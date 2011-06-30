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HTC'nin Windows Phone'lu yeni akıllı telefonu Eternity gün yüzüne çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
12
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone'lu yeni akıllı telefonu Eternity gün yüzüne çıktı
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Gündemdeki yerini Android'li akıllı telefonlarıyla koruyan HTC'nin akıllı telefon dünyasının diğer bir önemli platformu Windows Phone'lu yeni telefonu Eternity'nin ilk bilgileri ve görsel internete sızdı.

HTC Inside'ın yayınladığı teknik özelliklere göre, Eternity, platformun en güçlü çözümlerinden biri olmaya aday. 1.5 GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden güç aldığı belirtilen 4.7 inçlik Super LCD ekrana sahip Eternity, otomatik netlemeli ve çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor ve 1.3 megapiksellik ikincil kamerası bulunuyor. 16GB depolama alanı bulunan telefon, enerji ihtiyacını 1650 mAh'lik pilinden karşılarken; DLNA, Bluetooth, Wi-Fi ve GPS desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Telefonun satışa sunulacağı tarih hakkında yorum yapmamızı; ikincil kameraya sahip olması kolaylaştırıyor. Çünkü görüntülü görüşme desteğinin Mango güncellemesiyle birlikte geleceğini göz önüne alırsak; Eternity'nin önümüzdeki son baharda raflardaki yerini almasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.

HTC'nin Windows Phone'lu yeni akıllı telefonu Eternity gün yüzüne çıktı
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ama=neden 8 yıl
1.5 GHZ, 4.7 inç mi? çözünürlük belli mi acaba, moku çıkmaya başladı telefon işinin
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
telefon iyi güzel de inşallah 4.7 inç son olur. böyle giderse çanta gerekçek.
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MeT06. 8 yıl
bunun şarjı 12 saat anca gider
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Light Side 8 yıl
Htc'nin Windows Phone'da nokia karşısında pek bir şansı yok gibi nokia'nın wp pazarını domine etmesi içten bile değil....
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séquestre 8 yıl
taşıma çantası da veriyorlar mı..
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orhan azeri 8 yıl
Muhahaha 4.3 ekranli telefonlari daha zar zor tasirken bunu neremizde gezdiricez
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lazloo 8 yıl
HTC SLCD den AMOLED e geçse artık.
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Glitz 8 yıl
ekran neden o kadar dar?
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Yedaself 8 yıl
Telefon mıçıyorlar.
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gallagher2001 8 yıl
4.7 mi :) tablet olmus bu ya :)
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