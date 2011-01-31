HTC'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemisi görüntülendi

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC'nin yeni amiral gemisi görüntülendi. Daha önce tasarım aşamasındaki görselleri ortaya çıkan telefona ait son görüntü, cihazın son halinin tasarıma sağdık kalacağını gösteriyor.
HTC, amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonda görüntülü görüşme desteği için ön kameraya yer vermiş ki buda Gingerbread işletim sistemiyle üretileceğini bizlere açıkça gösteriyor.
Son olarak telefonun adının "Saga" yani "Efsane" olacağı iddia ediliyor. Bakalım HTC, adına yaraşır bir telefonu kullanıcıların beğenisine sunacak mı?
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gsmarena.com/...
Desire S ikinci elini 500'e satmayana tekme tokat dalıyorlar.
Bkz. Konu hortlamadan öte zıplamış resmen.
Vay anasını bu model ne demiştim :D
HTC'nin tüm telefonları birbirine benziyor. Tam olarak tasarımında neresi hoşunuza gitti ? Sensetion XL kullanıyorum kardeşimde Desire HD var aralarında bence gözle görülür bir fark yok. Performanslar neredeyse aynı. Bu telefon da Desire HD'nin aynısı neredeyse. Ürün satmak için bi ''çift çekirdek'' uydurdular ne çok ciddi performans arttırdı ne de bir işe yaradı. Sadece şarjı çabuk bitiriyor.
abimiz kusura bakmasın hemen yapıyoruz dediler bunun üzerine
HTC ve samsung bu saçma siyasetini sürdürdüğü müddetçe androide gecmeyeceğim
DARK SAGA