HTC'den Beats Audio ses teknolojili telefonlar geliyor

Çift çekirdekli işlemciye sahip Sensation modeliyle dikkatleri üzerine çeken, üç boyutlu görüntü kaydı yapabilen ve gözlüksüz olarak izletebilen EVO 3D modelini de yakın zamanda ülkemizde pazara sunmaya hazırlanan HTC, yepyeni modellerle iddiasını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Arka arkaya rekor gelir açıklayan ve akıllı telefon pazarında satışlarını sürekli arttıran firmanın son sürprizi "Beats Audio By Dr. Dre" olacak.

Bilindiği üzere Dr. Dre şu anda dizüstü bilgisayarları için HP ile işbirliğine gitmiş durumda. Ünlü müzisyenin katkılarıyla geliştirilen ses teknolojisinin kullanıldığı özel tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ülkemizde dahil olmak üzere global ölçekte satışa sunulmuş durumda. HTC ise akıllı telefon pazarında ilk olacak ve ses tutkunları ile cep telefonunda müzik dinlemekten hoşlananlar için Dr. Dre'nin Beats Audio teknolojisine sahip özel bir model çıkartacak.

HTC tepe yöneticisi Peter Chou açıklamasında, "... O (Beats Audio by Dr. Dre) çok özel bir şeyler sunan bir telefon inşa etmek için heyecan verici bir marka, inanıyoruz ki stratejik işbirliğimiz tüketicilere HTC telefonlar üzerinde eşi görülmemiş bir ses deneyimi sunacak..." dedi. HP'den farklı bir strateji izleyen HTC'nin, henüz tam anlamıyla doğrulanmasa da Beats şirketine 300 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve şirketin %51'ini aldığı ifade ediliyor.

Peki HTC'nin Beats Audio teknolojili ilk telefonu hangisi olacak? Donanım Haber farkıyla, elimize ulaşan ilk bilgiler açıklıyoruz. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da kulağımıza gelen ilk bilgilere göre HTC'nin Beats Audio teknolojili ilk telefonu Eylül ayında pazara girecek.Yepyeni bir ses teknolojisi ve özel kulaklığın yanı sıra üst segmentte yer alacak bu telefonda 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemcinin güç vereceği yönündeki bilgiyi de not düşelim.