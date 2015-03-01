HTC'nin MWC 2015 etkinliği [Etkinlik bitti]

Gözler bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi 2015 (MWC 2015) etkinliğine çevrilmişken kongrede yeni amiral gemisi modelini tanıtacak üreticilerden ilki HTC olacak. Türkiye saatiyle 17:00 da başlayacak etkinliği aşağıdaki oynatıcıdan takip edebilirsiniz.

İddiaların ve sızıntıların doğruluğunu ve HTC'nin sürpriz yapıp yapmayacağını kısa bir süre sonra göreceğiz. Etkinliğin ardından cihaz ile ilgili tüm detayları yine Donanimhaber.com da bulabileceksiniz.

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HTC'nin yeni one modeli ile ilgili bu güne kadar bir çok sızıntı yapılmıştı. Hatta tanıtım filmi,basın görselleri ve duvar kağıtları bile sızdırılan cihazın beklenen özellikleri: 5 inç ekranın Full HD çözünürlük, Snapdragon 810 işlemci, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı, Android 5.0 üzerine Sense 7.0 arayüzü , 20 MP arka kamera ve 4 Ultrapiksel ön kamera ,2840 mAh batarya ve Micro SD kart slotu şeklinde.