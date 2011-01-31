HTC'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemisi görüntülendi

Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi görüntülendi. Daha önce tasarım aşamasındaki görselleri ortaya çıkan telefona ait son görüntü, cihazın son halinin tasarıma sağdık kalacağını gösteriyor.

HTC, amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonda görüntülü görüşme desteği için ön kameraya yer vermiş ki buda Gingerbread işletim sistemiyle üretileceğini bizlere açıkça gösteriyor.

Son olarak telefonun adının "Saga" yani "Efsane" olacağı iddia ediliyor. Bakalım HTC, adına yaraşır bir telefonu kullanıcıların beğenisine sunacak mı?