HTC'den çift çekirdekli, Android 3.0'lı akıllı telefon mu geliyor ?

HTC'den yeni bir üst sınıf akıllı telefon mu geliyor ? T-Mobile'ın Zümrüt Projesi kapsamında olacağı düşünülen ve ilk defa geçtiğimiz ay dillendirilen Vision, HTC'nin ürün gamındaki önemli telefonlarından biri olacak gibi duruyor.

Android Guys'dan Scotty Brown'ın HTC'nin Seattle'da önceki gün gerçekleştirdiği etkinlikte T-Mobile'ın önemli bir çalışanında aldığı duyuma göre tatil sezonunda (1 Aralık 2010-7 Ocak 2011) son döneminde HTC cephesinden LCD'den farklı görüntüleme teknolojisiyle donatılmış (Super AMOLED olabileceği konuşuluyor) 4,3 inçlik üst sınıf bir akıllı telefon raflardaki yerini alacak. HTC'nin bu yeni telefonu, "Vision", 800MHz frekansında çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle ve Android 3.0 işletim sistemiyle rakiplerinden ayrılacak.

Eğer iddialar doğru çıkarsa HTC; HD2, Evo, Desire gibi telefonlardan sonra Vision ile pazarda daha da güçleneceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.