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HTC'nin Tizen cihazı yıl sonuna yetişebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MeeGo hayalkırıklığının ardından Intel-Samsung ortaklığında projenin Tizen olarak devam edeceğinin açıklanması hayranlarını sevindirmişti. Tizen işletim sistemi kullanan ilk cihazın Samsung'a ait olması beklenirken HTC'nin de hazırlıklar yaptığı iddia edildi.

DigiTimes tarafından verilen habere göre Samsung'un geliştirici cihazı sergilediği CTIA 2012 konferansında, HTC de Tizen işletim sistemi ile ilgilendiğini açıkladı. HTC ilk cihazlarını yıl sonuna doğru satışa sunmayı planlıyor.

Samsung ve HTC gibi iki önemli devin yanında Acer ve ASUS'un da sonbahar döneminde Tizen cihazı piyasaya sürmek için planlar yaptığı belirtiliyor. 

Bahsi geçen firmaların esas olarak Android cihazları piyasaya sürdüğü biliniyor. Ancak Tizen işletim sistemine geniş çaplı bir destek olması aslında firmaların Google'ın Motorola hamlesi sonrasında kendilerine daha az imtiyaz tanıyacağı endişesi taşıdıklarını gösteriyor.

Gelişmeler beklendiği gibi olursa yıl sonuna doğru çok sayıda Tizen cihazını piyasada görmek mümkün olacak. Android işletim sistemi haricinde açık kaynak bir mobil işletim sistemini bu kadar yaygın bir destek altında görememiştik. Mobil platforma eklenecek yeni oyuncularla rekabet daha da artacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20120521PD211.html Yorum Yaz
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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
Nokiaaa


Yillarca Maemo ile ugras sonra Intel'in Moblin projesi ile birlestirip ortak MeeGo haline donustur, sonra da tam ekmek yenecek kivama gelmisken Microsoft'un is guzarligiyla gotur Samsung'un kollarina birak yola daha kelek haldeki WP ile devam etmeye calis.

Omur torpususun Nokia.
NokiaaaYillarca Maemo ile ugras sonra Intel'in Moblin projesi ile birlestirip ortak MeeGo haline donustur, sonra da tam ekmek yenecek kivam...
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Smballz 7 yıl
Arayüz umarım böyle olmaz ..
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eulogy 7 yıl

Google'ın hem tarzi degil, hem de bence kendi ayagina sıkmaz... Htc ve Samsung'u kaybetmeyi kimse goze alamaz... Bu yuzden Tizen hep alternatif kalır.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya bu tizen badanın gelecekteki versiyonu olacak diyorlar.Doğru mu acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
badalarıda tizen yapacak şeklinde söylentiler var samsung dan için ama bence bada tasarım olarak ve çalışma olarak güzel eğer samsung badanın kodlarını açıp ortaklı bir hale geltirip htc ye vb. firmalara gelin beraber yükseltelim demesiyle bada daha güzel şahlanır android kullanıcısıyım ama piyasanin tekelde olmasını asla istemem o yüzden en az 1-2 sistem daha rekabete katılmalı bada güçlenmeli dye düşünüyorum rakebet = ucuza daha iyi hizmet :D
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TsG 7 yıl
"Yemeyenin malını yerler" atasözünün cuk oturduğu bir durum bence. Nokia, yıllarca uğraştığı işletim sistemini rakiplerine hediye etti resmen...
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yildiray35 7 yıl
Android den bir cacık olmayacağını anladılar. Lumia 900 karşısında herkes kendine biraz çekı düzen vermek durumunda.
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nanotechxxx 7 yıl
Bir Zamanlar Samsungun Ortak Olduğu LİNUX Mobile İşletim Sisteminden Hiç Bir Farkı Yok SAMSUNG İ8320 Kullananlar Bilir Ne Güncelleme Nede Başka Bir Şey Devam Niteliği Yok Şu Anda Millet ANDROİD Port Etmeye ÇalışIYOR Cihaza Umarım Buda Öyle Olmaz...
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KayhanKaan 7 yıl
Telefonlarada bilgisayarlar gibi istediğimiz işletim sistemini kurabilsek ne iyi olurdu.
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Mr. Jingles 7 yıl
Şundan eminim ki herkes Elop'un kulaklarını çınlatıyordur. :) Tizen safkan Linux olduğu için Android'e kök söktürecektir. Zaten Linux Foundation bizzat destekliyor. Gerçek Linux görelim. Spyware tabanlı, sanal makine üzerine kurulu, anca yüksek donanımlarda doğru düzgün çalışabilen (ki onda bile stabil çalışamıyor) dandik sistem görmek istemiyorum. Sırf Google'in yediği haltlar yüzünden hala Android'e geçmiyorum. Tizen umarım istenilen ivmeyi yakalar da Android'e sıkı bir rakip olur.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=cxY9q_4mmIY&feature=player_embedded#!]

Tizen' in android uygulamalarını desteklemesi uygulama kısıtlılığını ortadan kaldıracak gibi...Samsung un androidte %40 lık bir pazar payını hesaba katarsak bu sistemin arkasında da durursa tizen hızla yayılacaktır.Açık kaynak ve direk çekirdek üzerinden çalışmasıda tercih sebebini tizene kaydıracaktır.
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yahho96 7 yıl
arayüzün tipe bak bu nedir?
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magandalar18 7 yıl
haberi görünce kafam monitörün içine girdi resmen içimden nihahah diye güldüm
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asaltek 7 yıl
windows un çakması diyecem ama, baya iyi görünüyor, sanki windows gibi olmuş bence. Ama android'ten sıkılıncaya kadar başka arayışlara girmeye hiç gerek yok. Samsung bence yeni amiral gemisini çıkarmak için "new iphone"un çıkmasını bekliyor, torpidoyu sonra salacak. sgs3 tamamen bir aldatmaca, öyle amiral gemisi olmaz, sgs2+ yapsalardı, kimse mırın kırın etmez, mevcut planı tüm android'çiler kabullenirdi. Ortada plan falan yoksa yazık tabi.
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DH Misafiri 7 yıl
ya bu android yüm platformlarda çalışmak için sanal dalvik makinaı nı kullnamıyormuydu.peki tizen nasıl direk çekirdekten çalışıp tüm platformlarda çalışıyor eger oyleyse androidi yazanlar neden bunu dusunememiş daha dogrusu dalviki neden kulanmış bunalrı acıklarsanız sevinirim
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