HTC'nin Android 3.0 tabanlı ilk telefonu Ace olabilir

HTC Incredible

Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden HTC, Android tabanlı mevcut modelleriyle pazar pozisyonunu güçlendirirken, kapalı kapılar ardında yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Gingerbread kod adını taşıyan Android 3.0'la ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan nasibini alan son isim HTC oldu ve firmanın Android 3.0 tabanlı ilk modelinin "Ace" isimli model olacağı öne sürüldü. Henüz HTC cephesinden yapılmış resmi herhangi bir doğrulama olmasa da, firmanın Android 3.0'lı telefonlarına ilişkin iddialar bir süredir gündemi meşgul etmekte. Gelen yeni bilgilere göre, HTC Acer, tasarım anlamında HTC Incredible'ı baz alacak ancak teknik anlamda çok ciddi farklılıklar içerecek.

4.3-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilen HTC Ace, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelecek ve çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alacak..Android 3.0'ın lansmanıyla eş zamanlı olarak sunulacağı düşünülen HTC Ace modelinin, aynı zamanda çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi kullanan Android tabanlı ilk modellerden biri olması bekleniyor.