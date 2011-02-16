HTC'nin Android tableti Flyer için Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş alınıyor

HTC'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı Android tableti Flyer için Amazon, Almanya'da 669 Euro'dan ön sipariş almaya başladı.

Uzun süredir internette üzerinde konuşulan ve 195.4 x 122 x 13.2 mm ebatlarında tasarlanan Flyer, 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.4 versiyonunu kullanıyor. Yeni tabletin göze çarpan diğer özellikleri arasında 32 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 7 inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel ön kamera, HSPA+ desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, g-sensörü, microUSB portu ve 4000 mAh batarya yer alıyor.

http://www.amazon.de/HTC-Touchcreen-Front-Kamera-interner-Speicher/dp/tech-data/B004NSUB68/ref=de_a_smtd