HTC'nin CEO'su Peter Chou bugün önemli bir duyuru yapabilir

Haber Editörü
2011 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı ve 4.3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla satışlarını %124, satış gelirlerini ise %114 oranlarında arttıran HTC, gelen son bilgilere göre bugün öğlene doğru önemli bir duyuru yapabilir.
Önemli olduğunun altı çizilen duyurunun, HTC'nin CEO'su konumundaki Peter Chou tarafından, Los Angeles'dan telekonferans yoluyla yapılacağı bildiriliyor.
Duyurunun içeriği ise şimdiden teknoloji dünyasında merak uyandırmış durumda. Yeni bir tabletle (Puccini?), akıllı telefonla, bir hizmetle veya kurumsal bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Hep beraber bekleyelim ve görelim.
BGR Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ne demek biliyor musunuz?
HTC ve LG'nin son yillarda yaptigi ataklar gercekten takdire deger..
Adamlar yepyeni teknolojiler yapip piyasaya suruyor.. Otekilerini taklit etmiyor..
İşte önemli duyuru ve kapsamı;
donanimhaber.com/...
Dikkat edin htcnin tüm reklam filmleri ve tanıtımları telefonun tasarımından çok özellikleri üzerine kurulu , aynı Apple gibi . Bu çalışma gayretiyle çok kısa sürede yılların lider markasına çok yaklaştılar hatta altyapı olarak bircogundan daha ilerideler .
yani.
Bunun konuyla ne alakası var ?
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