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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemisi görüntülendi

HTC'nin yeni amiral gemisi "Saga" görüntülendi. İddia edilen adıyla HTC Saga, sahip olduğu ön kamerayla dikkat çekiyor.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemisi görüntülendi
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Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi görüntülendi. Daha önce tasarım aşamasındaki görselleri ortaya çıkan telefona ait son görüntü, cihazın son halinin tasarıma sağdık kalacağını gösteriyor.

HTC, amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonda görüntülü görüşme desteği için ön kameraya yer vermiş ki buda Gingerbread işletim sistemiyle üretileceğini bizlere açıkça gösteriyor.

Son olarak telefonun adının "Saga" yani "Efsane" olacağı iddia ediliyor. Bakalım HTC, adına yaraşır bir telefonu kullanıcıların beğenisine sunacak mı?

HTC'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemisi görüntülendi
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu nasıl bir horttur
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myz1453 5 yıl
bir zombi gördüm sankii


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Srcn81 6 yıl
Güzelmiş.
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danGerfuLL 6 yıl Srcn81
Srcn81

Güzelmiş.


gsmarena.com/...

Desire S ikinci elini 500'e satmayana tekme tokat dalıyorlar.


Bkz. Konu hortlamadan öte zıplamış resmen.
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The Tenth Doctor 6 yıl
laerrof
hoooorrrrtttt

Vay anasını bu model ne demiştim :D
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LightningRaven 6 yıl
htc ozamanda dandikmiş şimdide dandik
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DH Misafiri 6 yıl
Rouvax
Analog buttonları severim ama tasarım hoşuma gitti açıkçası. Ekran boyutu 4 inç olur. işlemci tegra olur (eğer batarya sorunu yaşamıyorsa) Gorilla glass kullanıp ekranla touch screen arasındaki mesafe kısa olursa bu Saga harbici efsane olur aga :D

HTC'nin tüm telefonları birbirine benziyor. Tam olarak tasarımında neresi hoşunuza gitti ? Sensetion XL kullanıyorum kardeşimde Desire HD var aralarında bence gözle görülür bir fark yok. Performanslar neredeyse aynı. Bu telefon da Desire HD'nin aynısı neredeyse. Ürün satmak için bi ''çift çekirdek'' uydurdular ne çok ciddi performans arttırdı ne de bir işe yaradı. Sadece şarjı çabuk bitiriyor.
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laerrof 6 yıl
hoooorrrrtttt
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ATOM ANT 7 yıl
mart'tan sonra gelir tegra 2 ama onu'da begenmezler atrix'te oldu gbi:D
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punchpranha 7 yıl
htc artık tegralı cihazlar üret ve ekranların kenar boşluklarını bu kadar fazla bırakma insanların artık senden beklentileri daha fazla acil bir şeyler yapmalısın bekliyoruz.
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Jül Sezar 7 yıl
Hep aynı tasarım.
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Dracos 7 yıl punchpranha
punchpranha

htc artık tegralı cihazlar üret ve ekranların kenar boşluklarını bu kadar fazla bırakma insanların artık senden beklentileri daha fazla acil bir şeyler yapmalısın bekliyoruz.


abimiz kusura bakmasın hemen yapıyoruz dediler bunun üzerine
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bizhy 8 yıl
Yok böyle bir saçmalık , zirtbirt model mı çıkar
HTC ve samsung bu saçma siyasetini sürdürdüğü müddetçe androide gecmeyeceğim
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Scott. 8 yıl
desire s değilmi bu
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Nightmare70 8 yıl
bırak onu bunuda desire hd'nın fiyatını düşürde alalım :D
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Neyıh 8 yıl
HD2 li bir başka bu yıllar
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Rouvax 8 yıl
@taskalp



DARK SAGA
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