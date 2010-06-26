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HTC'den çift çekirdekli, Android 3.0'lı akıllı telefon mu geliyor ?

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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HTC'den yeni bir üst sınıf akıllı telefon mu geliyor ? T-Mobile'ın Zümrüt Projesi kapsamında olacağı düşünülen ve ilk defa geçtiğimiz ay dillendirilen Vision, HTC'nin ürün gamındaki önemli telefonlarından biri olacak gibi duruyor.

Android Guys'dan Scotty Brown'ın HTC'nin Seattle'da önceki gün gerçekleştirdiği etkinlikte T-Mobile'ın önemli bir çalışanında aldığı duyuma göre tatil sezonunda (1 Aralık 2010-7 Ocak 2011) son döneminde HTC cephesinden LCD'den farklı görüntüleme teknolojisiyle donatılmış (Super AMOLED olabileceği konuşuluyor) 4,3 inçlik üst sınıf bir akıllı telefon raflardaki yerini alacak. HTC'nin bu yeni telefonu, "Vision", 800MHz frekansında çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle ve Android 3.0 işletim sistemiyle rakiplerinden ayrılacak.

Eğer iddialar doğru çıkarsa HTC; HD2, Evo, Desire gibi telefonlardan sonra Vision ile pazarda daha da güçleneceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.


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Batuist 8 yıl
iyide hangi mobil uygulama çift çekirdek destekli?? şimdiye kadar yazılmış uygulamalar ise tek çekirdekte çalışacağından 800MHzlik işlemcisiyle HD2'ye bile geçilir o telefon..
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cmcntkn 8 yıl
android cihazı windows'un milyonda biri kadar kastırdığı için hd2'ye geçilmesi söz konusu bile olamaz..
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mobylette 8 yıl
android 3 ile nasıl rakiplerden ayrılmayı planlıyor acaba ? babasının malı mı android?
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DH Misafiri 8 yıl
yuh diyorum sadece
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fieldyturbo19 8 yıl
of yaa 3 yıldır dandik tellerle geciniyorum bi adam akıllı tel cıkaramadılar ama bu iyi gibi mesaj kapastesi ve bataryası nekadar acaba
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Emre Kocakaya 8 yıl
Bu HTC ne kadar yeni model tanıtıyor şu günlerde,neye kızmış acaba.
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Mamiy 8 yıl
seçenek çoğaldıkça kafalar dahda karışıyor :)
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sahafiec 8 yıl
...
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
Bir sürü model çıkarıyorlar ama millet bildiğinden sasmiyor.bir türlü tutmuyo şu telefonlar
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