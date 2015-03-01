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HTC'nin MWC 2015 etkinliği [Etkinlik bitti]

4 yıl
5,3b
1
207
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin MWC 2015 etkinliği [Etkinlik bitti]
Gözler bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi 2015 (MWC 2015) etkinliğine çevrilmişken kongrede yeni amiral gemisi modelini tanıtacak üreticilerden ilki HTC olacak. Türkiye saatiyle 17:00 da başlayacak etkinliği aşağıdaki oynatıcıdan takip edebilirsiniz.

HTC'nin yeni one modeli ile ilgili bu güne kadar bir çok sızıntı yapılmıştı. Hatta tanıtım filmi,basın görselleri ve duvar kağıtları bile sızdırılan cihazın beklenen özellikleri: 5 inç ekranın Full HD çözünürlük, Snapdragon 810 işlemci, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı, Android 5.0 üzerine Sense 7.0 arayüzü ,  20 MP arka kamera ve  4 Ultrapiksel ön kamera ,2840 mAh batarya ve Micro SD kart slotu şeklinde.

İddiaların ve sızıntıların doğruluğunu ve HTC'nin sürpriz yapıp yapmayacağını kısa bir süre sonra göreceğiz. Etkinliğin ardından cihaz ile ilgili tüm detayları yine Donanimhaber.com da bulabileceksiniz.

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doctor_bey 4 yıl
Cihaz tasarım anlamında fos çıktı ne yazık ki
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TariKB24 4 yıl
S3, One X, M7, S5,M8 kullandım hala M8 kullanıyorum ancak böyle fail Lansman görmedim abicim adam gibi çalışsa piyasayı anında eline geçirecek firma göz göre göre avarellerin elinde uçuruma doğru sürükleniyor, adamlar kendi Lansmanlarında konuşamadılar bile M9 harici her şey konuşuldu.

Ve internete ulaşan M9 fotoğraf özellikle gece çekimleri hiç tatmin edici düzeyde değil makro çekimler çok net olabilir daha bir şey yok ama sırf insanların benim kameram daha iyi diye egolarını tatmin etmek için makro çekeceğini sanmıyorum görmek için bir iki çekim yapılır makronun bence önemi yok insanların işine yarayacak çekim sonuçları pek iyi değil.

SD810 ısınma probleminden emin olmadan hiçbir arkadaş geçiş yapmasın. Hoparlör netliği netlik olarak aynı fakat M8den yüksek ancak açıp kafede hava atacak ergenler değiliz M7nin ses seviyesi bile yeterli açıkcası beklediğim cihaz olmadı geçiş yapılacak bir cihaz olmadı tek artısı sense 7 oda amiral gemilere gelecek zaten..
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gualtan99 4 yıl
m9 un ekrani 4k mi
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adını nick koydum 4 yıl
Herkes bekleneni vermedi , Samsung verdi demiş de , Samsung 2 modeldir büyük güncelleme yapmıyordu zaten. Kanımca malzeme kalitesi tasarım arayüz olarak M9 önde. Ayrıca yeni 20 mp kamerayı da göreceğiz.
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Albinohastasizenci 4 yıl


Htc hatalarından dönmeye başlamış gibi gozukuyor bundan sonraki modeli alabilirim
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electronic_music_16 4 yıl
Alanla satan bilir karıyla yatan bilir
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Marrusia 4 yıl
Keske qualcomm yerine exynos kullansaydi :)

O zaman alinirdi ama suanda samsung s6 tek alinacak telefon 14 NM beklesin daha lg sony htc :D

Biz 10 NM ye geceriz qualcomm daha yeni 14 e gecer :)
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~Lion King~ 4 yıl
Madem telefon üzerinde çalışmadınız, moraller bozuk, o zaman uygun fiyatla sürün şu telefonları sizde mutlu olun bizde.
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Jeopol 4 yıl
Htc yazisini kaldirmadin bari kamerayi cikintili yapma
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kesbi 4 yıl
Elektrik bandı kaplı iç çerçevesiyle bir ömür boyu devam HTC.
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alpert86 4 yıl kesbi
kesbi

Elektrik bandı kaplı iç çerçevesiyle bir ömür boyu devam HTC.

hocam elektrik bandı ile kaplamasının ne gibi bir artısı var, bilmediğim için soruyorum.
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