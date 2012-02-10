HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin esrarengiz bir modeli Phone Arena tarafından görüntülendi.



Üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyan akıllı telefon prototipinin, Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulacağı ve Incredible 2'nin yeni varisi olabileceği üzerinde durulmakta. Gelen son bilgilere göre 1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon prototipi, Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geliyor. İşletim sistemine firmanın Sense 4.0 arayüzü eşlik ediyor.



Ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan akıllı telefonda dokunmatik AMOLED ekrana yer verildiği iddialar arasında yer alıyor.

