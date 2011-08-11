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HTC'nin CEO'su Peter Chou bugün önemli bir duyuru yapabilir

7 yıl
9,4b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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2011 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı ve 4.3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla satışlarını %124, satış gelirlerini ise %114 oranlarında arttıran HTC, gelen son bilgilere göre bugün öğlene doğru önemli bir duyuru yapabilir.
Önemli olduğunun altı çizilen duyurunun, HTC'nin CEO'su konumundaki Peter Chou tarafından, Los Angeles'dan telekonferans yoluyla yapılacağı bildiriliyor.
Duyurunun içeriği ise şimdiden  teknoloji dünyasında merak uyandırmış durumda. Yeni bir tabletle (Puccini?), akıllı telefonla, bir hizmetle veya kurumsal bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Hep beraber bekleyelim ve görelim.

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orhan azeri 7 yıl en beğenilen
adamdaki karizmaya bak be :D yoksa ki steve jobs gibi o zaman telefonu sol elinizle kullanan deseydi simdi coktan htc batmisdi amma sag olsun appleni sadik fanboylari tualet kagidi bile cikarsa alirlar
adamdaki karizmaya bak be :D yoksa ki steve jobs gibi o zaman telefonu sol elinizle kullanan deseydi simdi coktan htc batmisdi amma sag olsun appleni sadik fan...
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TurQich 7 yıl ..Knight..
..Knight..




 
2011 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı ve 4.3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla satışlarını %124, satış gelirlerini ise %114 arttıran HTC,




Bu ne demek biliyor musunuz?

HTC ve LG'nin son yillarda yaptigi ataklar gercekten takdire deger..
Adamlar yepyeni teknolojiler yapip piyasaya suruyor.. Otekilerini taklit etmiyor..
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Yedaself 7 yıl
Merakla bekliyorum.
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..Knight.. 7 yıl Yedaself
Yedas

Merakla bekliyorum.


İşte önemli duyuru ve kapsamı;

donanimhaber.com/...


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murdocklawless 7 yıl
5 yeni telefon model filan açıklar artık. alıştık nasılsa. sıfır htc alıyorsun onbeş gün sonra eski model oluyor.
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photo sir 7 yıl
böyle bir firmadan sağlam bir ceo beklerdim adam sanki içip çıkmış tipe bak
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K_Spartakus 7 yıl
Htc CEO'su peter Chou bugune kadar gördüğüm en iyi yoneticilerden birisi çünkü steve jobs gibi kendi ürettiği cihaza fazlasıyla güvenen ve her tanıtım toplantılarında sade ve sempatik görünen biri.
Dikkat edin htcnin tüm reklam filmleri ve tanıtımları telefonun tasarımından çok özellikleri üzerine kurulu , aynı Apple gibi . Bu çalışma gayretiyle çok kısa sürede yılların lider markasına çok yaklaştılar hatta altyapı olarak bircogundan daha ilerideler .
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ColDasHeLL 7 yıl
Hyperio?
orhan azeri adamdaki karizmaya bak be :D yoksa ki steve jobs gibi o zaman telefonu sol elinizle kullanan deseydi simdi coktan htc batmisdi amma sag olsun appleni sadik fanboylari tualet kagidi bile cikarsa alirlar
Bunun konuyla ne alakası var ?

yani.
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orhan azeri 7 yıl en beğenilen
adamdaki karizmaya bak be :D yoksa ki steve jobs gibi o zaman telefonu sol elinizle kullanan deseydi simdi coktan htc batmisdi amma sag olsun appleni sadik fanboylari tualet kagidi bile cikarsa alirlar
1 Yanıt Yanıtla +6
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HyperioИ 7 yıl orhan azeri
orhan azeri

adamdaki karizmaya bak be :D yoksa ki steve jobs gibi o zaman telefonu sol elinizle kullanan deseydi simdi coktan htc batmisdi amma sag olsun appleni sadik fanboylari tualet kagidi bile cikarsa alirlar


Bunun konuyla ne alakası var ?
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