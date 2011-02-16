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HTC'nin Android tableti Flyer için Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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HTC'nin Android tableti Flyer için Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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HTC'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı Android tableti Flyer için Amazon, Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş almaya başladı.

Uzun süredir internette üzerinde konuşulan ve 195.4 x 122 x 13.2 mm ebatlarında tasarlanan Flyer, 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.4 versiyonunu kullanıyor. Yeni tabletin göze çarpan diğer özellikleri arasında 32 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 7 inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel ön kamera, HSPA+ desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, g-sensörü, microUSB portu ve 4000 mAh batarya yer alıyor.

HTC'nin Android tableti Flyer için Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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http://www.amazon.de/HTC-Touchcreen-Front-Kamera-interner-Speicher/dp/tech-data/B004NSUB68/ref=de_a_smtd Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
agnaday3 8 yıl
6" de bir telefon çıkartsalar. Belki bu ürünlerin 6" i çıkar. HTC HD2 ye android yükledim ve yeni telefon almış gibi 5 aydır kullanıyorum. Telefonu 9 ay önce almıştım. Bence harika bir ürün. Bu üründe çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Detay ve gelişmeleri heyecanla bekliyorum.
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barisemu 8 yıl
görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel ön kamera :))
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ZZ RAT 8 yıl
yuh, Xoom bile 3g'li 800 $ iken, HTC'nin 700 EUR olması kazık olmuş,
bu fiyata satabileceklerini sanmıyorum
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Emre Kocakaya 8 yıl
Yakışıklı görünüyor,acaba telefon olarak kullanabilecekmiyiz,telefon kartı takılıyormu acep..
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