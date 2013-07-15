HTC'den Samsung Galaxy Note III'e rakip geliyor: One Max

Samsung'un merakla beklenen yeni telefon-tablet melezi Galaxy Note III'e bir rakip te HTC'den geliyor. Sony'nin Xperia Z Ultra modelinden sonra HTC'nin de One Max adından büyük ekranlı bir telefon hazırlığında olduğu bildiriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 6-inç büyüklüğünde Super LCD 3 tabanlı Full HD ekrana sahip olduğu belirtilen telefon, 2.3GHz hızında Snapdragon 800 işlemcisinden ve 2GB RAM'den güç alacak.

Tasarım olarak HTC One çizgilerini koruyacak olan telefon, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile karşımıza çıkacak. Adreno 330 grafik birimi ile yüksek oyun performansı vaad eden cihaz, 3200mAh kapasiteli pil ile lanse edilecek. Boom Sound, Beats Audio, Zoe ve BlinkFeed gibi teknolojilerin de yer verildiği telefon, Android 4.2.2 işletim sistemini kullanacak. Sense 5 arayüzünün de bulunacağı telefon için arayüzde büyük ekrana yönelik bazı güncellemelerin olması da bizleri şaşırtmayacaktır.

Samsung Galaxy Note III ile benzer şekilde Eylül ayında lanse edilmesi beklenen HTC One Max'in ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.