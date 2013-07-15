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HTC'den Samsung Galaxy Note III'e rakip geliyor: One Max

5 yıl
1,2b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'den Samsung Galaxy Note III'e rakip geliyor: One Max

Samsung'un merakla beklenen yeni telefon-tablet melezi Galaxy Note III'e bir rakip te HTC'den geliyor. Sony'nin Xperia Z Ultra modelinden sonra HTC'nin de One Max adından büyük ekranlı bir telefon hazırlığında olduğu bildiriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 6-inç büyüklüğünde Super LCD 3 tabanlı Full HD ekrana sahip olduğu belirtilen telefon, 2.3GHz hızında Snapdragon 800 işlemcisinden ve 2GB RAM'den güç alacak. 
Tasarım olarak HTC One çizgilerini koruyacak olan telefon, 32GB ve 64GB  olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile karşımıza çıkacak. Adreno 330 grafik birimi ile yüksek oyun performansı vaad eden cihaz, 3200mAh kapasiteli pil ile lanse edilecek. Boom Sound, Beats Audio, Zoe ve BlinkFeed gibi teknolojilerin de yer verildiği telefon, Android 4.2.2 işletim sistemini kullanacak. Sense 5 arayüzünün de bulunacağı telefon için arayüzde büyük ekrana yönelik bazı güncellemelerin olması da bizleri şaşırtmayacaktır.
Samsung Galaxy Note III ile benzer şekilde Eylül ayında lanse edilmesi beklenen HTC One Max'in ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. 

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Eryigitttt 5 yıl en beğenilen
6 inch oldu, 3 sene once 4.3 inche herkes oha derken simdi 4.3e one mini diyorlar.
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OvernightSensation 5 yıl
IamGambLer
güzel güzel rekabetten zarar gelmez

böyle diyorsunuz sonra güncelleme gelmeyince ağlıyorsunuz rekabetten zarar gelmezmiş 100 tane telefon bir yılda çıkarıp da rekabet yapılmaz.
IamGambLergüzel güzel rekabetten zarar gelmezböyle diyorsunuz sonra güncelleme gelmeyince ağlıyorsunuz rekabetten zarar gelmezmiş 100...
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koyunsavar 5 yıl
barakli87
Harika ram 3 gb olursa batarya 3500 mah olursa tadından yenmez...

cok buyuk birsey bu yiyip yiyip bitiremezsin
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RixtoNN 5 yıl
HTC one u sadece oyun performansı yüzünden almamıştım. inş max la one kullanıcı olucam
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06ensar 5 yıl
telefon,tablet artık ihtiyaçtan çıkmış..zira her çıkan onlarca modelde olsa satılıyor..
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The Tenth Doctor 5 yıl
Ultra her türlü ezer lan bunu . 6" Ekrana o tasarım olur mu ? :(
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kenan_0 5 yıl
BNM EKRAN BOYUM 5İNÇ BABA NE AZ NE ÇOK TAM BANA 5İNÇ
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emre4335 5 yıl
HTC biraz beklesin bence.Galaxy Note3 çıksın.Hep Samsung aynı taktik bekle ve gör taktiği.Diğer firmalar ne yapıyosa Samsung biraz hızlı cihaz yapıyo herkes Samsung.Güzelim Boomsounda,Zoe'ye,Ultrapixel'e,Aliminyum kaplamaya yazık...
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06ensar 5 yıl
gelişmeler gösteriyorki tablet devri yavaş yavaş kapanacak yerini tablet+telefonlar dolduracak..
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Metabolism 5 yıl
o değilde insanlar bunu neresinde taşıyacak? cebe sığmaz heralde
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saylia 5 yıl
742frk111
Telefon doğurduHoca hiç telefon doğurur mu ?Ya doğurursa ?

:)))
Birader iyi eksi almışsın da, bu espiriden sonra hak etmişsin. Güldüm, ama eksilere. :-)
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carter 5 yıl
Samsung yine reklamın kralını yapar. Satış rakamlarında note max'i rahat bir şekilde geçecektir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
5.5 olsaymış keşke
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musab63 5 yıl
S-pen gibi kalemli olsa veüdeğişik bi kaç kendine özgü bir şeyler olsa s.not vs.. gibi htc one satıp çıktığı gibi bunu alırım.
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MKaan98 5 yıl
Önce xperia z ultra sonrada htc one max heralde ondan sorada s5 6 inç olur.eskinden 4inç e büyük derdik sonsa 5inç... artık telefon boyutları tablete doğru gidiyor birkaç sene sonra artık herkezin telefonu taşımak için çantaya ihtiyacı olucak herelde akıllı saatleri de bundan çıkardılar
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.:asci:. 5 yıl
barakli87
Harika ram 3 gb olursa batarya 3500 mah olursa tadından yenmez...

allah gözünüzü doyursun ne diyeyim
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W.Fichtner 5 yıl .:asci:.
.:asci:.
barakli87
Harika ram 3 gb olursa batarya 3500 mah olursa tadından yenmez...

allah gözünüzü doyursun ne diyeyim

doymaz ne varsa koyun telefona
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alp0007 5 yıl
Çıkarsa %50 ihtimalle alırım.
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