HTC'nin Windows Phone'lu yeni akıllı telefonu Eternity gün yüzüne çıktı

Gündemdeki yerini Android'li akıllı telefonlarıyla koruyan HTC'nin akıllı telefon dünyasının diğer bir önemli platformu Windows Phone'lu yeni telefonu Eternity'nin ilk bilgileri ve görsel internete sızdı.

HTC Inside'ın yayınladığı teknik özelliklere göre, Eternity, platformun en güçlü çözümlerinden biri olmaya aday. 1.5 GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden güç aldığı belirtilen 4.7 inçlik Super LCD ekrana sahip Eternity, otomatik netlemeli ve çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor ve 1.3 megapiksellik ikincil kamerası bulunuyor. 16GB depolama alanı bulunan telefon, enerji ihtiyacını 1650 mAh'lik pilinden karşılarken; DLNA, Bluetooth, Wi-Fi ve GPS desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Telefonun satışa sunulacağı tarih hakkında yorum yapmamızı; ikincil kameraya sahip olması kolaylaştırıyor. Çünkü görüntülü görüşme desteğinin Mango güncellemesiyle birlikte geleceğini göz önüne alırsak; Eternity'nin önümüzdeki son baharda raflardaki yerini almasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.