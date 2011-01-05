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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin 4G'li telefonu EVO Shift 4G tanıtıldı

8 yıl
18,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Sprint, 4G yatırımları çerçevesinde ürün gamına yeni nesil akıllı telefonlar eklemeye devam ediyor. Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi için daha önce HTC EVO 4G ve Samsung Epic 4G modellerini pazara sunan firma, 4G destekli üçüncü çözüm olarak EVO Shift 4G'yi duyurdu.

Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden, Tayvan merkezli HTC'nin ürettiği Evo Shift 4G, kızalklı QWERTY klavyesi ile dikkat çekiyor. 3.6-inç büyüklüğünde WVGA çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon, Sprint Mobile Hotspot desteği de sunuyor. Qualcomm tarafından hazırlanan 800MHz hızında ki Snapdragon MSM7630 işlemcisinden güç alan telefon, 512MB RAM ve 2GB ROM ile gelirken, daha fazla depolama için 32GB'a kadar MicroSD kart desteği de sunabiliyor.

Üzerinde yer alan 5MP çözünürlüğündeki kamerası ile 720p HD video kaydı yapabilen telefonda, Dijital Pusula, G-Sensörü, 802.11n WiFi, yakınlık sensörü, Stereo Bluetooth, ışık sensörü ve GPS gibi detaylara da yer veriliyor. Amerika satışı 9 Ocak'ta başlayacak HTC EVO Shift 4G'nin, 2 yıllık sözleşme karşılığı 150$'dan sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
kardeşim madem klavyeli telefon yapacan bari ekranını biraz büyük yap..en az 4 inc ekranı olsaydı iyi olurdu bu telefonun..
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theyapici 8 yıl
htc eskiden çok ilgimi çekiyordu artık hiç de ilgi çekici yanı kalmadı
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TR_001 8 yıl
Htc nin ciddi anlamda dizayn problemi var. Çalışanlarını bir an önce değiştirmeli. Her çıkarttığı telefon ya basit duruyor yada neredeyse birbirinin kopyası gibi duruyor
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PowerVu 8 yıl
Değişik bir şebeke sistemi kullanıyor. Türkiye de kullanmak için sakına almayın. Kullanamazsınız.
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Rouvax 8 yıl

TR_001

Htc nin ciddi anlamda dizayn problemi var. Çalışanlarını bir an önce değiştirmeli. Her çıkarttığı telefon ya basit duruyor yada neredeyse birbirinin kopyası gibi duruyor

Bunlar Turkcell T10 gibi şebeke telefonlar olduğu için fazla özenmiyorlar. Mart a doğru asıl amiral gemisi çıkar ozaman tasarımının ve gücünün doruğunda olur diye düşünüyorum.
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