayım 1,5 GHz çift çekirdekli işlemciyi.
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Ehlika 7 yıl
Brumack
Bu Dr. Dre tam olarak nasıl katkı sağlıyo bu ses teknolojisinin geliştirilmesinde pek anlayamadım. Sesi dinleyip olmuş bu falan mı diyo.

Dr. Dre dünyanın en iyi müzik prodüktörüdür.Onun tecrübe ve bilgi birikimi ses sisteminin geliştirilmesinde etkili oluyor.Çünkü kaliteyi müzik kulağı çok iyi biri daha iyi anlar dünyada en iyi müzik kulağı Dre de oldugu için firmalar bu yüzden ihtiyaç duyuyorlar.
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wentworthscofield 7 yıl
bu teknolojiye 16 gb'lik bir hafıza yakışır ama nerdeee
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Dreampark 7 yıl
Htc gibi bir firmanın, tüketicinin ihtiyaçlarına karşılık vermesi güzel. Var olan cihazlarında ses her zaman çok kötü olmasada kötüydü. Ancak yazılımlarla iyilestirme yapabiliyorduk. Nokia gibi gerekli gereksiz binlerce telefon çıkarmıyor. Bunlar güzel haberler...
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