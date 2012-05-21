HTC'nin Tizen cihazı yıl sonuna yetişebilir

MeeGo hayalkırıklığının ardından Intel-Samsung ortaklığında projenin Tizen olarak devam edeceğinin açıklanması hayranlarını sevindirmişti. Tizen işletim sistemi kullanan ilk cihazın Samsung'a ait olması beklenirken HTC'nin de hazırlıklar yaptığı iddia edildi.





DigiTimes tarafından verilen habere göre Samsung'un geliştirici cihazı sergilediği CTIA 2012 konferansında, HTC de Tizen işletim sistemi ile ilgilendiğini açıkladı. HTC ilk cihazlarını yıl sonuna doğru satışa sunmayı planlıyor.





Samsung ve HTC gibi iki önemli devin yanında Acer ve ASUS'un da sonbahar döneminde Tizen cihazı piyasaya sürmek için planlar yaptığı belirtiliyor.





Bahsi geçen firmaların esas olarak Android cihazları piyasaya sürdüğü biliniyor. Ancak Tizen işletim sistemine geniş çaplı bir destek olması aslında firmaların Google'ın Motorola hamlesi sonrasında kendilerine daha az imtiyaz tanıyacağı endişesi taşıdıklarını gösteriyor.





Gelişmeler beklendiği gibi olursa yıl sonuna doğru çok sayıda Tizen cihazını piyasada görmek mümkün olacak. Android işletim sistemi haricinde açık kaynak bir mobil işletim sistemini bu kadar yaygın bir destek altında görememiştik. Mobil platforma eklenecek yeni oyuncularla rekabet daha da artacaktır.