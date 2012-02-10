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HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi

7 yıl
21,6b
1
27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin esrarengiz bir modeli Phone Arena tarafından görüntülendi.
Üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyan akıllı telefon prototipinin, Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulacağı ve Incredible 2'nin yeni varisi olabileceği üzerinde durulmakta. Gelen son bilgilere göre 1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği akıllı telefon prototipi, Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geliyor. İşletim sistemine firmanın Sense 4.0 arayüzü eşlik ediyor.
Ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan akıllı telefonda dokunmatik AMOLED ekrana yer verildiği iddialar arasında yer alıyor.
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli modeli görüntülendi
Tam Boyutta Gör

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yakamoz40 7 yıl en beğenilen
bu htc nin bütün cihazları birbirinin aynı geliyor bana,
insan bi kıvrım verir bi içe doğru eğim verir, arc gibi mesela yok abi yok yapamıyorlar fıs...
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FightForBeer 7 yıl
sensation + incredible s
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niLaysenveren 7 yıl
htc bu her ay bi telefon alistik artik
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dogusalbayrak 7 yıl
DH Misafiri
Thin LizzyHTCyi Yıllardır kullanırdım!,bu yıl Samsunga geçiş yaptım s2 kullanıyorum,ama gönlüm hala HTCden yana,inşallah güzel bir model çıkarırda tekrar HTC alırım.
çok şanslısın hocam baksana para sorun değil Maşallah anlaşılan

ahahah :lD
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Yazılımcı Online 7 yıl
tasarım hoşum gitmedi Desire HD den sonra nedense böyle uzun telefonlar televizyon kumandası gibi geliyor gözüme :S HTC markasını seven ve kullanan biriyim ama artık biraz tasarımada önem vermeli. Gerçi büyük ekranlı bir telefona en fazla nekadar tasarım harikaları verilebilir orasıda muamma :) xperia tasarımıda hhiç hoşuma gitmiyor acayip bir kıvrım var telefonda.
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cagataykoroglu 7 yıl
Android olayı iyice canımı sıkmaya başladı. yok 2.3.5 yok 2.3.6 şanslıysan 4.0 daha çok para verirsen 4.01... çok saçma
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oktayuruk 7 yıl
arkası desire s önü ve donanımı sensation olan bir akıllı telefon daha çıkarmışlar.ilk başta benim sensation zannettim.
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Sunstorms 7 yıl
temcit pilavı gibi hep aynı kasa aynı oval hatlar biraz değiştirin artık...
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Mr. 3D Waffle 7 yıl
bune galaxy s2 nin ice cream kopyasımı
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E_Aydin35 7 yıl
Htc'nin şu parlak mühendislerimi yapmış bunu? :/ Kötü değil ama daha iyi olabilirdi..
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dogusalbayrak 7 yıl
BlessedSoul
Videosu da vardı bunun, yazılımsal açıdan oldukça kötü. HTC içine etmiş güzelim Android 4ün. Umarım bu eski bir sürüm falandır da, bu hâlde piyasaya sunmazlar telefonu. Yoksa HTCye güvenip alan kullanıcılar mağdur olacak.

hocam link verir misiniz video'nun?
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BlessedSoul 7 yıl
Videosu da vardı bunun, yazılımsal açıdan oldukça kötü. HTC içine etmiş güzelim Android 4'ün. Umarım bu eski bir sürüm falandır da, bu hâlde piyasaya sunmazlar telefonu. Yoksa HTC'ye güvenip alan kullanıcılar mağdur olacak.
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dogusalbayrak 7 yıl
daha ne yapsınlar adamlar, zaten dokunmatik bar biçim telefonda farklı bir şey beklememeli .Ayrıca dikkatinizi çekerim hiçbirinin tasarımı aynı değil, sadece bazılarının ön yüzü benziyor çünkü hepsi aynı işletim sistemini kullanıyor.Ve bu model incredible modelinin devamı niteliğinde olduğu için tasarımı benziyor olabilir.
Ayrıca Android telefonlarda 4.0 ice cream sürümünde çıkacak telefonlarda menü ve arama tuşunun olamayacağı belirtilmişti.bu model büyük bir ihtimalle eski bir prototip.
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