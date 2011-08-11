HTC'nin CEO'su Peter Chou bugün önemli bir duyuru yapabilir

2011 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı ve 4.3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla satışlarını %124, satış gelirlerini ise %114 oranlarında arttıran HTC, gelen son bilgilere göre bugün öğlene doğru önemli bir duyuru yapabilir.

Önemli olduğunun altı çizilen duyurunun, HTC'nin CEO'su konumundaki Peter Chou tarafından, Los Angeles'dan telekonferans yoluyla yapılacağı bildiriliyor.

Duyurunun içeriği ise şimdiden teknoloji dünyasında merak uyandırmış durumda. Yeni bir tabletle (Puccini?), akıllı telefonla, bir hizmetle veya kurumsal bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Hep beraber bekleyelim ve görelim.



BGR