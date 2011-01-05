HTC'nin 4G'li telefonu EVO Shift 4G tanıtıldı

Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Sprint, 4G yatırımları çerçevesinde ürün gamına yeni nesil akıllı telefonlar eklemeye devam ediyor. Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi için daha önce HTC EVO 4G ve Samsung Epic 4G modellerini pazara sunan firma, 4G destekli üçüncü çözüm olarak EVO Shift 4G'yi duyurdu.

Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden, Tayvan merkezli HTC'nin ürettiği Evo Shift 4G, kızalklı QWERTY klavyesi ile dikkat çekiyor. 3.6-inç büyüklüğünde WVGA çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon, Sprint Mobile Hotspot desteği de sunuyor. Qualcomm tarafından hazırlanan 800MHz hızında ki Snapdragon MSM7630 işlemcisinden güç alan telefon, 512MB RAM ve 2GB ROM ile gelirken, daha fazla depolama için 32GB'a kadar MicroSD kart desteği de sunabiliyor.

Üzerinde yer alan 5MP çözünürlüğündeki kamerası ile 720p HD video kaydı yapabilen telefonda, Dijital Pusula, G-Sensörü, 802.11n WiFi, yakınlık sensörü, Stereo Bluetooth, ışık sensörü ve GPS gibi detaylara da yer veriliyor. Amerika satışı 9 Ocak'ta başlayacak HTC EVO Shift 4G'nin, 2 yıllık sözleşme karşılığı 150$'dan sunulması bekleniyor.