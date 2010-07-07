HTC'nin Android 3.0 tabanlı ilk telefonu Ace olabilir

HTC Incredible
Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden HTC, Android tabanlı mevcut modelleriyle pazar pozisyonunu güçlendirirken, kapalı kapılar ardında yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Gingerbread kod adını taşıyan Android 3.0'la ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan nasibini alan son isim HTC oldu ve firmanın Android 3.0 tabanlı ilk modelinin "Ace" isimli model olacağı öne sürüldü. Henüz HTC cephesinden yapılmış resmi herhangi bir doğrulama olmasa da, firmanın Android 3.0'lı telefonlarına ilişkin iddialar bir süredir gündemi meşgul etmekte. Gelen yeni bilgilere göre, HTC Acer, tasarım anlamında HTC Incredible'ı baz alacak ancak teknik anlamda çok ciddi farklılıklar içerecek.
4.3-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilen HTC Ace, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelecek ve çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alacak..Android 3.0'ın lansmanıyla eş zamanlı olarak sunulacağı düşünülen HTC Ace modelinin, aynı zamanda çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi kullanan Android tabanlı ilk modellerden biri olması bekleniyor.
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Dünyada öndeki kamerayı bu kadar isteyen tek millet biziz de ondan. Amerika'da öndeki kameranın kullanımı o kadar düşük seviyelerde ki çoğu operatör daha yeni başlattılar görüntülü görüşme hizmetlerini. Görüntülü görüşmenin kayda değer olarak kullanıldığı tek pazar uzak doğu pazarıdır. Onun haricinde hiç bir yerde yapılan masrafı korutmamaktadır.
Hal böyle olunca Amerika Pazarı için üretilen telefonların çoğunda önde kamera yoktur. Hatta Avrupa'da bile öyledir aslında.
Görüntülü görüşmeye kullanma sıklığınız nedir? Bir düşünün, kendinizden pay biçin işte.
htc telefonlarına ön kamera koyuyor.ama resimde görüdügün cihaz verizon modeli.o cihaz verizon icin üretilmiş sözleşmeyle satılsın diye.htc nin amerika icin ürettigi modellerde (at&t,sprint,verizon ve t-mobile) ön kamera yok nedenini bende tam olarak bilmiyorum ama yyıllardan beri böyle bu.gecen sene htc kaiser kullanıyordum bu cihazın sprint at&t ve t mobile modellerinde önde kamera yok ama benim cihazım direk htc cihazı onda wardı.şimdi touch pro 2 kullanıyorum yine aynı.amerika modellerinde ön kamera yok htc nin kendisi iicin ürettiklerinde war:) umarım acıklayıcı olmuştur:)
Şaka bir yana benim hoşuma gitmedi estetik olarak çok basit duruyor.